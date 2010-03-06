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|Профессиональный банк
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работал в этом банке год, наверное, ушел в конце 2009 года. Про достоверность предыдущего автора ничего сказать не могу, при мне никого не выгоняли. Да и с Председательшей плотно пообщаться не удалось - я там не зампредом работал.
По общим впечатлениям - начальники адекватные. Но у них там у всех один пунктик - качество обслуживания. Хотят, чтобы все клиенты только довольные были. Но так же не бывает.
Вот только над соцпакетом совсем не думают (правда, все по КЗОТУ, а за больничный еще и доплачивают) - объясняют, что зарплаты и так высокие.
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DKamysh • бывший сотрудник
06.03.2010 17:29
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|Daniel Thompson
20.09.2011 18:21
|Ну сейчас качество обслуживания - это пунктик любого фронт-руководителя )
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