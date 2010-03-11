Ну, наконец, добрался. А то все рассказывают, ссылки шлют.



В общем, пришел я в Сити Рязань в 2008 г. Работаю с момента открытия в отделе, который уже упоминался в предыдущих повествованиях. Чуть раньше приехал в Рязань из области, так сказать, на "заработки". Закончил "известный" рязанский универ по низкооплачиваемой специальности, пошел работать. Сначала как все - по специальности, но з.п. хватало только на потребительскую корзину пенсионера. Потом пошел в строительную фирму, благо в бухгалтерии и складах разбирался. Получал больше, но оказалось, что бухгалтер должен быть и грузчиком когда надо, и логистом и чуть ли не строителем.



К концу 2007 надоело и стал искать что-то больше похожее на любимую работу. В феврале взяли в БАНК! Был счастлив, нет, правда, я понимаю, что банкир в сегодняшнем понимании и в 1997 - две разных профессии, но был реально рад, что попал в банк. Через полгода я был рад, что попал именно в Сити. Работать приходится много, не поспоришь, а если хочешь зарабатывать больше, то пахать как ослик, но, блин, я зарабатываю больше, чем мой тимлидер (мне кажется).



У меня нет никого в Рязани, поэтому и нет доступной работы, где можно, извините, пинать и зашибать бабки. Так что, если у вас есть желание работать, - идите в Сити в Рязани, здесь и научат и работу дадут. Будет тяжело, но это того стоит. А там вам решать, на госслужбе за дарма ничего не делать, ничему не научиться и прожечь лет 10 с 8 до 5 или зарабатывать в коллективе, который работает как часы уже пару столетий, несмотря на мышей, которых сам же и кормит.