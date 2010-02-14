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Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона

Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона
исследование Банки.ру — февраль, 2018
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Замучили продажами! не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Являюсь действующим сотрудником (операционист), сил уже нет продавать, повесили все на операционистов, а менеджеры сидят в носу ковыряют! Ежегодную премию дали просто смех 60% от ежемесячного оклада, просто смех! Хотя некоторым вообще ничего не дали.
olver-25 • сотрудник
14.02.2010 11:23
14 комментариев
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musy
14.02.2010 17:34
ничего удивительного- насколько знаю раньше во многих отделениях ПСБ очень практиковалось всё вешать на операционистов, поэтому они там и сидели до ночи, когда все сотрудники уходили домой и закрывалась дверь от клиентов , бедные девченки начинали разгребать свою основную работу, потому что в операционное время и время обслуживания клиентов , которое совпадает полностью со временем их рабочего дня, на многие вещи просто не оставалось времени, тем более в течение дня приходилось ещё исполнять роль справочного бюро, причем даже не по своему функционалу, а по банку в целом, заодно быть связующим звеном "посетитель- другие отделы банка", т.к. охрана-секьюрети сидит для мебели, иногда пялясь в кроссворды и все клиенты со всеми вопросами обращаются только к операционистам, на офис-менеджерах в этом банке всю жизнь экономили и видимо и сейчас экономят,тем более в условиях оптимизации.
French_poison
14.02.2010 22:34
2musy:
а по вашему мнению охрана должна клиентов консультировать? Они должны за порядком в офисе следить и безопасность обеспечивать.
Rusyk
15.02.2010 09:45
А ничего что операционист в банке - это уже давно фронт-офис? В чем проблемма-то? кросс-продажи всегда были необходимым атрибутом, и явно не только в ПСБ.
Grinder
15.02.2010 10:31
Rusyk - пусть так, но зачем тогда нужны стулья в виде "менеджеров", клиентских подразделений и прочих "молодых, перспективных"?

Если бы оперзал получал за кросс-продажи свою зарплату, а также зарплату менеджеров-дармоедов, они бы за неделю продали весь банк с мусорными ведрами в придачу.
Rusyk
16.02.2010 11:20
на сколько я помню в отделениях ПСБ менеджеры - это менеджеры-консультанты, в обязанность которых входит помощь клиентам в заполнении документов и рассказ о продуктах, если занят непосредственно операционист. Бывших кред. инспекторов как я помню после оптимизации в поля хотели направлять, соответственно кросс-продажи как ни крути удел операционистов, тем более что в отличии от работы в полях клиенты приходят сами и остается им лишь предложить дополнительный продукт.
Merzavka
17.02.2010 19:02
Ну хоть 60% получили, нам и того не дали.))) А какой филиал, если не секрет?
bard
18.02.2010 10:56
Смешные люди... 60% премии - мало? А то что банк получил 1,8 миллиарда рублей убытка за 2009 год - это вам известно? Думаю, что руководству банка надо сказать спасибо, что еще и премию дали за убыток. Как бы кто бы (в том числе и по делу) не относился к руководсту Промсвязьбанка - поступок, досточный уважения. За остальное - ругать можно и нужно, но то, что премию выплатили - это вообще нонсенс в условиях убытка.
dma_caviar
19.02.2010 15:21
>повесили все на операционистов

а вот теперь представьте каково людям работающим в других банках где почти все ведется именно в ДО, а не в голове как здесь.
И кстати имхо это правильно, возможно не очень дешего) но правильно.
Чего вы переживаете так, зато из вас получится монстр банковского дела)
Или просто работать ниахота?)
olver-25
Автор отзыва
20.02.2010 15:36
Merzavka не филиал, а доп.офис в МСК
Alternik
13.03.2010 21:02
To bard:
Вы хотя бы отчетность посмотрели бы, прежде чем говорить о великих поступках праведного банка...
Так вот, убыток был чисто бумажный - резервы. Кстати весь год руководство говорило что будет плюс и просрочка будет не выше 10%....Так и не ответили за слова, а справили новый год в пафосном клубе Рай.
А говорить о премиях средного и крупного сословия топ-манагеров не буду, дабы не расстраивать всех))
Так что нонсеса никакого нет) как и кризиса)
Банк выгодно по частям распродастся)
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