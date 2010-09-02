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|Три жирных плюса лично для меня...
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работаю в ОТП Банк (ИНВЕСТСБЕРБАНК) 63 месяца (Екатеринбург). За это время насчитала лично для себя больше плюсов, чем минусов. Что мне дал «наш» Банк?
В-первую очередь, я выросла как специалист (начиная от принципов работы схемы розничного кредитования, заканчивая кадровыми вопросами/документооборотом, наконец, управлением бизнес-процессами). Своим ростом обязана: доступному обучению в Банке, тренинговой системе внедрения навыков, высокой информативности, а также кадровому составу, у которого было чему научиться (Руководство разного уровня региональное/центральное).
Во-вторых, придя в банк гуманитарием (при поддержке руководства моего подразделения, гибкости графика работы) я смогла получить второе высшее экономическое образование, тем самым окончательно определившись с направлением моей деятельности.
Ну и в-третьих, благодаря стабильным выплатам з/п, отпускных и премиальных (даже в кризисный 2009 год, в нашем подразделении не было ни одного случая задержки з/п) я смогла улучшить свое материальное положение (купила отдельную квартиру, сделала ремонт, планирую рождение ребенка).
О минусах писать не буду это рабочие моменты. Они есть в любой организации. Если не считать отдельных вопиющих (в этом рейтинге в т.ч.) случаев, многие отзывы – сплошные эмоции и отсутствие мотивации к работе вообще, а не только в ОТП.
Иногда так и хочется сказать «авторам», и еще чаще «словоблудливым» комментаторам – «Господа, давайте будем добрее и внимательнее к друг другу! А главное – культурнее!!!» Имидж и престижность банковской сферы формировались годами. Но когда читаешь некоторые отзывы и комментарии, становится не по себе от того, что люди и понятия не имеют куда пришли работать и как себя нужно вести (в плане корпоративного этикета и даже общепринятых норм поведения).
Я с удовольствием прихожу на работу! Я знаю, что нужна нашему коллективу, и организации в целом. В меня вложили время, деньги, силы и я отвечаю своим профессионализмом, трудолюбием и лояльностью.
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viki_bkad • сотрудник
02.09.2010 15:16
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Это все шутки, приятно читать положительные отзывы - как сказка, ей богу!
1) Управлением бизнес-процессами - это че такое? Нет. То что Вы слышали данную фразу, я понимаю. Что имеется ввиду у Вас в подразделении под этим понятием?
2) Принцип работы схемы розничного кредитования... Угу... Скажите мне какие риски в % соотношении закладываются при выдаче потребительского кредита в Вашем случае, от чего зависят и каким образом меняются.
3) Доступное обучение в Банке - что имеется ввиду? Вы видели как выстроен процесс в Банке по нормативным документам или у Вас не хватило времени за 63 месяца? Если это доступность - то тогда в метро в 8 утра в Москве на работу едут всего 10 человек. Или Вы хотите сказать, что обучение банковским продуктам возможно без нормативной документации?
4) Тренинговая система внедрения навыков - Вы считаете, что написав высокопарную фразу можно ее оставить без комментариев? Нееет. Че внедряет и кто? Какие навыки можно внедрить? Навыки продаж? Кто внедряет? Специалист который чуть выше должностью? Т.е. обычная передачу опыта теперь так обзывают?
5) Высокая информативность - я уже писал про нормативку, правда?
6) "Ну и в-третьих, благодаря стабильным выплатам з/п, отпускных и премиальных (даже в кризисный 2009 год, в нашем подразделении не было ни одного случая задержки з/п) я смогла улучшить свое материальное положение (купила отдельную квартиру, сделала ремонт, планирую рождение ребенка)." - ну совсем перебор. Квартира 22 кв. м. в Екатеринбурге стоит в районе 1 400 000 руб. Т.е. Вы ежемесячно должны были копить все эти годы по 22 500 руб. в месяц. Удивляюсь Вашему терпению. Вам кстати не тесно будет в такой квартире?
Если взяли в ипотеку на 25-30 лет и Вам еще за нее платить и платить, то уж не преподносите это, как уже свершившееся достижение. За эти годы может измениться абсолютно все. На ремонт кстати нужно тоже накинуть ежемесячные расходы.
7) "многие отзывы – сплошные эмоции и отсутствие мотивации к работе вообще, а не только в ОТП" - Вы знаете, когда при приеме на работу обещают одно, а в итоге получаешь голый оклад, переработку и головную боль, то мотивации не будет. Когда специалист обнаруживает, что премия начислялось вроде на него, а он ее не видел - мотивации не будет. Когда пишут о фактах поборов в одном из отделений Банка, а Банк месяц ничего не может даже ответить - мотивации к работе вообще не будет в принципе! И кстати, когда идут только эмоции - это видно сразу и реакции форумчан на такие истерики как правило нет, но когда описываются конкретные факты нарушения ТК, банковской этики и вообще отсутствует человеческое отношение, то это уважаемая viki тут уже спрос с банка, а не с эмоционального состояния людей, которые это пишут.
8) "и еще чаще «словоблудливым» комментаторам".... "А главное – культурнее!!!" - вот такой "культуры нам не нужно. Намек понят?
9) "Имидж и престижность банковской сферы формировались годами" - угу... и Вы к сожалению не застали тот момент, когда это было правилом, сейчас это к сожалению исключение, потому что раньше без экономического образования на работу не брали, а сейчас хоть без образования вовсе.
Отстреливайтесь. Заметьте. Все по существу описания!
Относительно первых 5 вопросов. Стало любопытно, как давно вы работаете в ОТП и (если не секрет) в какой должности? Я с удовольствием отвечу на все вопросы и поделюсь опытом. Пожалуйста, напишите в личку ваш адрес в Lotus.
Ну и относительно 6-го пункта. Здорово, что все хорошенько посчитали. Чувствуется расчетливый ум «банкира». Кстати, обратила внимания, что все комментарии затрагивают именно «квартирный вопрос». Отзыв был не о том. Но понять можно, жилищный вопрос – общероссийская проблема…
Писал я не о себе, а просто по памяти поднял отзывы сотрудников ОТП.
В ОТП к счастью не работаю. К счастью, т.к. есть с чем сравнить. Повезло, иначе я бы так и мечтал о собственном бизнесе:-) В ОТП такой перекос по уловиям труда, что атас. Там где грамотный банкир управляет в ККО или отделении (что чаще не заслуга рекрутеров, а чистая случайность) - там все хорошо, как Вы описываете, за исключением полнейшего бардака с обучением новых специалистов, тяжесть за это обучение ложится на плечи сотрудников, которые еще выполняют и свои прямые обязанности. Чехарда за 5 лет с руководителями в ГО Вас еще не достала? То один, то другой... Штатку все время перерисовывают для "оптимизации". Что качественно изменилось в структуре выдачи потребов за 5 лет? Сколько нормативных документов в день приходит руководителю для прочитки от разных подразделений и почему не работает система отмена старой? Вагон вопросов. Единственное спасение в этом бедламе - это когда грамотный и сплоченный коллектив. Поэтому я поддерживаю Вашу положительную оценку в части зарплаты, коллектива и местного руководства, Вам виднее, но совершенно против высокой оценки по соцпакету (его вообще не отменили накорню?) и общему комфорту (ну не комфортно в Банке на 5 баллов, ну вот никак).
Тут как говорится повезет-не повезет. Данную оценку потенциальные сотрудники должны рассматривать только с точки зрения ситуации в Екатеринбурге, а не ОТП вцелом.
P.S В ОТП почта на лотусе настроена? OMG!