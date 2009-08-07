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|Семь лет контролёром...
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Проработал я в Сбере 7 лет контролёром – кассиром. Когда устраивался мне никто не говорил, что будет легко, да и в целом я никогда особо и не выкладывался так, чтобы "доползти до дому...". В основном работал с пластиком, поднимали клиентскую базу филиала с 2-3 международок до 18-20 тысяч. Помню и "Социальные" всем подряд (кто расписаться мог тому и пихали), это сейчас их без особых напряжений речевого аппарата можно предлагать, и всем "Мобильный Банк" (помню людей, которые свой номер из блокнотика диктовали, а когда приходило СМС о подключении - впадали в ступор) с обязательным "Полным пакетом"... Повторюсь, меня это особо не напрягало, потому как на план я всегда смотрел один раз - когда расписывался, потом как-то забивал...
Эти непонятно как взявшиеся недоработки (откуда их только брали-то?) когда приходишь и... тебе сесть-то даже некуда, что-то доделать за компьютером нереально - нет свободного... +к тому же то, что оставался на 2-3 часа после работы никого не волнует. + обучения и семинары за счет личного времени. При этом не факт что пришлют сертификат, могут сказать, тебя вообще на обучении не было - и такое случалось. Правда, вот обед у меня был всегда полный 1 час.
Клиенты. Всякое бывало, но реально были те, кто звонил и спрашивал, когда я работаю (не примите за гордыню), хотели именно ко мне ( может и сейчас хотят), были и психи и угрозы дождаться после работы и "тюк" по голове - обслуживали специфическую такую контору, однако жив-здоров напрягать СБ кажется себе дороже б было (что сказал и т.д.)...
Вот тут часто видел выражения про сотрудников пред- и пенсионного возраста, что мол мешают, не учат и т.д. и т.п. - в моём коллективе их было человек 5 - все грамотные (и глубоко мной уважаемые до сих пор) специалисты - этакие электовеники причём и юморнуть могли и ляпнуть такого с утра что хоть записывай.
По работе часто сталкивался с ребятами обслуживающими УС, их реально можно понять - сеть этих банкоматоинфокиосков растет, а штат нет.
Поставлю "нормально" только потому, что Сбер для меня это люди, с которыми я работал, с которыми сталкиваюсь и теперь по своей новой работе, я знаю теперь как обращаться к ним и такому же персоналу как они в других учреждениях, знаю теперь как нужно говорить и с их руководством.
Все кто остаётся на этом хапнувшем ПСС, б_ЛИН и прочих забортных 4С вод под руководством капитана Гоги уже поняли, что этот капитан лайнера на дно не пойдёт, но многих потопит... желающие прыгают за борт. Шлюбки заняты.
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был.. • бывший сотрудник
07.08.2009 00:57
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А че тут комментировать? Все правильно написано, рассказано. Так на самом деле и происходит.
Обидно только что толковые люди, подобно автору, уходят, а на смену им приходят те, кто имеет совершенно другое образование или не имеет его вовсе, кроме средней школы.
У меня один только вопрос автору - зачем надо было работать 7 лет, прежде чем уйти? Или, как обычно делается, руководство обещало охрененный карьерный взлет в ближайший понедельник?
Ну автор же пишет, что он не в три погибели сгибался все эти семь лет. Значит работал и что-то ему нравилось.
По моим наблюдениям, человек покидает работу когда соотношение текущие рабочие ужасы/воображаемые (реальные) ужасы поисков новой работы становится больше единицы
Как можно догадаться, дольше всех задержится тот, кто работу еще не менял или менял редко и обладает хорошо развитым воображением с пессимистическим уклоном.
Если же человек уже увольнялся, то воображаемых ужасов у него нет, а с реальными он знает как бороться.
Главное не стать "бегунком", все же ради приличия 2-3 года на одном месте поработать надо. В идеале лет 5 - больше не стоит, имхо.