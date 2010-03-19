Проходил собеседование на одну из руководящих позиций среднего звена. Сложилось впечатление, что будущий руководитель хотел обновить свой материал для его работы и повышения своей значимости. Кроме того, проходили такие непонятные нотки: «Позвоните мне на сотовый поздно вечером». Типа, не может говорить... В чем тут секрет-то? Или еще что-то требовалось от меня для прохождения собеседования – типа, может будущие вливания в будущего руководителя? Я так и не понял.



Впечатление не из приятных... разработал новые формы отчетности, положения, обозначил структуру подразделений и практические цели работы структуры и т.д. и т.п.



Короче большой минус!