Работаю в Альфе менеджером-консультантом с 2006 года. Когда устраивалась, работа казалась мне просто сказкой! Я любила в Альфе просто все: и коллектив, и внутреннюю политику, и стиль и клиентов, короче все! Через год моя страсть пошла на убыль... Начинала работать в первом открывшемся ККО в регионе, когда открывали второе и следующие, мечтала стать замом, но не тут-то было... к открытию очередного ККО проходила волна сокращений в филиале, и бывшие филиальные сотрудники становились замами.



В 2006 когда брали на работу, график был 2/2, работы в офисе с выездами к VIP клиентам, план выполняли регулярно и с удовольствием, так же с удовольствием получали премии и бонусы. Работа была - продажи плюс кассовое обслуживание. Сейчас картина выглядит резко противоположно! График стал пятидневный (плюс дневное невыполнение плана по кросспродажам чревато задержкой до 22-00), должностная инструкция поменялась кардинально (можно сказать, что МК опустили ниже плинтуса), сейчас по должностной инструкции для МК образование - среднее, средне специальное! Это вообще как для банковского сотрудника, норма? Работа исключительно в полях! И в мороз и в дождь! Телефон, авто не оплачивают! Мотивации вообще никакой! Понятно, что сейчас продажи упали, но ведь руководство изменило и систему учета продаж... баллов практически не за что не ставят (лишь бы премию не платить). Время тяжелое, но люди-то хотят работать!



Приезжал к нам летом один из московских руководителей, и кто-то заикнулся, что, мол, тяжело, так нам ответили: "Будьте счастливы, что вообще работаете!" Все постоянно меняется... пару месяцев назад наше ККО перевыполнило план по депозитам, в конце месяца мы уже потирали руки, в ожидании долгожданной премии, причем и повышенной. Но! За пару дней до конца месяца, приходит письмо, что депозиты, открытые на короткие сроки, не учитываются при подведении итогов. Итог - улетели наши бонусы...



Сотрудникам постоянно говорят, что если что-то не нравится, дверь открыта... Я считаю, что это просто не уважение к коллективу. Дверь-то открыта, но люди уходят, а вакантные места не так уж быстро и заполняются... или люди меняются как перчатки. В моем ККО сейчас 3 свободных места, в соседнем два... и что-то людей то нет! Так и все могут разбежаться. Короче считаю свой опыт работы в Альфе неоценимым, спасибо ей за это. Начала поиски новой работы, банки заинтересованы в людях из Альфы. Ведь Альфа это школа жизни, или даже школа выживания!