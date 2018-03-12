Это была моя первая серьезная работа. Работал в должности кредитного специалиста. В этот банк можно устроиться,только если вы себя не уважаете. Отработал я 9 месяцев,больше выдержать не смог. Постоянные переработки,которые оплачивать никто не собирается. Для тех кто сидит "сверху" вы просто ничтожество. Требуют с каждым месяцем все больше и больше,при этом почему-то зп выше не становиться.Все кто работает в офисе,такое ощущение что секта. Они там сидят ничего не делают и получают 40+. А вся основная работа лежит на вас. Ты работаешь ради квартальной премии твоего руководителя.

Самое веселое в этом "замечательном" банке это "наш показатель сервиса" это прозвон твоих клиентов. Твоему клиенту звонят и просят ответить на 2 вопроса. 1 вопрос "как вы оцените сотрудника который обслуживал вас" тут 5 вариантов ответа с 1 до 5,и если тебе клиент поставил друг 4 это ничего страшного. Но есть и второй вопрос "Посоветуйте ли вы банк хоум кредит" тут же тоже 5 вариантов,и если тебе поставят 4-это уже будет в минус к твоей премии. Первый вопрос почти у всех сотрудником всегда хороший. А вычитают за второй. Мы якобы должны поднять лояльность к банку. Но клиенты часто аргументируют "не работал еще ни разу с этим банком,за что ему 5 ставить" "я поставил 4 чтобы банк не расслаблялся" и т.п. ТРУБКУ ТЕЛЕФОНА МОГУТ ВЗЯТЬ НЕ ТЕ,С КЕМ ТЫ РАБОТАЛ,А ДЕТИ,СУПРУГИ И Т.П. Из всех 12 месяцев в году,МАКСИМУМ 4 МЕСЯЦА У ТЕБЯ БУДЕТ ХОРОШАЯ ПРЕМИЯ ЗА ЭТОТ ПРОЗВОН. Так резюмируем.

Вот если ты устроился или думаешь устраиваться и читаешь это сейчас, БЕГИ или уже начинай поиск другой работы. У меня первые 2 месяца,тоже все было хорошо в этом банке.

Тут ты для выше стоящих существуешь как "никто" всем пофиг на тебя.

ЗП ты тут хорошую получать точно не будешь,как бы ты не работал.(выполнял все ключевые показатели на 100% на протяжении полу года) Никаких доп. премий,ничего.

В общем "бегите глупцы". Тут вам будут "делать" голову так,как будто вы получаете 50+. За такие обязанности нужно платить деньги,а не как это делает хоум.

В общем работа,для "недалеких" молодых людей. Кому пофиг на отношение к себе. И будут рады зп 20-27 максимум.