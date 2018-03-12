Добрый день!





У меня произошла неприятная ситуация с трудоустройством по программе "Мобильный агент " банка.



При обработке моих документов,сотрудником банка была допущена ошибка ,был указан неверная информация паспорта.

Начало регистрации было в январе.Я не смогла сразу получить карту, так как данные корректировали порядком 2 недель, затем снова попросил куратор обратиться в банк, во второй визит мне сказали ,что ничего не изменили.И каждый раз мне звонил куратор,говорил,что все исправлено и я могу идти за картой, с 5 визита в банк мне наконец то выдали карту.



Еще через 2 недели мне позвонил куратор по поводу обучения,звонок сорвался, при перезвоне на горячую линии "Мобильных агентов", мне сказали :"Ждите на этой неделе с Вами свяжутся, и так 2 раза.На горячую линию дозвониться нереально, ждешь по 20-30 минут.

Решила позвонить сегодня, ведь прошла обещанная неделя,две, пол месяца...И мне ответили,что моя анкета закрыта, так как в моем регионе нет свободных мест...Зачем тогда пестрит реклама , и по моей рекомендации, не смотря на все нервы, при посещении банка, кода сотрудник даже по номеру заявки не может её найти,только с десятого раза посовещавшись , находят, а при упоминании карты "Мобильный агент" задают мне вопросы,как она должна выглядеть....





Прошу объяснить мне ,зачем столько времени обрывали мой телефон и настойчиво зазывали забрать карту, а при её получении забыли о моем существовании,а теперь вообще отказали ?Если по вине ваших сотрудников настолько это затянулось