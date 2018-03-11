Всем доброго времени суток коллеги. Уже неоднократно размещались отзывы о руководстве и работе в отделе проверки и верификации клиентов РКО банка ФК Открытие. Но сегодня хочу обратить внимание (возможно и повторюсь) на одной очень важной «кадровой персоне», руководителе группы в Саратове, ПГ. После предыдущего отзыва ПГ как-то тихо, «перенервничал» тот недолгий период, когда в банке находилась временная администрация ЦБ, была предновогодняя суматоха и мало кто обратил на это внимание. А после праздничных каникул и вовсе забылось. Сам ПГ не нашел в себе сил и желания разобраться в данном моменте, обсудить наконец ситуацию. Хотя мог бы…Речь как раз и пойдет о силах и желании работать. Для чего нужен руководитель? Верно, «вожак стаи», «генератор идей», защитник интересов коллектива наконец. И все это в рамках бизнес процессов конечно, о большем и говорить смысла нет. Как было описано в предыдущем отзыве, ничего этого и в помине нет и не было. С чем так же соглашусь. Как жить и работать в коллективе, которого нет? Как приходить на работу, и понимать, что не защитит? За тебя не замолвит слово, если вдруг это необходимо. ПГ просто плевать на всё и на всех, о чем он открыто и публично заявил однажды. ПГ передатчик информации от руководства, ну или как было ранее сказано «прокладка», и на этом всё. Ну еще может делегировать задачи сотрудникам, которые на него возлагаются вышестоящим руководством. А сам в это время пойдет попьет чайку с «другом» или посмеется с соседями по рабочему месту, или на крайний случай заявку назначит. Не для этого Вам дали такую должность, ПГ!!! Как специалист ПГ возможно и компетентен, но не более того. Друзья и личные отношения для ПГ НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ. Друзья быстрее растут по карьерной лестнице, получают интересные задачи и т.п. Одно то, что имеет любовные отношения с сотрудником отдела ЧА, и, как маленький мальчик, скрывает и опровергает этот факт. Да, несомненно это их сугубо личное дело, но, связывать отношения и работу, считаю неправильным. Неоднократно было замечено, что ЧА получает определенные заявки и задачи от ПГ, да и ведет себя как полноценный заместитель руководителя, что крайне возмущает порой. Следит за некоторыми сотрудниками, которые не могут дать ответ, за их опозданиями и поведением на рабочем месте. Сама кстати это позволяет себе и нередко. Вас негласно наделили такими полномочиями? Коллектив не в курсе. Да и не суть. Все мы люди. Сам факт того, что ПГ это приветствует. Очень не уважаю и не поддерживаю стукачество в коллективе, считаю это слабостью и недоработкой руководителя, легкий путь получить доступ к общему настроению и ситуацией в группе. ПГ так же и это приветствует и продвигает. В данный момент очень много изменений в нашем департаменте, смена кадрового состава, процессов, следствием чего в перспективе следует череда сокращений и т.п. Главное, что все покрыто мраком, никто ничего не знает, конечно кроме ПГ и его «приближенных». Сотрудники приходят на работу и не знают, что будет дальше, это очень подрывает психологическое и эмоциональное настроение в отделе. Все это было «посеено» еще предыдущим начальником отдела СД. И сейчас активно продвигается. ПГ по видимому ловит момент….. ведь Начальник отдела – вакантная должность.

Все это хотелось донести до ИО начальника управления СМ. Обратите внимание на все вышеописанное, каждое слово - это факт!!! НЕ допустите неправильных решений. Очень важно, чтобы компетентный сотрудник был на своем месте. ПГ и должность руководителя совершенно несовместимы. Надеемся быть услышанными. Спасибо за внимание!