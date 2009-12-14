Доброго времени суток. Сразу оговорюсь, что работаю в А-Б недавно, но осадок уже есть. Хотя, с другой стороны, где вы видели идеальных работодателей? На данном рабочем месте надо вкалывать и отдаваться работе более чем на 100 процентов, а не плакаться, что мол вот все так плохо, что хоть ложись и умирай! Ребят, кто-то работал вообще до А-Б? Наверно, ДА! Так почему ушли? Потому что сотрудников часто не устраивает - коллектив, оплата труда и отношение руководства! НО! Давайте возьмем в расчет то, что большинство руководства, занимали наши должности и выросли в этом направлении и имеют право от нас требовать результатов.



Да, сама попала не в очень хорошие условия и по конкурентности в своем же коллективе и с начальством терки, НО... не хочешь - не работай! Увольняют там охотно и никого не держат! Текучка кадров... Зато продержавшись на плаву и показав неплохие результаты можно добиться действительно больших продвижений!