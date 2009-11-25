А у меня сложилось мнение (после 5 лет работы в одном из филиалов Банка ВТБ), что за солидным брендом отсиживаются местные царьки, которые сами нулевые, но норовят приписать себя к "команде", пустить пыль в глаза и основным критерием для них нужности проведения какого-то мероприятия является девиз: "Это понравится Москве!". Проводится очередная фотосессия, какие мы активные, неравнодушные, корпоративные, доноры, волонтеры...



Пропагандируя с высокой трибуны социально-значимые мероприятия Филиала, этот же самый Филиал (в лице управляющего и его прихвостней) может растоптать любого сотрудника, невзирая на его заслуги перед Филиалом, на его стаж, на его авторитет... Травля принимает тотальный характер. Люди боятся общаться с сотрудником, получившим "черную метку".



Складывается такое впечатление, что это не один из самых крупных и влиятельных банков страны, а вотчина этого царька. Поражает все. В частности - распределение премии никому не интересно, какой вклад в общее дело сделал конкретный человек. Гораздо интереснее - как близко к кормушке тебя допустит управляющий и его "команда".



Пример: секретарь и архивариус получают премию в разы больше начальников отделов! Из этого филиала постоянно увольняются и увольняют, но это никого не волнует! Никому не интересно - почему же в таком хорошем банке такая текучесть кадров? Доходит до смешного: при очередной проверке из Москвы на беседу с проверяющим приглашали сотрудников по списку, составленному управляющим (т.е. лояльных к руководству). Писать можно много... только толка от этого никакого нет... Всем плевать... Москве в первую очередь... А жаль...