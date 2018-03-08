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|Сбербанк
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|Добрый день! Все же придется поделится информацией, по поводу внутренней работы, одного из отделений Сбербанка гор. Москвы, а конкретно ВСП 0827 , по улице Тушинской дом 17( ТЦ Праздник) ! До 1 декабря 2017 года офис работал в нормальный рабочей атмосфере, но после прихода нового руководителя , Г.К.Н все изменилось !!! Изначально руководитель показал себя с не плохой стороны, сказала бы, что с очень дружелюбной,слишком мягкий и простой человек, быстро вошел в доверие и расположил к себе коллектив! Уже в первые дни работы КН показал , что тоже доверяет нам! И с первых дней работы дал понять,Что ему очень нужны деньги, что он один содержит семью, снимает квартиру, будет пахать целыми днями, чтобы был план! С его разрешения шли клиентам на встречу, оформление доверенности без основного вкладчика , перевыпуск карты ( но только тем клиентам, которых хорошо знали, либо родственникам). Например: 5-8 декабря руководитель оформлял доверенности клиентам без основного вкладчика (так как камер у руководителя в кабинете нет , подтвердить этот факт можно только со сверки подписи вкладчика); 12 января была выдана карта клиенту с вводом пин-кода , которого вообще не было в регионе, и им подтверждена (этот факт доказуем, все это хорошо видно по камерам видеонаблюдения). Также в кабинете руководителя оформлялись и выдавались карты нерезидентам, без основных документов( просроченный паспорт, отсутствие регистрации) , все это для выполнения плана !!! В январе одной из служб банка выявлено несколько грубейших нарушений сотрудниками ВСП , таких как перевод денежных средств со счета клиента, без клиента, но с его согласия и по его ( клиента) просьбе, и перевыпуск карты Так же без клиента, но по его просьбе,то есть по просьбе клиента, ОБ этих операциях руководитель был в курсе,и сам давал согласие, но позже когда потребовались объяснительные с увольняемых сотрудников, КН попросил об этом не говорить аудиторам, и он со своей стороны сделает так , чтобы сотрудников , которые, с его согласия это нарушили, уволят без статьи , и дальше банка это не уйдет! Но мы ( нарушившие сотрудники) написали все в объяснительной, но эти объяснительные дальше регмена и самого руководителя не ушли, точнее их "возможно " забыли отправить)))). Итог : Константин Николаевич как работает , так и работал, и по не официальной информации, так же , как и раньше выполняет план ..... . Да, мы нарушили , и очень, сожалеем об этом, но если уж и наказывать, то наказывать всех, по СПРАВЕДЛИВОСТИ.....
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ФранцузоваЛА • бывший сотрудник
08.03.2018 09:09
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Учитывая что много продуктов я брала у этого работника(Любовь Французов) и не первый год и не первый раз и Очень Очень жаль что она больше не работает там!
Потому что это на самом деле ценный работник вашего банка! Всегда всё объяснит, поможет,по полкам разложит.Я даже своим знакомым советовала этот (ВПС 0827) только потому,что человек знает свою работу и русским языком может всё объяснить!
А управляющий там был только один адекватный,не помню фамилию,но точно знаю что звали её Нина.Потом была дама блондинка вообще ненормальная....Сидишь на оформлении или оплате подойдёт,повиснит над тобой и стоит.....И так туда сюда... Раздражала жутко!Не стало её в итоге))))Потом парень появился и по сей день работает.Не рыба не мясо.Откуда таких берут???? Народу куча,а он сидит у себя вместо того чтобы выйти и помочь.
Ладно ещё раз повторюсь,что мне очень жаль когда люди знающие свою работу и УМЕЮЩИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ,УМЕЮЩИЕ ПОМОЧЬ И ГДЕ ТО ДАЖЕ УБОЛТАТЬ И ПРИ ЭТОМ ВСЕ СЧАСТЛИВЫ!не работают больше у вас!
С уважением ваш клиент.
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