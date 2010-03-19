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Исследование Банки.ру — ноябрь, 2017
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Непонятное отношение по результатам собеседования отрицательный голос не засчитан
Проходил собеседование на одну из руководящих позиций среднего звена. Сложилось впечатление, что будущий руководитель хотел обновить свой материал для его работы и повышения своей значимости. Кроме того, проходили такие непонятные нотки: «Позвоните мне на сотовый поздно вечером». Типа, не может говорить... В чем тут секрет-то? Или еще что-то требовалось от меня для прохождения собеседования – типа, может будущие вливания в будущего руководителя? Я так и не понял.

Впечатление не из приятных... разработал новые формы отчетности, положения, обозначил структуру подразделений и практические цели работы структуры и т.д. и т.п.

Короче большой минус!
svandreeff • несостоявшийся сотрудник
19.03.2010 16:33
3 комментария
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Grinder
19.03.2010 17:39
Вы все это сделали до подписания трудового соглашения? Поздравляю за бесплатный вклад в будущее банка Траст!

А на самом деле, достаточно частая практика сейчас.
ariman1
19.03.2010 18:40
ага...я один раз за такое предложил заключить договор подряда. И как подрядчик разработать им эти бумажки. Банк отказался почему то..
vk1
19.03.2010 22:40
TO ariman1 Так их ..... ей, а то совсем .....и с холявой, выдать чужие видения за свои)))).
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