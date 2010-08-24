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Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона

Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона
исследование Банки.ру — февраль, 2018
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Игры НR не голосовал
Уважаемые (пока еще) сотрудники службы отдела персонала банка. Хотелось бы получить от Вас объяснение по вопросу размещения Вами вакансий. 23 августа 2010 на одном из работных сайтах Вы размещаете вакансию, 24 утром она уходит в архив, хотя та же самая вакансия Вашего банка на другом работном сайте размещена в открытом доступе. Вы уверены, что Вам действительно нужны сотрудники или Вы просто мониторите рынок? smile:(
Rage1 • несостоявшийся сотрудник
24.08.2010 13:45
9 комментариев
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Собакевич
25.08.2010 09:51
Так "играют" почти все эйары, особенно в кризис так любили все играть. А разъяснений вам никто не даст. Да и не обязаны. А вы чего волнуетесь, на вашу должность вакансию размещают?
Rage1
Автор отзыва
25.08.2010 22:51
Да, Вы правы в том,что практически все так "играют", но срок этих игр слишком затянулся, пора бы и взрослеть (никак не наиграются) и нести хоть какую-то ответственность за то, что публикуется. С соискателей требуют, чтобы каждая запятая, указанная в резюме, соответствовала действительности, а сами?
Правда, надо отдать должное, что сработали оперативно, вакансию с др. сайта тоже удалили, по крайней мере, хоть кто-то не попался на эту уловку.
А Вы ЧЕГО так их защищаете, работаете в НR этого банка?


Собакевич
26.08.2010 13:00
Я всего лишь объяснил вам, наивной душе, что все эйчары так поступают, и делать они так будут всегда, работа у них такая. Ни в коем случае не хотел их обелить, сам их не люблю очень-очень.
Rage1
Автор отзыва
26.08.2010 13:53
Собакевич, не кипятитесь.
Меня просто возмутила Ваша фраза "да и не обязаны".
По большому счету, я не нуждаюсь ни в чьих объяснениях . НО, если всем все по фигу и никто не задумывается о том, что надо хоть как-то пытаться этому противостоять, ну о чем тогда вообще может идти речь? Ведь, если не все, то очень многие с этим явлением сталкиваются, но почти никто об этом не говорит.
И не настолько я наивна, как может показаться на первый взгляд. Если придется бороться с этим явлением в одиночку, значит буду бороться, точнее уже. Но замалчивать этот факт и закрывать на это глаза нельзя, если все оставить так, как есть сейчас, то дальше ситуация будет только ухудшаться.
Собакевич
26.08.2010 16:03
А как вы собираетесь бороться? Мне самому интересно.
Rage1 (гость)
26.08.2010 17:06
Есть инструменты борьбы,главное, было бы желание, разумеется писать об этом ни тут, ни даже в личку не стану только по одной причине, надеюсь, догадаетесь по какой. Но, главное, что есть люди, (пусть их можно по пальцам пересчитать) которым вся эта, да и не только ситуация небезразлична и они хотят помочь соискателям ее изменить. Вот только сколько времени на это понадобится...сказать сложно, да и самих соискателей, пытающихся именить ситуацию, увы, не так много.
Кстати, что касается Собина, то отзывы коллег, которым там доводилось работать были самые положительные,в т.ч и по HR, поэтому и выкинутый ими фортель вызвал бурю негодования, хотя времени с момента их увольнения прошло достаточно много, и в НR, возможно, появились новые люди, а вместе с ними и новая кадровая политика.
jbrostoff
27.08.2010 16:38
Не отзыв, а ерунда... Вам то что, автор? Ну разместили, ну убрали... Своей работой лучше занимайтесь, а не за другими следите, да ещё и инструменты борьбы разыскивайте.. Мне вот пофиг, что там наш эйчар размещает.
Rage1
Автор отзыва
27.08.2010 23:56
Настоятельно рекомендую Вам не хамить. Я-то как раз занимаюсь своей работой, рейтинг Банку не портила, а отзыв свой оформила не как лицо, которому нечем больше заняться, а как соискатель, столкнувшийся с подобной ситуацией.
Вам пофиг, а мне нет.
Pavlonciy
06.02.2011 21:27
Уважаемые коллеги !
Если кому интересно, я тоже был на собеседовании в этом банке, но давно - ашь в 2005 году. Что вспоминается - какая то беготня и суетня совсем молоденьких девочек и мальчиков, да еще заполнение какой-то анкетки в коридоре на коленке. Словом, так и не понял, зачем приглашали, но зла на них не держу.
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