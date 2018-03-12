Работаю в секторе SME- РКО для малого и среднего бизнеса.Все было хорошо до введения новой мотивации. В банке можно было работать и развиваться.Но с осени 2017 года начались непонятные вещи. В ноябре ввели новую мотивацию.Хотя старая была вполне адекватна.Да она была не очень хороша для новичка.В первые 1-2 месяца новичок редко зарабатывал больше 25.Но зато когда ты набирал опыт и знания и чз 2-3 месяца выходил на стабильные минимум 10-12 открытых счетов в месяц(а для других банков это ТОП результат!!!так как 5-7 счетов в месяц это стандарт для всех банков) то вознаграждение было адекватным умению,стараниям и затратам(ибо на ГПД(ГПХ) ты сам себе оркестр) Плюс система вознаграждения была более чем прозрачна!Ты сам чуть ли не на пальцах мог просчитать свой доход от работы(выполнения услуги) В ноябре все изменилось кардинально! Ввели новую мотивацию.Зачем!-никто никому не обьяснил. Официально-типа специально для нас,для спецалистов прямых продаж(ЭЛИТУ!!!-как назвал нас Олег Юрьевич в одном интервью!),дабы улучшить нам жизню!Ага!Как же!Что получилось на деле? Да все просто-планы повыстли, а платить стали МЕНЬШЕ! Сокращение вознаграждения составило в среднем 25-30%. Не хило так сэкономили,да?Теперь если ты опытный, минимум полугодовалый - годовалый боец(кстати наиболее активная категория сотрудников в любом бизнесе), и открываешь стабильно свои "вшивые" 10-11 счетов каждый месяц, то получи на руки свои жалкие 40 тыс. и заткнись! Вот как решило руководство!Причем вторую(и основную теперь) часть вознаграждения в виде процентов комиссии сделали абсолютно не прозрачной.Запутали и замудрили новую мотивацию так что теперь самостоятельно ее посчитать не возможно,потому что в формулу внедрили неизвестную переменную Х!))) в виде комиссии от клиента.В общем как в том фильме " Кручу-верчу-абмануть тебе хочу"!Кому теперь хорошо в банке на позиции SME? 1.Новичку-теперь особо не парясь можно зашибить 30-40 тысяч за месяц!Круто?Круто!Ломись и стар и млад в Банк Тинькофф!!Только такая лафа будет не долгой.Когда пройдет 2-3 месяца новичок начнет понимать что чтобы ему удержать хотя бы эти 30-40 тыс.то нужно уже пахать по серьезке!а во вторых чтобы заработать больше то нужно уже не пахать,а ЗАПАХИВАТЬ и ВПАХИВАТЬ в поте лица и превратиться в чернорабочего,дабы угнаться за планом.Вот так ЭЛИТУ превратили в чернорабочих. И не понятно как(и с КЕМ!??)руководство банка планирует покорить СРЕДНИЙ БИЗНЕС!?. 2.От новой мотивации стало хорошо менеджменту среднего звена(которые кстати мнят себя ТОП-менеджерами)))) которые окопались в БЦ Миреленд в г.Москва. Их ЗП повысилась (да и премию они получили норм от введения суперновой мотивации) Ну а как же!? Сократили руководству ФОТ аж на 25-30%!!!Это не кисло так.Особенно в период годовой отчетности!Год закрыли с минимум затрат-на том и отчитались!За что и получили по премиям!Итог всего спектакля таков:старые опытные сотрудники начали уходить или подумывают над этим,новичков особо не прибавляется(ну кроме Мск-там понятно-Мск это пылесос кадров) тк когда они видят планы и мотивацию,офигевают. Качество обслуживания начало снижаться.Причем по всем фронтам.Жалоб от клиентов все больше.Задачи Тинькова не понятны.Одно ясно-банк ТУПО заточился на количество клиентов. "Обгоним и перегоним"!!!Сначала Альфу. Теперь видать Сбер))) А когда видать наберут 400-500 тыс.клиентов , то и можно вести переговоры о продаже Банка.Только кто купит то? Разве что тот же ВТБ или СБЕР)))