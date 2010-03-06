Работал в этом банке год, наверное, ушел в конце 2009 года. Про достоверность предыдущего автора ничего сказать не могу, при мне никого не выгоняли. Да и с Председательшей плотно пообщаться не удалось - я там не зампредом работал.



По общим впечатлениям - начальники адекватные. Но у них там у всех один пунктик - качество обслуживания. Хотят, чтобы все клиенты только довольные были. Но так же не бывает.



Вот только над соцпакетом совсем не думают (правда, все по КЗОТУ, а за больничный еще и доплачивают) - объясняют, что зарплаты и так высокие.