Добрый день! Все же придется поделится информацией, по поводу внутренней работы, одного из отделений Сбербанка гор. Москвы, а конкретно ВСП 0827 , по улице Тушинской дом 17( ТЦ Праздник) ! До 1 декабря 2017 года офис работал в нормальный рабочей атмосфере, но после прихода нового руководителя , Г.К.Н все изменилось !!! Изначально руководитель показал себя с не плохой стороны, сказала бы, что с очень дружелюбной,слишком мягкий и простой человек, быстро вошел в доверие и расположил к себе коллектив! Уже в первые дни работы КН показал , что тоже доверяет нам! И с первых дней работы дал понять,Что ему очень нужны деньги, что он один содержит семью, снимает квартиру, будет пахать целыми днями, чтобы был план! С его разрешения шли клиентам на встречу, оформление доверенности без основного вкладчика , перевыпуск карты ( но только тем клиентам, которых хорошо знали, либо родственникам). Например: 5-8 декабря руководитель оформлял доверенности клиентам без основного вкладчика (так как камер у руководителя в кабинете нет , подтвердить этот факт можно только со сверки подписи вкладчика); 12 января была выдана карта клиенту с вводом пин-кода , которого вообще не было в регионе, и им подтверждена (этот факт доказуем, все это хорошо видно по камерам видеонаблюдения). Также в кабинете руководителя оформлялись и выдавались карты нерезидентам, без основных документов( просроченный паспорт, отсутствие регистрации) , все это для выполнения плана !!! В январе одной из служб банка выявлено несколько грубейших нарушений сотрудниками ВСП , таких как перевод денежных средств со счета клиента, без клиента, но с его согласия и по его ( клиента) просьбе, и перевыпуск карты Так же без клиента, но по его просьбе,то есть по просьбе клиента, ОБ этих операциях руководитель был в курсе,и сам давал согласие, но позже когда потребовались объяснительные с увольняемых сотрудников, КН попросил об этом не говорить аудиторам, и он со своей стороны сделает так , чтобы сотрудников , которые, с его согласия это нарушили, уволят без статьи , и дальше банка это не уйдет! Но мы ( нарушившие сотрудники) написали все в объяснительной, но эти объяснительные дальше регмена и самого руководителя не ушли, точнее их "возможно " забыли отправить)))). Итог : Константин Николаевич как работает , так и работал, и по не официальной информации, так же , как и раньше выполняет план ..... . Да, мы нарушили , и очень, сожалеем об этом, но если уж и наказывать, то наказывать всех, по СПРАВЕДЛИВОСТИ.....