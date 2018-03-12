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|Не дождаться справки о неполучение единовременного пособия при рождении ребёнка
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|Добрый день , уже как полтора месяца не могу получить справку о неполучение единовременного пособия при рождении ребёнка !!! Документооборот делает каждую неделю запрос. Но ни какого ни ответа ни результата !!! Куда обращаться ???
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ProtasD • сотрудник
12.03.2018 12:44
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