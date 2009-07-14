Отзыв месяца:

июль 2009 года Спасибо ГОГе, чем дальше, тем хуже становится всем, кто радел за Сбер душой и у кого головушка «варит». Видимо, придётся уйти… И так разбежались уже 50-60% здравомыслящих, обученных сотрудников. Остались те, кому деваться из-за кредитов некуда, да трутни-блатники, да молодняк, который ничего не знает и знать не хочет (у 70% дипломы купленные), лишь бы стаж наработать… Срам!



Больше не могу молчать! Наболело... :wall:Хочу поделиться тем, что творят обЛИНившиеся ОКР и отделы некоторых ОСБ (кстати, не факт, что у них уже вводят ЛИН-технологии, но то, что приводят их в действие, типа, а зачем факс посылать, пусть заявление «пешком» идёт, это ФАКТ!). Ну, или те, кому наплевать на клиента…

Я засекла 8 просто вопиющих случаев за последние 10 дней (хотя один из них, на моё усмотрение, положительный):



1. Брянское ОСБ – выдача наличных не по месту ведения счета, смотрю, глаз меееедлеенннннооо выпадает. Карта MasterCard Standard, сумма + «спецкомиссия» (1.75%), действующая, видимо именно на территории Брянска. Звоню… в ответ: «Ну, ошиблася я! Ну, подумаешь, не 1.75, а 0.75. Клиент же подписал!» Говорю, что если, мол, тарифов не знаете, то держите их на рабочем месте… «А они и так на рабочем месте! 0.75!». Спрашиваю, чем отличается Visa Electron от MasterCard. Молчат… Подсказываю, что выдача по Master по ВСЕЙ России – бесплатно. Ответ: «И что нам теперь? Клиента вызывать? Он же подписал! Давайте удержим!»

Жесть! На каком основании? Хотите по судам таскаться и своим клиентам головы морочить - милости прошу! Открывайте СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ банк, устанавливайте свои тарифы и… вперёд! Грудью на амбразуры! А своих клиентов я в обиду не дам! За державу обидно! Что творят?..



2. Рыльское ОСБ – принимают деньги в счёт зачисления на карту, проходит 10 дней, у клиента на карте денег нет, звоню в их ОБУиО, после долгих препирательств выясняется, что несмотря на то, что клиент предоставил справку о реквизитах для зачисления на счёт БК, они не ОКР «плюнули» на эту бумагу, в результате деньги вернулись в отделение, и ОКР ни гу-гу, даже с клиентом не связались!



3. Пятигорское ОСБ – присылают заявление на разблокировку карты. Разблокировка не проходит. В ответе УБК значится, что клиент снимал деньги по утрате карты, то есть только перевыпуск! Обращается клиент, выясняется, что карту банкомат задержал (длительное отсутствие связи было, он и заглотил). Несмотря на то, что банкомат в ДО находился, кассовые работники не удосужились даже посмотреть, что с банкоматом. Позвонили в Москву, блокировали карту по утрате, выдали денег без подтверждения, через 3 дня клиенту отдали карту и взяли заявление о разблокировке! ПРИВЕТ Пятигорску!



4. Ковровское ОСБ – мало того, что заявление на изменение паспортных не приняли, заявление не оформлено как положено, остаток на счёте другой, пересылку и утрату/перевыпуск тоже неверно сделали, но и заставили КЛИЕНТА звонить самого, выяснять, где карта, блокировать в Службе помощи по утрате и узнавать остаток.

Так это ещё полбеды! Всё сделали, отправили заявление на выдачу наличных не по месту ведения счёта, получили положительный ответ, благополучно закопали его, клиент ещё 2 дня за деньгами ходил!

Но и это ещё не всё! Звонит клиент: «Денег опять не дали!». Связываюсь с Ковровом, мне заявляют, что у них импринтер не работает. Какой импринтер, карта утеряна!? Мало того, даже если бы и была, то как они собирали сделать оттиск с Visa Electron? После этого молодая дамочка мне заявляет, что она этого ни разу не делала, а поэтому делать не будет! Хамство чистой воды! Вопрос: как же ты научишься, если делать не собираешься? Ссылаюсь на 447-р. Ноль эмоций! Мало того, сами они звонить не хотят, трубку не берут, заставляют клиента звонить с сотового! Звоню в ОБК – новая засада: «А это не мы их учим, это Волго-Вятский банк им сертификаты раздаёт!».

Короче, ещё 2 дня упорства, клиенту дали деньги, только не девочка модельной внешности, а нормальная (как вы здесь называете) «тётка» под 40-овник, опытная, обученная…



5. Ростов-на-Дону (вот это мне понравилось, может, действительно пора внести изменениия в 447-р? Ни клиент не мучается, ни отделения, всё быстро и просто… Москва видит все остатки…) Приходит факс – выдача наличных, бланк не тот. Звонок – Ростов: «Факс приняли? До свиданья!». Говорю: «Подождите, заявление оформлено неверно!». «Да мы деньги уже выдали!» «Как?» «Позвонили в Москву – остаток нам подтвердили, клиент забрал деньги – ушёл довольный!» «А 447-р?» «Да мы по таких 10-12 операций на день проводим и нормально!»

Это из положительного… Но есть и отрицалово! Клиенту сообщают, что он якобы может ещё раз снять по утрате карты! А на пересылку карты, якобы, вообще заморачиваться не надо (ничего, что клиент у них до сентября будет?), карту будут делать 2-3 месяца. Откуда такая информация? Это в Ростове-на-Дону карты так долго выпускают? Дезинформация, а клиент в результате без карты и без денег на оставшееся время!



6. Москва, Вавилова 19, 4 раза гоняли клиента: то заявление не так оформят, то паспортные не те, то комиссию не ту поставят (шутка ли? Комиссию с третьего раза правильно посчитали ), а потом через полчаса после правильного оформления уже ждали положительного ответа! Весь ТБ на уши поставили. А ничего, что клиент к НИМ почти неделю ходил?! ПРИВЕТ ЦА! С регионов спрашиваете, а сами калькулятор в руках держать не умеете! Кстати, а отметки банка так и не проставили, фиг дознаешься, кто принимал.



7. Устюжна, Кадуйское ОСБ – пришло к нам сегодня заявление на перевыпуск и пересылку карты! Японский магнитофон! Клиент писал заявление 20 мая! Оно что, пешком само добиралось? 2 месяца! Мало того, ещё и оформлено неправильно, типа, клиент желает получить карту в Северном банке СБ РФ, и карта не сдана. Письмо «на деревню дедушке»! Ни контактов, ничего, только штамп «Дубовик Н.Н.», по штемпелю только разобрали откуда пришло. Звоню - как всегда, «а она в отпуске». «А он в деревне живёт, туда автобус ходит по средам и пятницам!» Ответствую: «Вот завтра как раз СРЕДА! Решайте проблему! И мигом по факсу!»



8. Тверское ОСБ – песня! Получаю сегодня письмо. Клиент писал о выдаче наличных по неисправности карты, перевыпуск/пересылка. Заявление оформлено неправильно, поставлены корректировки в сумме, ещё и остаток не позволяет. Да! Письмо опять шло своим ходом! 10 дней! Звоню, объясняю ситуацию, как всегда, «а она в отпуске», говорю с заведующим. «Да-да-да! Мы вызовем клиента. А как же так, её ведь ОБК консультировало? И они же отправляли! Только мы опять пошлём его по почте через ОБК, мы ведь удалённый филиал, у нас факса нет!» Спрашиваю: «И что? Есть же отделение, у них факс есть?» «Есть! Только никто этим заниматься не будет!» «И НАШ клиент по ВАШЕМУ недосмотру и недосмотру вашего ОБК будет сидеть без денег и карты почти месяц? Делайте что хотите со своими клиентами, а за СВОИХ Я БУДУ ДРАТЬСЯ! Позвоню Зам.управляющего, курирующему подразделение, будем решать на другом уровне!» На другом конце провода смех: «А вот это правильно! Попробую поговорить с ОБК!» Через 15 минут звонок: «Будет факс!»



Вот так… Простите, что так много, но больше не могу, почему мы должны бороться между собой и вынуждать отворачиваться от нас клиентов? Может пора курирующим подразделениям смотреть ошибки ОКР и врывать их с корнем на местах? Может пора обучать недоученных, забирать сертификаты у ленивых «моделек», которые и не хотят учиться, «авось и так сойдёт»?

Как гордиться нашим банком? А ведь хочется-хочется гордиться, когда говоришь: «Я работаю в СБЕРЕ!» Куда мы катимся?

Обидно, ребята, чесслово! Больно и обидно!



P.S.: После этой ругани увидела, что пришло очередное “Письмо счастья» ГОГи! Даже не открывала. Честно! Стошнило прямо так, от одного вида!