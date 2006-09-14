Работаю в СБ уже почти полтора года...



Что можно сказать по поводу зарплаты: я бы не сказала, что деньги, которые получают сотрудники ДО (про отделения я молчу...) соответствуют объемам и качеству выполняемой ими работы. Так уж устроено в Сбербанке, что тот, кто трудится как пчелка и собирает "пыльцу" (деньги), получает за это ГОРАЗДО меньше, чем тот, кто просто делает "мед" (ДЕНЬГИ). Почему-то результатом отличной работы является только то, что кто-то удачно вложил, ПОЛУЧЕННЫЕ ДО деньги. При этом про ДО вспоминают только тогда, когда этой самой "пыльцы" мало...



Соцпакет: к сожалению, или, к счастью, уж не знаю, но про соцпакет не могу написать ровным счетом ничего, я его не ощущаю... Единственное что, лучше не болеть ни при каких обстоятельствах - потом это так отразится на зарплате, что мало не покажется...



Коллектив: могу говорить только про себя и говорю - коллеткив просто супер Всегда все помогут друг другу, подскажут, если, что не так, помогут советом, вообщем СУПЕР:) Я вот подумываю о смене работы и чего-чего, а коллектива точно будет не хватать... (это небольшое лирическое отступление:))



Руководство: про ВЫШЕстоящее ничего сказать не могу, потому как, наверное, все-таки, к счастью, я с ним не знакома... А про непосредственного начальника могу сказать только хорошее. Всегда все объяснит, всегда следит на выполнением работы, всегда старается сделать все, чтобы ДО было в первых рядах. Если кто-то из нас что-то напортачил, то всегда сделает все, чтобы решить проблему "малой кровью"...



Итак, подводя итог, можно сказать, что все не так уж и плохо, как могло показаться из сказанного выше. Например, если рассматривать работу в СБ как один из вариантов набраться опыта, то, по-моему, очень даже неплохой вариант... Но вот посвящать работе в СБ всю жизнь лучше не стоит...



Спасибо за внимание:)