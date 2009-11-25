Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Все тайное когда-то становится явным!
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
А у меня сложилось мнение (после 5 лет работы в одном из филиалов Банка ВТБ), что за солидным брендом отсиживаются местные царьки, которые сами нулевые, но норовят приписать себя к "команде", пустить пыль в глаза и основным критерием для них нужности проведения какого-то мероприятия является девиз: "Это понравится Москве!". Проводится очередная фотосессия, какие мы активные, неравнодушные, корпоративные, доноры, волонтеры...
Пропагандируя с высокой трибуны социально-значимые мероприятия Филиала, этот же самый Филиал (в лице управляющего и его прихвостней) может растоптать любого сотрудника, невзирая на его заслуги перед Филиалом, на его стаж, на его авторитет... Травля принимает тотальный характер. Люди боятся общаться с сотрудником, получившим "черную метку".
Складывается такое впечатление, что это не один из самых крупных и влиятельных банков страны, а вотчина этого царька. Поражает все. В частности - распределение премии никому не интересно, какой вклад в общее дело сделал конкретный человек. Гораздо интереснее - как близко к кормушке тебя допустит управляющий и его "команда".
Пример: секретарь и архивариус получают премию в разы больше начальников отделов! Из этого филиала постоянно увольняются и увольняют, но это никого не волнует! Никому не интересно - почему же в таком хорошем банке такая текучесть кадров? Доходит до смешного: при очередной проверке из Москвы на беседу с проверяющим приглашали сотрудников по списку, составленному управляющим (т.е. лояльных к руководству). Писать можно много... только толка от этого никакого нет... Всем плевать... Москве в первую очередь... А жаль...
|
0
dr.doodlez • бывший сотрудник
25.11.2009 18:12
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
|анна х
26.11.2009 11:29
|Выражаю полное согласие с автором.Хорошо живется приближенным пофигистам и стукачам, а стаж работы и вклад в работу старых заслуженных сотрудников никому не нужен. Атомосфера пофигистская и нерабочая. Люди сидят те, кому некуда идти полюс сила привычки. Где прикормленные люди - штаты отделов зашкаливают.Где старые сотрудники работают- хоть умрите- людей не добавят. Банк- кормушка для своих.
|usd56
27.11.2009 15:26
|Абсолютно согласен!!! Самарский ЦАРЕК и его прихвостня в лице зам.управляющего по операционной работе+кадровик не занимаются развитием бизнеса, у них другие цели, унизить и растоптать работника, который им не угоден, кто бы он ни был, молодой специалист или пенсионер.
|vova pupkin
20.08.2010 10:47
|Насчет - какие мы активные - давно правда, даж по телеку показывали, акция "Сад ВТБ" что ли - типа сотрудники радостные сажают деревья. Так вот - деревьев за счет бАНКА купили гораздо меньше, чем требовалось. И выдали разнарядку, что идти на акцию надо, и денег на саженец сдать тоже надо. Вот такая вот бгалотворительность. Банчок, выплативший миллиард бонусов пожидился выделить тыщ 50 на саженцы. Сплошная показуха. Сплоченность у сотрудников тока на низшем уровне (да и то не всегда, и там стукачки попадаются) против внешней угрозы, т.е. НАЧАЛЬСТВА.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.