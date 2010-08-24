Уважаемые (пока еще) сотрудники службы отдела персонала банка. Хотелось бы получить от Вас объяснение по вопросу размещения Вами вакансий. 23 августа 2010 на одном из работных сайтах Вы размещаете вакансию, 24 утром она уходит в архив, хотя та же самая вакансия Вашего банка на другом работном сайте размещена в открытом доступе. Вы уверены, что Вам действительно нужны сотрудники или Вы просто мониторите рынок?