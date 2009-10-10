Добрый день, хочу высказаться, тоже наболело, терпеть нет больше сил. Начну по порядку:



1. Надоели проверки, проверка за проверкой, психика уже никуда... скоро так все достанет, что всех проверяющих буду посылать откровенным текстом... Нервы сдают, дома на родных срываюсь, детей ругаю почем зря, думаете от хорошей жизни-работы? А эти удивительные РБшники, им бы самим у нас поучиться, ан нет, они же марионетки. Сказали - сделали, пригрозили - написали и лишили за то чего и не было...



2. Надоело неуважение, неуважение как начальства, так и клиентов. За свои 5 лет работы в БМ в отпуске был 4 недели по 1 недели в год, в этом году еще - да и наверное уже не буду! А клиенты с одним и тем же вопросом: "Почему Банкомат не работает, нет денег?" - да откуда я знаю! Я же не делаю его и не загружаю! Такое впечатление, что клиенты все поголовно не умеют читать. Он (банкомат) же пишет: нет связи с банком, значит нет связи, значит не работает...



3. Руководство, так всеми "уважаемый" КВ. Интересно кто его на работу принимал? Неужели не видны были эти маниакальный замашки солдафонской жизни? Зачем, кому сказать спасибо? Служил бы он сейчас где-нибудь да и ради Бога! Понимаю каждому хочется выпендрится, но не таким образом, не ценой обычных работников, мы же не в армии, нам не по 18-20 лет и мы не присягали БМ верностью и правдой, у большинства есть семьи, дети. Не жалко сотрудников пожалел бы их семьи, ведь после рассказов о работе своим домашним, те вряд ли захотят иметь дело с БМ, да что БМ с любым банком!



В общем, БМ как муравейник отжил свое... пора менять короля и его вассалов! А уволился я по рекомендации врача, микроинсульт и это в 29 лет... как вам?! Так что, пиплы, вновь идущие и зря прозябающие в БМ, ни в коем случае не связывайте с ним свою судьбу, это опасно для жизни!