Проработал я в Сбере 7 лет контролёром – кассиром. Когда устраивался мне никто не говорил, что будет легко, да и в целом я никогда особо и не выкладывался так, чтобы "доползти до дому...". В основном работал с пластиком, поднимали клиентскую базу филиала с 2-3 международок до 18-20 тысяч. Помню и "Социальные" всем подряд (кто расписаться мог тому и пихали), это сейчас их без особых напряжений речевого аппарата можно предлагать, и всем "Мобильный Банк" (помню людей, которые свой номер из блокнотика диктовали, а когда приходило СМС о подключении - впадали в ступор) с обязательным "Полным пакетом"... Повторюсь, меня это особо не напрягало, потому как на план я всегда смотрел один раз - когда расписывался, потом как-то забивал...



Эти непонятно как взявшиеся недоработки (откуда их только брали-то?) когда приходишь и... тебе сесть-то даже некуда, что-то доделать за компьютером нереально - нет свободного... +к тому же то, что оставался на 2-3 часа после работы никого не волнует. + обучения и семинары за счет личного времени. При этом не факт что пришлют сертификат, могут сказать, тебя вообще на обучении не было - и такое случалось. Правда, вот обед у меня был всегда полный 1 час.



Клиенты. Всякое бывало, но реально были те, кто звонил и спрашивал, когда я работаю (не примите за гордыню), хотели именно ко мне ( может и сейчас хотят), были и психи и угрозы дождаться после работы и "тюк" по голове - обслуживали специфическую такую контору, однако жив-здоров напрягать СБ кажется себе дороже б было (что сказал и т.д.)...



Вот тут часто видел выражения про сотрудников пред- и пенсионного возраста, что мол мешают, не учат и т.д. и т.п. - в моём коллективе их было человек 5 - все грамотные (и глубоко мной уважаемые до сих пор) специалисты - этакие электовеники причём и юморнуть могли и ляпнуть такого с утра что хоть записывай.



По работе часто сталкивался с ребятами обслуживающими УС, их реально можно понять - сеть этих банкоматоинфокиосков растет, а штат нет.



Поставлю "нормально" только потому, что Сбер для меня это люди, с которыми я работал, с которыми сталкиваюсь и теперь по своей новой работе, я знаю теперь как обращаться к ним и такому же персоналу как они в других учреждениях, знаю теперь как нужно говорить и с их руководством.



Все кто остаётся на этом хапнувшем ПСС, б_ЛИН и прочих забортных 4С вод под руководством капитана Гоги уже поняли, что этот капитан лайнера на дно не пойдёт, но многих потопит... желающие прыгают за борт. Шлюбки заняты.