Работаю в ТБ уже второй раз. Первый раз в декрете, до рождения малыша, и сейчас, когда он уже подрос и спокойно дает маме работать в тишине). Наставники и тренеры здесь действительно чудесные, ну, а заработок зависит целиком и полностью от вас самих. Первый раз, работая 4 дня, я заработала 10 тыс. руб. Сейчас еще только начало, но уже получила зп в размере 13 тыс руб. Это при том, что сейчас много обучения и звонков делаешь гораздо меньше, чем нужно. У нас были тренеры Мнушкина Елена (вводные занятия) и далее, на период адаптации - Наталья Галдина. Девочки, спасибо большое за подробное разъяснение всех моментов работы, за обратную связь, за то, что были с нами на протяжении всего обучения. Благодаря проработке с вами, улучшилось качество звонков и соответственно, уровень зп возрастает в геометрической прогрессии))) И еще, хотела бы сказать отдельное спасибо нашим руководителям, а именно Диане Яхимович и Линде Гринвальд (она лидер нашей подгруппы и очень нам помогает). Выражаю искреннюю благодарность всем)