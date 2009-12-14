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Не перегибайте палку... не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Доброго времени суток. Сразу оговорюсь, что работаю в А-Б недавно, но осадок уже есть. Хотя, с другой стороны, где вы видели идеальных работодателей? На данном рабочем месте надо вкалывать и отдаваться работе более чем на 100 процентов, а не плакаться, что мол вот все так плохо, что хоть ложись и умирай! Ребят, кто-то работал вообще до А-Б? Наверно, ДА! Так почему ушли? Потому что сотрудников часто не устраивает - коллектив, оплата труда и отношение руководства! НО! Давайте возьмем в расчет то, что большинство руководства, занимали наши должности и выросли в этом направлении и имеют право от нас требовать результатов.

Да, сама попала не в очень хорошие условия и по конкурентности в своем же коллективе и с начальством терки, НО... не хочешь - не работай! Увольняют там охотно и никого не держат! Текучка кадров... Зато продержавшись на плаву и показав неплохие результаты можно добиться действительно больших продвижений!
galaxyvet • сотрудник
14.12.2009 12:53
14 комментариев
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4554
14.12.2009 13:37
Интересно откуда приехало в Москву данное наивное создание свято верищее в то что из грязи можно попасть в князи.
И еще.Очень бы хотелось поговорить с вами где нибудь через годик.Узнать на сколько высоко вы поднимитесь по карьерной лестнице.
Flamenko
14.12.2009 13:58
Был коммент мой да делся куда-то....ну не суть...смысл примерно в том же что и высказал 4554....С трудом верится что выполнив план, возможно подняться вверх по карьерной лестинце....если бы было все так просто....сразу видно, человек пришел недавно и его сразу же научили тому, что ПЛАН это Отче наш и его надо делать, иначе не будет продвижения по карьерной лестнице....
Сам отзыв ни о чем...одни "НО" и сбоку бантик ))))) Агитирует за мир во всем мире, а сам ставит по всем пунктам самые низкие оценки....Эх...молодо-зелено.....подождем-с....
Tuzikk
14.12.2009 14:10
Ну и зря вы девочке рога обламываете. В АБ реально вырасти - был бы мозг в голове и желание. Плавали, знаем =) Правда давно это было...
craft87
14.12.2009 16:00
а меня больше в данном отзыве пугает то, что человек похоже реально верит что руководство занимало когда то с ней одну позицию =)
раскрою одну тайну, в Алфе весь более или менее высокий менеджмен - приглашенные звезды(част из сбер банка, част вобще с рынка FMCG).
автору, приятно что вы цените свое рабочее место и готовы бороться за место под солнцем, но все же прежде чем писать изучите биографии руководителей.
craft87
14.12.2009 16:00
PS прошу прощения за ошибки, я сегодня сижу с комуникатора
0770
15.12.2009 08:58
К слову о Руководстве....
Тот же Алексей Марей начал свою работу в АБ не Руководителем Блока, а отвечал за продажи всего навсего в одном городе.....пусть этот город даже и Москва.
Был результат - был карьерный рост! Факт!
Сейчас объявлена программа "кадрового резерва" - надеюсь, все кто тут рассуждают о карьере, туда уже записались!
Предвижу коментарий о том , что все это профанация , что все эти программы полная ерунда и реального продвижения не будет..... Давайте вспомним о назначениях в последние 3-4 месяца.
Так что карьерный рост в Альфе - это не фантастика! Это реально!
adelina
16.12.2009 15:29
я тоже верю в карьерный рост в Альфе, хотя признаюсь руки переодически опускаются... Работаю в рознице уже два года в должности менеджера. Считаюсь лучшим сотрудником ККО, подтверждением чего являются два диплома "Лучший сотрудник года", "Лучший сотрудник последнего квартала", положительные отзывы клиентов, разные подарки от них в качестве благодарности...с руководителем в хороших отношениях и т.д.Работа действительно нравится, несмотря на то что сейчас намного упала з/п. Ни раз пыталась перевестись на зама, берут только "своих". Стою в резерве, но как только освобождается место берут вообще непонятно откуда или безграмотных сотрудников банка, не показывающих никаких успешных результатов (в плане работы), или даже не умеющих пользоваться сканером!!!!!! (да-да есть и такие случаи), за то у них есть либо уважаемые и имиджевые родители, либо мужья....Ни вкоем случае не завидую, становится просто обидно...стараешься-стараешься, а для чего?получается что дипломы, резервы лишь обещание, от этой мысли становится как-то грустно....но! наступает новый день, приходит любимый клиент, от общения с ним поднимается настроение...а если клиент еще и купит Альфа-Хранитель вообще "писчишь" от удовольствия smile;) .....тогда-то и приходит мысль, что если биться в одно место - обязательно его пробьешь!!!!!!smile:) желаю всем достойным карьерного роста
Gulfik
16.12.2009 18:06
0770
Надо сказать очень не удачный пример.Эту фантастическую историю как господин Марей проходя мимо Альфы решил попробывать себя в банковском деле мы читали.Что господин Хвесюк после беседы с ним проявив свои экстрасенсорные способности оценил его ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.Ну и сразу назначил его начальником над розницей в таком маленьком городе как Москва.

adelina
@@что если биться в одно место - обязательно его пробьешь!!!!!!@@
Да.Особенно если биться головой об стену.
adelina
16.12.2009 21:11
Gulfik
имелось в виду биться с умом и на конкретную должность, а не об стену smile:)
adelina
16.12.2009 21:11
нужна цель, а не стена
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