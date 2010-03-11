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Ситибанк Рязань – спасибо хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Ну, наконец, добрался. А то все рассказывают, ссылки шлют.

В общем, пришел я в Сити Рязань в 2008 г. Работаю с момента открытия в отделе, который уже упоминался в предыдущих повествованиях. Чуть раньше приехал в Рязань из области, так сказать, на "заработки". Закончил "известный" рязанский универ по низкооплачиваемой специальности, пошел работать. Сначала как все - по специальности, но з.п. хватало только на потребительскую корзину пенсионера. Потом пошел в строительную фирму, благо в бухгалтерии и складах разбирался. Получал больше, но оказалось, что бухгалтер должен быть и грузчиком когда надо, и логистом и чуть ли не строителем.

К концу 2007 надоело и стал искать что-то больше похожее на любимую работу. В феврале взяли в БАНК! Был счастлив, нет, правда, я понимаю, что банкир в сегодняшнем понимании и в 1997 - две разных профессии, но был реально рад, что попал в банк. Через полгода я был рад, что попал именно в Сити. Работать приходится много, не поспоришь, а если хочешь зарабатывать больше, то пахать как ослик, но, блин, я зарабатываю больше, чем мой тимлидер (мне кажется).

У меня нет никого в Рязани, поэтому и нет доступной работы, где можно, извините, пинать и зашибать бабки. Так что, если у вас есть желание работать, - идите в Сити в Рязани, здесь и научат и работу дадут. Будет тяжело, но это того стоит. А там вам решать, на госслужбе за дарма ничего не делать, ничему не научиться и прожечь лет 10 с 8 до 5 или зарабатывать в коллективе, который работает как часы уже пару столетий, несмотря на мышей, которых сам же и кормит.
cheerleader • сотрудник
11.03.2010 01:25
15 комментариев
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Александр Великий
11.03.2010 13:01
"В феврале взяли в БАНК!" - можно подумать в Администрацию Президента взяли!!! В банк может и студент устроиться, вопрос только на какую должность.
О госслужбе не стоит так категорично отзываться, видно, рано вас взяли в Банк, деловой этики-то нет. Что врачи, учителя, спасатели на госслужбе ничего не делают???
нЕкто
11.03.2010 14:11
*****Был счастлив, нет, правда, я понимаю, что банкир в сегодняшнем понимании и в 1997 - две разных профессии, но был реально рад, что попал в банк****

эк как вас торкнуло.
Батенька не льстите себе, какой вы БАНКИР? Вы купили банк или вы топ-менеджер?
Понятие БАНКИР что в 1997 году, что ныне не поменялось.
Вы ж всего лишь банковский СЛУЖАЩИЙ, по иному обычный клерк.
котенок Васька
11.03.2010 14:45
Провокация чистой воды. К сожалению, не особенно грамотная. Попытка руководства разбавить черный пиар беленьким?...))) Вы обращайтесь учше к Коту, он вам найдет специалистов пиара хорошего уровня)
Если же это писал и вправду кто-то О СЕБЕ и от души (не дай Бог, и вероятность - 0,5%) , да еще и после 2-х лет работы, остается только пожалеть беднягу...
страждущий
11.03.2010 15:52
да, просто на следующий день после того как я правду-матку резанул, партия сверху спустила указ разбавить мое г.. сладеньким)))) хотя если 50 кг дерьма смешать с 50 кг варенья, то получится 100 дерьма, если к 95 кг прибавить 5 кг дерьма, то получится 100 кг дерьмового варенья
HB07 (гость)
11.03.2010 23:47
Господин Банкир, не хотите у меня на даче землю покопать? Работа тоже ответственная, многому научитесь, попашете как ослик лопатой, глядишь и понравится. Заработок, кстати, 30 тыс. р. в месяц при сорокочасовой рабочей недели Вас устроит? При хорошем старании карьера в гору пойдёт - соседи нанимать будут.
yourbestfriend
12.03.2010 00:51
Ну просто откровенно фальшивый отзыв. Даже читать противно.
P.S. К Сити вообще никакого отношения не имею.
Jerronimo
15.03.2010 09:46
Страждущий ну что вы тут до сих пор делаете- вашу демагогию на тему "как я боюсь ничего не продать и поэтому свалил" все оценили включая будущих работодателей (тяньши, гербалайф и т.д.)
страждущий
15.03.2010 21:18
Сегодня устроился на работу, зашел разговор про Ситибанк, я сказал что не хочу продавать, то что уже всех достало, начальник сказал что ситибанк это шняга, мы с ним разговорились, и он взял меня на работу....
Jerronimo
15.03.2010 22:17
Страждущий, то что "ситибанк шняга" это уже баян. Про компанию можно писать что угодно но давайте о о людях - каждый сотрудник сити после нескольких лет работы (а каждый кто в сити больше 2-х лет работает вызывают у меня уважение - это доказывает то что люди способны работать и добиваться результата а не отмазки искать, завтраками кормить, пиариться- РЕАЛЬНО РАБОТАТЬ) находит работу на зп минимум двукратно большую и позицию на порядок выше. Ситибанкер это клеймо - клеймо профессионализма, работа в Сити - вклад в будущее, бесплатный МВА. Ситивский трек в резюме и рекомендации оттуда - гарантия трудоустройства и не только в России.

Так что в вашем случае сошлись 2 одиночества (не знаю что за работодатель, но если вас взяли после такой демагогии на интервью говорит о том что селекция там ни к чёрту). Вы напишите через 3 месяца - когда испытательный закончится... хотя нет, уверен раньше напишите про то какой работодатель плохой.
Soffi
16.03.2010 23:43
действие ....нцатое, а действующие лица все те же. Народ, вам еще всех поливать не надоело. Прям черная тень Сити. Ну нравится кому-то работать в Сити, вам то чего так неймется. По жизни надо не только свое мнение выражать, но и уметь уважать чужое мнение;)
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