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|Непонятное отношение по результатам собеседования
|отрицательный голос не засчитан
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Проходил собеседование на одну из руководящих позиций среднего звена. Сложилось впечатление, что будущий руководитель хотел обновить свой материал для его работы и повышения своей значимости. Кроме того, проходили такие непонятные нотки: «Позвоните мне на сотовый поздно вечером». Типа, не может говорить... В чем тут секрет-то? Или еще что-то требовалось от меня для прохождения собеседования – типа, может будущие вливания в будущего руководителя? Я так и не понял.
Впечатление не из приятных... разработал новые формы отчетности, положения, обозначил структуру подразделений и практические цели работы структуры и т.д. и т.п.
Короче большой минус!
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svandreeff • несостоявшийся сотрудник
19.03.2010 16:33
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А на самом деле, достаточно частая практика сейчас.