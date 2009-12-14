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Доброго времени суток. Сразу оговорюсь, что работаю в А-Б недавно, но осадок уже есть. Хотя, с другой стороны, где вы видели идеальных работодателей? На данном рабочем месте надо вкалывать и отдаваться работе более чем на 100 процентов, а не плакаться, что мол вот все так плохо, что хоть ложись и умирай! Ребят, кто-то работал вообще до А-Б? Наверно, ДА! Так почему ушли? Потому что сотрудников часто не устраивает - коллектив, оплата труда и отношение руководства! НО! Давайте возьмем в расчет то, что большинство руководства, занимали наши должности и выросли в этом направлении и имеют право от нас требовать результатов.
Да, сама попала не в очень хорошие условия и по конкурентности в своем же коллективе и с начальством терки, НО... не хочешь - не работай! Увольняют там охотно и никого не держат! Текучка кадров... Зато продержавшись на плаву и показав неплохие результаты можно добиться действительно больших продвижений!
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galaxyvet • сотрудник
14.12.2009 12:53
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И еще.Очень бы хотелось поговорить с вами где нибудь через годик.Узнать на сколько высоко вы поднимитесь по карьерной лестнице.
Сам отзыв ни о чем...одни "НО" и сбоку бантик ))))) Агитирует за мир во всем мире, а сам ставит по всем пунктам самые низкие оценки....Эх...молодо-зелено.....подождем-с....
раскрою одну тайну, в Алфе весь более или менее высокий менеджмен - приглашенные звезды(част из сбер банка, част вобще с рынка FMCG).
автору, приятно что вы цените свое рабочее место и готовы бороться за место под солнцем, но все же прежде чем писать изучите биографии руководителей.
Тот же Алексей Марей начал свою работу в АБ не Руководителем Блока, а отвечал за продажи всего навсего в одном городе.....пусть этот город даже и Москва.
Был результат - был карьерный рост! Факт!
Сейчас объявлена программа "кадрового резерва" - надеюсь, все кто тут рассуждают о карьере, туда уже записались!
Предвижу коментарий о том , что все это профанация , что все эти программы полная ерунда и реального продвижения не будет..... Давайте вспомним о назначениях в последние 3-4 месяца.
Так что карьерный рост в Альфе - это не фантастика! Это реально!
Надо сказать очень не удачный пример.Эту фантастическую историю как господин Марей проходя мимо Альфы решил попробывать себя в банковском деле мы читали.Что господин Хвесюк после беседы с ним проявив свои экстрасенсорные способности оценил его ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.Ну и сразу назначил его начальником над розницей в таком маленьком городе как Москва.
adelina
@@что если биться в одно место - обязательно его пробьешь!!!!!!@@
Да.Особенно если биться головой об стену.
имелось в виду биться с умом и на конкретную должность, а не об стену