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|Куда смотрит начальство?!
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Здравствуйте! Я бывший сотрудник банка Русский стандарт, а бывший потому, что мой руководитель подразделения (зовут Сергей) в городе Удомля меня нагло обманул. Я выполняла все функции сотрудника, стремилась к выполнению планов (т.к. с работой у нас в городе плохо, эта работа мне была нужна). Я проработала в банке меньше 2-х месяцев.
В один прекрасный день Сергей приехал ко мне на работу и сказал, что филиал в городе Удомля закрывают, нужно писать заявление на увольнение, ну я и написала, а что делать-то?!.. Через пару дней я узнаю, что Сергей берёт на моё место бывшую сотрудницу, которая работала до меня. Как вообще это можно объяснить? Мне интересно, знает ли об этом руководство в городе Тверь (ближайший офис)? Я считаю, что если руководитель не может внятно объяснить причину, по которой сотрудник должен уйти, то ему не место на руководящей должности (на заметку)!
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katerinka8787 • бывший сотрудник
28.05.2010 20:49
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Действительно, тяжко, наверное, найти работу в городе, о котором я даже не слышал... А вы попробуйте стукнуться в двери к конкурентам - в ОТП, ХКФ, Альфу, вдруг где-нибудь есть набор?
Уважаемый, а по опыту Вашиx коллег - много кто судился??? Просто мне кажется, лучше уйти по соглашению сторон. Зачем Вам отрицательный отзыв с предыдущего места работы? Типа "Его сокращали, а он в суд подал!" Вам как потенциальному работодателю заxочется себе такого сотрудника взять?
Не умничайте.
Извините, конечно. Может я чего-то недопонял.......но......не Ваш ли отзыв об ОТП???
При чем здесь еще Русский стандарт?????? Вы работали на нескольких местах сразу (в нескольких банках)????
Может потому и уволили????????????
[3] зарплата [5] соцпакет [2] коллектив [2] руководство [2] общий комфорт
Здравствуйте! Я бывший работник ОТП Банка в Городе Тверь. Кратко о ситуации:
Системы премирования в этом банке, выплачивается через 2 месяца. (т.е. За декабрь в феврале и т.д.), при увольнении сотруднику не платять премию за последние 2 месяца, а иногда это приличные суммы. Возникает вопросКуда уходят эти деньги?
Спасибо!
katerinka8787 • бывший сотрудник28.05.2010 20:41
Это не Ваш отзыв?????????
Что касается премирования, то касательно нее в ТД должно быть написано, что "работодатель ИМЕЕТ право выплачивать сотруднику премию".
Хочет - платит, не хочет по тем или иным причинам - не платит. В конце концов, за что ему платить премию (в смысл слова вдумайтесь - премию как поощрение) увольняющемуся сотруднику? Правильно, ни за что.
П.С. В последнее время что-то часто стали дублироваться отзывы в БРС и ОТП.
Мне даже грамоту, распечатанную на обычном цветном принтере, не дали, мотивировав это тем, что я увольняюсь и она мне не нужна , а про премию вообще молчу...
eig, ну, зачем Вы так про "умеренно грамотно".. Все допускают ошибки..