Являюсь действующим сотрудником (операционист), сил уже нет продавать, повесили все на операционистов, а менеджеры сидят в носу ковыряют! Ежегодную премию дали просто смех 60% от ежемесячного оклада, просто смех! Хотя некоторым вообще ничего не дали.