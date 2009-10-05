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|Хочу сбежать из Альфы!
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работаю в Альфе менеджером-консультантом с 2006 года. Когда устраивалась, работа казалась мне просто сказкой! Я любила в Альфе просто все: и коллектив, и внутреннюю политику, и стиль и клиентов, короче все! Через год моя страсть пошла на убыль... Начинала работать в первом открывшемся ККО в регионе, когда открывали второе и следующие, мечтала стать замом, но не тут-то было... к открытию очередного ККО проходила волна сокращений в филиале, и бывшие филиальные сотрудники становились замами.
В 2006 когда брали на работу, график был 2/2, работы в офисе с выездами к VIP клиентам, план выполняли регулярно и с удовольствием, так же с удовольствием получали премии и бонусы. Работа была - продажи плюс кассовое обслуживание. Сейчас картина выглядит резко противоположно! График стал пятидневный (плюс дневное невыполнение плана по кросспродажам чревато задержкой до 22-00), должностная инструкция поменялась кардинально (можно сказать, что МК опустили ниже плинтуса), сейчас по должностной инструкции для МК образование - среднее, средне специальное! Это вообще как для банковского сотрудника, норма? Работа исключительно в полях! И в мороз и в дождь! Телефон, авто не оплачивают! Мотивации вообще никакой! Понятно, что сейчас продажи упали, но ведь руководство изменило и систему учета продаж... баллов практически не за что не ставят (лишь бы премию не платить). Время тяжелое, но люди-то хотят работать!
Приезжал к нам летом один из московских руководителей, и кто-то заикнулся, что, мол, тяжело, так нам ответили: "Будьте счастливы, что вообще работаете!" Все постоянно меняется... пару месяцев назад наше ККО перевыполнило план по депозитам, в конце месяца мы уже потирали руки, в ожидании долгожданной премии, причем и повышенной. Но! За пару дней до конца месяца, приходит письмо, что депозиты, открытые на короткие сроки, не учитываются при подведении итогов. Итог - улетели наши бонусы...
Сотрудникам постоянно говорят, что если что-то не нравится, дверь открыта... Я считаю, что это просто не уважение к коллективу. Дверь-то открыта, но люди уходят, а вакантные места не так уж быстро и заполняются... или люди меняются как перчатки. В моем ККО сейчас 3 свободных места, в соседнем два... и что-то людей то нет! Так и все могут разбежаться. Короче считаю свой опыт работы в Альфе неоценимым, спасибо ей за это. Начала поиски новой работы, банки заинтересованы в людях из Альфы. Ведь Альфа это школа жизни, или даже школа выживания!
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L@cky • сотрудник
05.10.2009 12:31
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2. Как вообще можно работать 3 с лишним года чисто консультантом? Это же везде (не зависимо от условий) должно рассматриваться как стартовая площадка для начала серьезной работы (специалистом) в других подразделениях банка.
МК ККО это выше чем специалист ККО,а если вы говорите о специалистов других подразделений,то их в регионах практически нет,а если и есть,то суть таже.
Лично у меня год назад премия вышла в 2,5 оклада. План перевыполнили на 40%, личные показатели все перевыполнены были....ипотек кучу оформили, ну короче перло весь месяц, попотели страшно!!!!ждали ПРЕМИЩУууууу. Но! Ёгурт в Москве увидел, ахнул, и сказал, что в таком случае планы надо адекватные ставить и срочненько изменили порядок мотивации, и премия теперь не больше БЕВ!!! Обыдно (( жалко что в регионах тяжко пробиваться. В Москве слышала, что за год от сервиса до рукля можно дойти....
Такой вакханалии у нас небыло даже на заре.))
@@@Ист, а чем Мк выше спеца-то? Вот тут не согласен. @@@
Ну типа МК это тяговый механизм,который тянет все отделение вперед.
Раньше спецы работали только с операционкой ,продаж мало было.
На МК вешают НСЖ,ЗП проекты и прочее из этой серии. т.е. по функционалу они ближе к заму.
"В Москве слышала, что за год от сервиса до рукля можно дойти...."
Вас обманули - сразу до директора по Рознице г. Москва
А вообще спасибо, повеселили, регионы очень хорошего мнения о текучке и о квалификации сервис-администраторов в Москве
По моему, нужно работать и отдаваться работе полностью, а не "косить" и создавать "видимость работы" и терпеть!
Альфа - своеобразный банк и отличная школа - такого Вы больше не найдете!
А жалуются - только СЛАБЫЕ!
Раз не повысили - значит не смог себя проявить....
Возможно, что это вполне разумный шаг - поискать себя в другом месте, в другой должности.