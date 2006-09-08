Проработал в банке чуть меньше года - не выдержал! Если интересно, где - Департамент потребительского кредитования Главного Управления Розничного Бизнеса.



Не хочу быть многословным, отмечу только самое главное для меня. Сам банк хороший, тарифная политика банка очень даже. Помогают развитию бизнеса, хорошие потребительские кредиты, адекватные ставки.



Но вот Руководство - абсолютно неотупляющие люди в управление... Есть такой начальник - Ильсур Г. Есть такая сотрудница рангом ниже, но люди в подчинении есть - Анна Т. Так вот, эти люди вообще не понятно, как попали на свои места. Добавлю, что после назначения Анны Т. на новую должность началась такая текучка... Это была такая катострофа для Ильсура Г., но Анечке нравилось всех увольнять, и ставить на позицию "ведущий ***" своих друзей с улицы, без опыта работы в банках.



За первый месяц ушло около 30 ее сотрудников - ровно половина. Как там было дальше, меня уже не интересовало!



Аня и Ильсур, надеюсь вы научитесь чему либо со временем. Купите себе умные книжки про менеджмент, управление.... Закончите какие-нить курсы.



Хочу отметить, человека который был раньше на месте Анны - Кузовлева Максима. Ты - мужик и управленец. И Петрова Михаила - непосредственного руководителя. И ты - мужик!!!



Готов ответить на любые вопросы....