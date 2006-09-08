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Некомпетентное руководство плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Проработал в банке чуть меньше года - не выдержал! smile:wall: Если интересно, где - Департамент потребительского кредитования Главного Управления Розничного Бизнеса.

Не хочу быть многословным, отмечу только самое главное для меня. Сам банк хороший, тарифная политика банка очень даже. Помогают развитию бизнеса, хорошие потребительские кредиты, адекватные ставки.

Но вот Руководство - абсолютно неотупляющие люди в управление... smile:nunu: Есть такой начальник - Ильсур Г. Есть такая сотрудница рангом ниже, но люди в подчинении есть - Анна Т. Так вот, эти люди вообще не понятно, как попали на свои места. Добавлю, что после назначения Анны Т. на новую должность началась такая текучка... Это была такая катострофа для Ильсура Г., но Анечке нравилось всех увольнять, и ставить на позицию "ведущий ***" своих друзей с улицы, без опыта работы в банках.

За первый месяц ушло около 30 ее сотрудников - ровно половина. Как там было дальше, меня уже не интересовало!

Аня и Ильсур, надеюсь вы научитесь чему либо со временем. Купите себе умные книжки про менеджмент, управление.... Закончите какие-нить курсы. smile:evil:

Хочу отметить, человека который был раньше на месте Анны - Кузовлева Максима. Ты - мужик и управленец. smile:D И Петрова Михаила - непосредственного руководителя. И ты - мужик!!! smile:D

Готов ответить на любые вопросы....
Devilбывший сотрудник
08.09.2006 10:45
37 комментариев
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Ufo (гость)
08.09.2006 11:42
Поностью согласен с дьяволенком он прав "есть,были,будут" там такие люди которые считают себя "Настоящими банкирами".Вот почему банк так сейчас себя и неуютно чувсвует.А на личности переходить ну не думаю...А вот девочка А*** действительно мда.....есть еще девочка Маш*есть еще Ксю***это "гламур" в стиле City,Русского стандарта" со всеми вытекающими...P/S отзовут лицензию буду несказанно рад......
Бывший сотрудник (гость)
08.09.2006 12:01
Работал я в данном "банке" годика полтора. Все бы ничего, но турецкий менеджмент просто добивал своей несознательностью. Работал и кредитном представителем на "точке" и в офисе. Зарплата средняя по рынку, всякие мотивирующие бонусы становились просто демотивирующим фактором ввиду их непонятной для рядовых сотрудников схем начисления и нерегулярности этих выплат. Работал в банке замечательный мужчина, не буду называть фамилию, скажу, что его попросили покинуть пост начальника департамента кредитования летом 2004 года. Думаю, кто его знал, те поймут, о ком идет речь. После его ухода в банке образовался полнейший бардак, поставили на его место упомянутого Devil'ом И. Гибадуллина, и понеслась...Молодой человек в "розовых очках", очень доверчиво относящийся к тому, что ему говорят... Сам по себе как человек и руководитель он достаточно неплохой, но его окружение его портит... По части работы ИТ-департамента, опять же спасибо туркам-программистам и недостаточному финансированию...
Банк ужасен... после перехода в другой банк на работы, полгода не мог поверить, что теперь работаешь в компании, где тебя ценят и адекватно оплачиваеют твой труд.
Ufo (гость)
08.09.2006 12:05
Еще раз согласен......но не переоценивайте заслуги етого человека он того не заслуживает.
Бывший сотрудник (гость)
08.09.2006 12:08
Согласен... Гламур там только в стиле Рус. стандарта, т.к. половина сотрудников оттуды... Ксю*, это случаем на Кар* Оксана? -) Если так, ее уволили по статье -) уже достаточно давно.
А с летом 2004 вроде промахнулся, наверно 2005. Звали его Артюхов Анатолий...
Ufo (гость)
08.09.2006 12:10
я несказанно рад хоть одного ушли хорошо что этот человек больше в банках работать не будет........
Ufo (гость)
08.09.2006 12:27
девочки А***, Ксю*, Маш*и прочие мальчики это так мальчики и девочки для битья(на побегушках) но это мое мнение.......но "считают себя настоящими банкирами работающими в швейцарском банке"
Devil (гость)
08.09.2006 12:32
Банкирыч, ну ты разошелся! Жжешь..... =)
Ufo (гость)
08.09.2006 12:34
Devil (гость)
Пиши в личку)
из бывших (гость)
08.09.2006 13:12
Толю Артюхова ушли летом 2004 г. Я тогда в ФБ работал.
Ufo (гость)
08.09.2006 13:15
Да хороший по рассказам спец был.........очень жаль.......ну думаю все к лучшему..........это не место для таких хороших людей........как г-н Артюхов)))
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