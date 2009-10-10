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Резюме плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день, хочу высказаться, тоже наболело, терпеть нет больше сил. Начну по порядку:

1. Надоели проверки, проверка за проверкой, психика уже никуда... скоро так все достанет, что всех проверяющих буду посылать откровенным текстом... Нервы сдают, дома на родных срываюсь, детей ругаю почем зря, думаете от хорошей жизни-работы? А эти удивительные РБшники, им бы самим у нас поучиться, ан нет, они же марионетки. Сказали - сделали, пригрозили - написали и лишили за то чего и не было...

2. Надоело неуважение, неуважение как начальства, так и клиентов. За свои 5 лет работы в БМ в отпуске был 4 недели по 1 недели в год, в этом году еще - да и наверное уже не буду! А клиенты с одним и тем же вопросом: "Почему Банкомат не работает, нет денег?" - да откуда я знаю! Я же не делаю его и не загружаю! Такое впечатление, что клиенты все поголовно не умеют читать. Он (банкомат) же пишет: нет связи с банком, значит нет связи, значит не работает...

3. Руководство, так всеми "уважаемый" КВ. Интересно кто его на работу принимал? Неужели не видны были эти маниакальный замашки солдафонской жизни? Зачем, кому сказать спасибо? Служил бы он сейчас где-нибудь да и ради Бога! Понимаю каждому хочется выпендрится, но не таким образом, не ценой обычных работников, мы же не в армии, нам не по 18-20 лет и мы не присягали БМ верностью и правдой, у большинства есть семьи, дети. Не жалко сотрудников пожалел бы их семьи, ведь после рассказов о работе своим домашним, те вряд ли захотят иметь дело с БМ, да что БМ с любым банком!

В общем, БМ как муравейник отжил свое... пора менять короля и его вассалов! А уволился я по рекомендации врача, микроинсульт и это в 29 лет... как вам?! Так что, пиплы, вновь идущие и зря прозябающие в БМ, ни в коем случае не связывайте с ним свою судьбу, это опасно для жизни!
EGIK • сотрудник
09.10.2009 20:53
Администратор:
А пишете Вы из банка.
16 комментариев
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Masterofpuppets
10.10.2009 10:53
Относительно КВ и того, кто его на работу принимал: его принимали начальником ЦДО, там его армейский стиль может и был уместен. Я ЦДОшников вообще за банковских работников не считаю. А вот действительно хороший вопрос - по чьей подсказке его назначили Управляющим директором Блока РБ.
Относительно короля и вассалов: сменят, обязательно сменят, как только Лужок покинет Тверскую, 13. Правда при стандартном раскладе это произойдет только в 2011 году.
GNP8
10.10.2009 11:06
Всем, претендующим на работу в банках, необходимо устраивать проверку знаний по правописанию. Не в обиду автору. А проблемы со здороьем сейчас можно заработать в любом банке - все зависит от отношения к работе.
nadoleva
11.10.2009 15:48
Не от отношения к работе, уважаемый GNP8, а вот именно от всего того, о чем пишет EGIK! Полностью с ним согласна. Ходишь на работу больная, потому-что не хочешь подводить своих же коллег, лишних сотрудников никогда нет, а когда уже совсем невмоготу - возьмешь больничный. И что тут начинается! Звонки домой -Да что это ты надумала? Да на тебя положиться нельзя, да ты всех подвела и т.д и т.п. О здоровье никто не спрашивает.
А проверку, уважаемый GNP8, нужно устраивать не по правописанию, оно в банке не нужно, и не рядовым сотрудникам, а руководителям у психиатора на вменяемость.
Shoko_Asahara << Klaus >>
11.10.2009 19:07
GNP8 – проблема как раз в том, что там само понятие работа очень сильно уходит в сторону от её конечной цели. Люди занимаются выполнением приказов, мемо, распоряжений, а цель финансовой прибыльности, повышения личных доходов, самореализации работников и выход БМ в конкурентные лидеры на рынки банковских услуг просто менеджментом банка не преследуется. Из-за этого все проблемы и возникают, которые в свою очередь всегда перекладываются на плечи рядовых сотрудников.Принцип работы этого «КБ» совковое министерство кассового обслуживания.
Flamenko
12.10.2009 13:34
Жаль видеть такие отзывы... Сама работала в банке и прекрасно понимаю вас. Работа в жизни не главное, так что лечитесь и ищите работу доблее спокойную. А вот насчет клиентов вы зря так резко высказываетесь. Я теперь со 100% уверенностью не зайду в отделение этого банка. Может это и к лучшему ))))
dobryl
12.10.2009 13:38
Бардак есть везде, как и везде есть руководители-самодуры! Но их станет еще больше, если мы с Вами, пишущие здесь о них, не будем этих "героев" прославлять на всю страну, а она у нас очень боооолллььшааяя!!!!!!! Зачем стесняться, а то КВ? ну и что этому КВ что его так назвали? Я вот, как и многие другие читающие здесь, не работал в этом банке и понятия не имею, кто это. А если есть факты, нужно явить миру героя. А вот если его "проявили", а потом, кто-нибудь из его знакомых, родственников, соседей и т.п. пальцем на него пару раз показал, да задал бы неудобный вопросик... Смотришь, этот КВ и немного бы тормознул, и увидел бы, что он ничем не отличается от других... А так.. слон и Моська, господа, получается... За чем тратить время и нервый в пустую на написание здесь виртуального произошедшего....Не больше. а конец этой басни известен...
qwerty2
12.10.2009 22:22
Интересно, вице-президент готовится к интервью? Лапко: кодовое слово, 14 процентов по потребу до кризиса, кредиты не даем на рефинансирование кредитов...)) посмотрите интервью, поразительная откровенность))
qwerty2
12.10.2009 22:44
а на счет всех трудностей работы - так ведь никто не держит. тяжело - это понятно!!! делайте просто все то, что требуют те, кто платит зарплату или уходите. или устройте забастовку) работа нынешнего директора - это самый настоящий антикризисный менеджмент, сравнивать с предыдущими временами не имеет смысла - слишком разные ситуации. можно только поучиться. хотя есть и перегибы, но кризис все простит)))
что касается автора данного отзыва - действительно жаль... но жизнь не заканчивается. дети - самое главное. желаю только самого наилучшего Вам и Вашей семье!!!
EGIK
Автор отзыва
13.10.2009 16:52
уважаемый (я) GNP8 касаемо отношения к работе, да не спорю оно может быть разным, но как правило вы выбираете ту или иную отрасль, так вот Банк как понятие мне нравиться, нравиться работать в банке не важно какое у него название, не нравиться только отношение руководства в банке к подчиненным. В БМ именно чувствуешь себя как в тюрьме, шаг в сторону и все депремирование, да потом так замордуют проверками и опросами, что мама не горюй, а проверять будет от непосредственного начальника до самого КВ- управляющий директор.... так что вот вам и отношение к работе. Откуда оно будет положительным если тя все время лицом да об асфальт...!
EGIK
Автор отзыва
13.10.2009 17:07
qwerty2- спасибо за добрые пожелания! Что же касаемо работы, так называемого антикризисного управления, нельзяже идти по головам собственных сотрудников, сейчас не 1941 год когда можно было людей в пекло бросать ссылаясь: Россия большая. Плох тот начальник кто не ценит своих сотрудников-профессионалов, которые ценой своих нервов поднимают БМ по лестнице рейтинга банков.
А dobryl могу сказать, как правило у руководства нет друзей , соседей, а у КВ достоверно нет ни кого... вот поэтому он так зол на жизнь, на работу, на всех и на вся...
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