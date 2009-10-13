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Добрый день! Хочу поделиться своим опытом.
Пришла на собеседование на вакансию специалист по кредитным картам в ДО (дополнительный офис), мне сразу предложили в этот же день выйти на стажировку, я согласилась. В ДО у меня взяли копии всех документов и отправили их в отдел Службы Безопасности. Сказали, ходи на стажировку и жди ответа от Службы Безопасности. Стажировалась неделю, ответа все не было. В итоге через службу безопасности я прошла (ответ дали где-то через 2 недели).
Пришла на оформление. В трудовом договоре оклад меньше, чем обещали. Так же там нужно было подписаться, что с Должностными инструкциями ознакомлена, но мне их не дали. Когда я попросила принести Должностные инструкции, мне отказали в вакансии.
В итоге отходила на стажировку просто так. Сами делайте выводы...
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topdevica • несостоявшийся сотрудник
13.10.2009 12:12
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На картах такой возможности нет, но таки банк без договора без всего допустил вас к конфиденциальным сведениям о клиентах, Я бы на вашем месте нажаловался куда надо, как насчёт нарушения ТК РФ, так и насчёт нарушения режима конфиденциальности.
Это конечно мелочь, но всё равно приятно будет насолить этой конторе.