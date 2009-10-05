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Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона

Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона
исследование Банки.ру — февраль, 2018
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Хочу сбежать из Альфы! не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работаю в Альфе менеджером-консультантом с 2006 года. Когда устраивалась, работа казалась мне просто сказкой! Я любила в Альфе просто все: и коллектив, и внутреннюю политику, и стиль и клиентов, короче все! Через год моя страсть пошла на убыль... Начинала работать в первом открывшемся ККО в регионе, когда открывали второе и следующие, мечтала стать замом, но не тут-то было... к открытию очередного ККО проходила волна сокращений в филиале, и бывшие филиальные сотрудники становились замами. smile:(

В 2006 когда брали на работу, график был 2/2, работы в офисе с выездами к VIP клиентам, план выполняли регулярно и с удовольствием, так же с удовольствием получали премии и бонусы. Работа была - продажи плюс кассовое обслуживание. Сейчас картина выглядит резко противоположно! smile:evil: График стал пятидневный (плюс дневное невыполнение плана по кросспродажам чревато задержкой до 22-00), должностная инструкция поменялась кардинально (можно сказать, что МК опустили ниже плинтуса), сейчас по должностной инструкции для МК образование - среднее, средне специальное! Это вообще как для банковского сотрудника, норма? Работа исключительно в полях! И в мороз и в дождь! Телефон, авто не оплачивают! Мотивации вообще никакой! Понятно, что сейчас продажи упали, но ведь руководство изменило и систему учета продаж... баллов практически не за что не ставят (лишь бы премию не платить). Время тяжелое, но люди-то хотят работать!

Приезжал к нам летом один из московских руководителей, и кто-то заикнулся, что, мол, тяжело, так нам ответили: "Будьте счастливы, что вообще работаете!" Все постоянно меняется... пару месяцев назад наше ККО перевыполнило план по депозитам, в конце месяца мы уже потирали руки, в ожидании долгожданной премии, причем и повышенной. Но! За пару дней до конца месяца, приходит письмо, что депозиты, открытые на короткие сроки, не учитываются при подведении итогов. Итог - улетели наши бонусы...

Сотрудникам постоянно говорят, что если что-то не нравится, дверь открыта... Я считаю, что это просто не уважение к коллективу. Дверь-то открыта, но люди уходят, а вакантные места не так уж быстро и заполняются... или люди меняются как перчатки. В моем ККО сейчас 3 свободных места, в соседнем два... и что-то людей то нет! Так и все могут разбежаться. Короче считаю свой опыт работы в Альфе неоценимым, спасибо ей за это. Начала поиски новой работы, банки заинтересованы в людях из Альфы. Ведь Альфа это школа жизни, или даже школа выживания!
L@cky • сотрудник
05.10.2009 12:31
9 комментариев
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avbykov
05.10.2009 13:46
1. Найдите (хотя бы гипотетически - по тем же отзывам на портале тут) место где на продажах в рознице сейчас лучше.
2. Как вообще можно работать 3 с лишним года чисто консультантом? Это же везде (не зависимо от условий) должно рассматриваться как стартовая площадка для начала серьезной работы (специалистом) в других подразделениях банка.
YSt
05.10.2009 15:03
@@@Это же везде (не зависимо от условий) должно рассматриваться как стартовая площадка для начала серьезной работы (специалистом) в других подразделениях банка. @@@
МК ККО это выше чем специалист ККО,а если вы говорите о специалистов других подразделений,то их в регионах практически нет,а если и есть,то суть таже.
L@cky
Автор отзыва
07.10.2009 17:40
стартовая площадка хорошая, но город маленький, все сидят, за свои места держаться, сунуться внутри банка некуда....
Мячег
08.10.2009 01:20
Ист, а чем Мк выше спеца-то? Вот тут не согласен.
L@cky
Автор отзыва
08.10.2009 10:21
МК выше спеца на заре розницы был. И БЕВ выше, а про премии и говорить нечего. МК з\п на уровне зама получал, а иногда и выше рукля (если премия была честно заработана!) МК и продажами и кассой занимались. Причем МК заму не подчиняется, только на прямую руклю. Сейчас немного все изменилось. У спеца третьего уровня БЕВ такой же как у МК.
Лично у меня год назад премия вышла в 2,5 оклада. План перевыполнили на 40%, личные показатели все перевыполнены были....ипотек кучу оформили, ну короче перло весь месяц, попотели страшно!!!!ждали ПРЕМИЩУууууу. Но! Ёгурт в Москве увидел, ахнул, и сказал, что в таком случае планы надо адекватные ставить и срочненько изменили порядок мотивации, и премия теперь не больше БЕВ!!! Обыдно smile:((( жалко что в регионах тяжко пробиваться. В Москве слышала, что за год от сервиса до рукля можно дойти....
YSt
08.10.2009 14:31
@@@Причем МК заму не подчиняется, только на прямую руклю.@@@
Такой вакханалии у нас небыло даже на заре.))

@@@Ист, а чем Мк выше спеца-то? Вот тут не согласен. @@@
Ну типа МК это тяговый механизм,который тянет все отделение вперед.
Раньше спецы работали только с операционкой ,продаж мало было.

На МК вешают НСЖ,ЗП проекты и прочее из этой серии. т.е. по функционалу они ближе к заму.
STB
08.10.2009 22:56
L@cky
"В Москве слышала, что за год от сервиса до рукля можно дойти...."

Вас обманули - сразу до директора по Рознице г. Москва

А вообще спасибо, повеселили, регионы очень хорошего мнения о текучке и о квалификации сервис-администраторов в Москве
zibka
09.10.2009 11:34
Коллеги!

По моему, нужно работать и отдаваться работе полностью, а не "косить" и создавать "видимость работы" и терпеть!

Альфа - своеобразный банк и отличная школа - такого Вы больше не найдете!

А жалуются - только СЛАБЫЕ!
0770
16.10.2009 17:40
Больше двух лет на одном месте !!! ??? Раньше говорили, что через год работы на одном месте сотрудника надо или повышать или увольнять.....
Раз не повысили - значит не смог себя проявить....
Возможно, что это вполне разумный шаг - поискать себя в другом месте, в другой должности.
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