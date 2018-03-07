Добрый день!

Я бывший сотрудник "Тинькофф банк".

Прошла испытательный срок (12 января был бы 4-ый месяц)

Все было нормально,работа очень нравилась,все устраивало.

Никаких замечаний я не получала от зам.РГ(моя РГ находилась на больничном),после ее возвращения ,спустя пару дней,меня вызывают в выходной день и сообщают,что из-за моих низких показателей ,банк со мной сотрудничать больше не может. Как мне сообщили,пришел приказ о моем увольнении. Приказа я не видела,мне его не показали.Сказали писать по собственному и уходить без отработки. Я так и сделала.

Но у меня осталось большое желание работать в банке Тинькофф,даже отзыв оставила на банки.ру о том,что мне все нравилось,от зп и коллектива. Пыталась повторно устроиться на работу, позвонила в отдел подбора персонала,сообщила,что я бывший сотрудник,очень хочу вернуться. Сказали,что ин-фу передали специалисту и сказали,что со мной свяжутся до 19:00. Со мной так и не связались,я ждала 2 дня. Потом я сама перезвонила,сказали,что руководитель принял отрицательное решение. А причину мне так же не сообщили. Сказали,что я могу позднее обратиться. Прошел месяц,даже больше,я снова подала заявку,но в мою сторону опять тишина . Какой срок должен пройти,чтобы восстановиться на работу? И как вообще можно восстановиться и от чего зависит решение руководителя, если показатели были не очень,то здесь нет проблемы,их можно повысить.

2 марта ,я написала в группу ВКонтакте "Т-команда: работа в Тинькофф Банке",обрисовала ситуацию им,мне предоставили опять же номер отдела подбора персонала и почту spp_chief@tinkoff.ru ,на которую мне следует обратиться ,для решения моего вопроса. Я в этот же день написала,прошло уже 5 дней и ответа я так и не получила.

Почему такое отношение к бывшим сотрудникам?! Я уже месяц пытаюсь к вам вернуться. Прошу вас ,помочь мне в решении данного вопроса.