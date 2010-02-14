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|Замучили продажами!
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Являюсь действующим сотрудником (операционист), сил уже нет продавать, повесили все на операционистов, а менеджеры сидят в носу ковыряют! Ежегодную премию дали просто смех 60% от ежемесячного оклада, просто смех! Хотя некоторым вообще ничего не дали.
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olver-25 • сотрудник
14.02.2010 11:23
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а по вашему мнению охрана должна клиентов консультировать? Они должны за порядком в офисе следить и безопасность обеспечивать.
Если бы оперзал получал за кросс-продажи свою зарплату, а также зарплату менеджеров-дармоедов, они бы за неделю продали весь банк с мусорными ведрами в придачу.
а вот теперь представьте каково людям работающим в других банках где почти все ведется именно в ДО, а не в голове как здесь.
И кстати имхо это правильно, возможно не очень дешего) но правильно.
Чего вы переживаете так, зато из вас получится монстр банковского дела)
Или просто работать ниахота?)
Вы хотя бы отчетность посмотрели бы, прежде чем говорить о великих поступках праведного банка...
Так вот, убыток был чисто бумажный - резервы. Кстати весь год руководство говорило что будет плюс и просрочка будет не выше 10%....Так и не ответили за слова, а справили новый год в пафосном клубе Рай.
А говорить о премиях средного и крупного сословия топ-манагеров не буду, дабы не расстраивать всех))
Так что нонсеса никакого нет) как и кризиса)
Банк выгодно по частям распродастся)