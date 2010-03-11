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|Ситибанк Рязань – спасибо
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Ну, наконец, добрался. А то все рассказывают, ссылки шлют.
В общем, пришел я в Сити Рязань в 2008 г. Работаю с момента открытия в отделе, который уже упоминался в предыдущих повествованиях. Чуть раньше приехал в Рязань из области, так сказать, на "заработки". Закончил "известный" рязанский универ по низкооплачиваемой специальности, пошел работать. Сначала как все - по специальности, но з.п. хватало только на потребительскую корзину пенсионера. Потом пошел в строительную фирму, благо в бухгалтерии и складах разбирался. Получал больше, но оказалось, что бухгалтер должен быть и грузчиком когда надо, и логистом и чуть ли не строителем.
К концу 2007 надоело и стал искать что-то больше похожее на любимую работу. В феврале взяли в БАНК! Был счастлив, нет, правда, я понимаю, что банкир в сегодняшнем понимании и в 1997 - две разных профессии, но был реально рад, что попал в банк. Через полгода я был рад, что попал именно в Сити. Работать приходится много, не поспоришь, а если хочешь зарабатывать больше, то пахать как ослик, но, блин, я зарабатываю больше, чем мой тимлидер (мне кажется).
У меня нет никого в Рязани, поэтому и нет доступной работы, где можно, извините, пинать и зашибать бабки. Так что, если у вас есть желание работать, - идите в Сити в Рязани, здесь и научат и работу дадут. Будет тяжело, но это того стоит. А там вам решать, на госслужбе за дарма ничего не делать, ничему не научиться и прожечь лет 10 с 8 до 5 или зарабатывать в коллективе, который работает как часы уже пару столетий, несмотря на мышей, которых сам же и кормит.
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cheerleader • сотрудник
11.03.2010 01:25
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О госслужбе не стоит так категорично отзываться, видно, рано вас взяли в Банк, деловой этики-то нет. Что врачи, учителя, спасатели на госслужбе ничего не делают???
эк как вас торкнуло.
Батенька не льстите себе, какой вы БАНКИР? Вы купили банк или вы топ-менеджер?
Понятие БАНКИР что в 1997 году, что ныне не поменялось.
Вы ж всего лишь банковский СЛУЖАЩИЙ, по иному обычный клерк.
Если же это писал и вправду кто-то О СЕБЕ и от души (не дай Бог, и вероятность - 0,5%) , да еще и после 2-х лет работы, остается только пожалеть беднягу...
P.S. К Сити вообще никакого отношения не имею.
Так что в вашем случае сошлись 2 одиночества (не знаю что за работодатель, но если вас взяли после такой демагогии на интервью говорит о том что селекция там ни к чёрту). Вы напишите через 3 месяца - когда испытательный закончится... хотя нет, уверен раньше напишите про то какой работодатель плохой.