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Профессиональный банк хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работал в этом банке год, наверное, ушел в конце 2009 года. Про достоверность предыдущего автора ничего сказать не могу, при мне никого не выгоняли. Да и с Председательшей плотно пообщаться не удалось - я там не зампредом работал. smile:D

По общим впечатлениям - начальники адекватные. Но у них там у всех один пунктик - качество обслуживания. Хотят, чтобы все клиенты только довольные были. Но так же не бывает. smile:)

Вот только над соцпакетом совсем не думают (правда, все по КЗОТУ, а за больничный еще и доплачивают) - объясняют, что зарплаты и так высокие. smile:(
DKamyshбывший сотрудник
06.03.2010 17:29
1 комментарий
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Daniel Thompson
20.09.2011 18:21
Ну сейчас качество обслуживания - это пунктик любого фронт-руководителя smile:))
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