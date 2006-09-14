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|Жить можно...
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работаю в СБ уже почти полтора года...
Что можно сказать по поводу зарплаты: я бы не сказала, что деньги, которые получают сотрудники ДО (про отделения я молчу...) соответствуют объемам и качеству выполняемой ими работы. Так уж устроено в Сбербанке, что тот, кто трудится как пчелка и собирает "пыльцу" (деньги), получает за это ГОРАЗДО меньше, чем тот, кто просто делает "мед" (ДЕНЬГИ). Почему-то результатом отличной работы является только то, что кто-то удачно вложил, ПОЛУЧЕННЫЕ ДО деньги. При этом про ДО вспоминают только тогда, когда этой самой "пыльцы" мало...
Соцпакет: к сожалению, или, к счастью, уж не знаю, но про соцпакет не могу написать ровным счетом ничего, я его не ощущаю... Единственное что, лучше не болеть ни при каких обстоятельствах - потом это так отразится на зарплате, что мало не покажется...
Коллектив: могу говорить только про себя и говорю - коллеткив просто супер Всегда все помогут друг другу, подскажут, если, что не так, помогут советом, вообщем СУПЕР:) Я вот подумываю о смене работы и чего-чего, а коллектива точно будет не хватать... (это небольшое лирическое отступление:))
Руководство: про ВЫШЕстоящее ничего сказать не могу, потому как, наверное, все-таки, к счастью, я с ним не знакома... А про непосредственного начальника могу сказать только хорошее. Всегда все объяснит, всегда следит на выполнением работы, всегда старается сделать все, чтобы ДО было в первых рядах. Если кто-то из нас что-то напортачил, то всегда сделает все, чтобы решить проблему "малой кровью"...
Итак, подводя итог, можно сказать, что все не так уж и плохо, как могло показаться из сказанного выше. Например, если рассматривать работу в СБ как один из вариантов набраться опыта, то, по-моему, очень даже неплохой вариант... Но вот посвящать работе в СБ всю жизнь лучше не стоит...
Спасибо за внимание:)
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Tanka • сотрудник
14.09.2006 19:34
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|гость (гость)
19.09.2006 18:41
|И это положительный отзыв ?! Что то я вообще ничего хорошего не увидел. Кроме коллектива. Но я правда на работу за деньгами хожу,а не за дружбой
|Тата
21.09.2006 18:46
|Вот и напишите нам об этом.
|Машутка
01.10.2006 15:24
|Кстати, о деньгах. Работаю в Сбере полтора года, а систему премирования так и не поняла. Вроде процент выполнения плана особо не меняется, а коэффициенты от месяца к месяцу сильно разнятся!
|Алексей (гость)
19.10.2006 15:59
|Денег много в допофисе заработать нельзя - факт уже давно доказанный. Очень многие туда (в сбер) за зарплатой как раз и не идут. Опыт, опыт и еще раз опыт. Деньги поптом в другом, более приятном месте можно заработать. Коллектив - как попадется, вам повезло. В кредитном отделе филиала/ отделения/ допофиса за год контингент может полностью смениться. Я работал в отделениии в Московской области, так ттам именно так и произошло. Те кто приходит позже явно не соответствовали даже сберу. И так, думаю, везде. Хотя от руководства многое зависит. В том отделении, где я работал такого, к сожалению, не наблюдалось.
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