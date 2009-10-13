Добрый день! Хочу поделиться своим опытом.



Пришла на собеседование на вакансию специалист по кредитным картам в ДО (дополнительный офис), мне сразу предложили в этот же день выйти на стажировку, я согласилась. В ДО у меня взяли копии всех документов и отправили их в отдел Службы Безопасности. Сказали, ходи на стажировку и жди ответа от Службы Безопасности. Стажировалась неделю, ответа все не было. В итоге через службу безопасности я прошла (ответ дали где-то через 2 недели).



Пришла на оформление. В трудовом договоре оклад меньше, чем обещали. Так же там нужно было подписаться, что с Должностными инструкциями ознакомлена, но мне их не дали. Когда я попросила принести Должностные инструкции, мне отказали в вакансии.



В итоге отходила на стажировку просто так. Сами делайте выводы...