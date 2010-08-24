Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Игры НR
|не голосовал
|Уважаемые (пока еще) сотрудники службы отдела персонала банка. Хотелось бы получить от Вас объяснение по вопросу размещения Вами вакансий. 23 августа 2010 на одном из работных сайтах Вы размещаете вакансию, 24 утром она уходит в архив, хотя та же самая вакансия Вашего банка на другом работном сайте размещена в открытом доступе. Вы уверены, что Вам действительно нужны сотрудники или Вы просто мониторите рынок?
|
0
Rage1 • несостоявшийся сотрудник
24.08.2010 13:45
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Правда, надо отдать должное, что сработали оперативно, вакансию с др. сайта тоже удалили, по крайней мере, хоть кто-то не попался на эту уловку.
А Вы ЧЕГО так их защищаете, работаете в НR этого банка?
Меня просто возмутила Ваша фраза "да и не обязаны".
По большому счету, я не нуждаюсь ни в чьих объяснениях . НО, если всем все по фигу и никто не задумывается о том, что надо хоть как-то пытаться этому противостоять, ну о чем тогда вообще может идти речь? Ведь, если не все, то очень многие с этим явлением сталкиваются, но почти никто об этом не говорит.
И не настолько я наивна, как может показаться на первый взгляд. Если придется бороться с этим явлением в одиночку, значит буду бороться, точнее уже. Но замалчивать этот факт и закрывать на это глаза нельзя, если все оставить так, как есть сейчас, то дальше ситуация будет только ухудшаться.
Кстати, что касается Собина, то отзывы коллег, которым там доводилось работать были самые положительные,в т.ч и по HR, поэтому и выкинутый ими фортель вызвал бурю негодования, хотя времени с момента их увольнения прошло достаточно много, и в НR, возможно, появились новые люди, а вместе с ними и новая кадровая политика.
Вам пофиг, а мне нет.
Если кому интересно, я тоже был на собеседовании в этом банке, но давно - ашь в 2005 году. Что вспоминается - какая то беготня и суетня совсем молоденьких девочек и мальчиков, да еще заполнение какой-то анкетки в коридоре на коленке. Словом, так и не понял, зачем приглашали, но зла на них не держу.