Прошла собеседование на вакансию кредитного специалиста в магазинах-партнерах, со мной связались, затем пригласили на стажировку на территорию магазина-партнера. Прошла 3 дня стажировки с опытными сотрудниками и также самостоятельно изучала весь материал, также задавала вопросы сотрудникам, так как было большое желание устроиться на данную вакансию и хотелось все уловить во время стажировки. ЗАТЕМ мне говорят, что со мной свяжутся и сообщат на какую точку выходить дальше. Тишина. Я связываюсь сама с сострудниками и с человеком, который проводил собеседование, мне сказали уточнят информацию и свяжутся. После уточнения информации мне сообщают что им пришло письмо о том, что ЗАКРЫЛИ штат, и они со мной свяжутся по поводу другой вакансии. НО ОПЯТЬ же со мной никто не связался. ЗАЧЕМ нужно было тратить и мое и ваше время!? Почему такое отношение!? Если даже я не подошла вам по каким-либо причинам, но уточню что меня даже никто не проверял, чтобы сделать какие-либо выводы о моих знаниях, ведь можно сообщить человеку об этом, а не обнадеживать словами «с вами свяжутся»! Очень неприятное мнение о банке осталось после этой ситуации. Поймите просто, что люди могли это время потратить с пользой для себя, устроившись на другую работу, а не тратить время бессмысленно на ВАШУ стажировку и в ожидании звонков!!!