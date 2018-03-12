Доброго времени суток! Прошу не оставить без внимания мою проблему! Смотрю я не одна такая, но почему же ничего не меняется? Наверное никто не жалуется в прокуратуру и трудовую инспекцию! Больничный лист у меня от 16 февраля, сдала его и завела в сап в этот же день, но не в ближайший расчётный день и до сих пор денежные средства не получены! Так вопрос: когда произойдёт выплата и почему так грубо нарушаются сроки? Отдала 5 лет жизни работая в этом банке, всегда чётко выполняя свои обязанности, печально что сбербанк Так относится к своим сотрудникам!