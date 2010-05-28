Здравствуйте! Я бывший сотрудник банка Русский стандарт, а бывший потому, что мой руководитель подразделения (зовут Сергей) в городе Удомля меня нагло обманул. Я выполняла все функции сотрудника, стремилась к выполнению планов (т.к. с работой у нас в городе плохо, эта работа мне была нужна). Я проработала в банке меньше 2-х месяцев.



В один прекрасный день Сергей приехал ко мне на работу и сказал, что филиал в городе Удомля закрывают, нужно писать заявление на увольнение, ну я и написала, а что делать-то?!.. Через пару дней я узнаю, что Сергей берёт на моё место бывшую сотрудницу, которая работала до меня. Как вообще это можно объяснить? Мне интересно, знает ли об этом руководство в городе Тверь (ближайший офис)? Я считаю, что если руководитель не может внятно объяснить причину, по которой сотрудник должен уйти, то ему не место на руководящей должности (на заметку)!