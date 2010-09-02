Работаю в ОТП Банк (ИНВЕСТСБЕРБАНК) 63 месяца (Екатеринбург). За это время насчитала лично для себя больше плюсов, чем минусов. Что мне дал «наш» Банк?

В-первую очередь, я выросла как специалист (начиная от принципов работы схемы розничного кредитования, заканчивая кадровыми вопросами/документооборотом, наконец, управлением бизнес-процессами). Своим ростом обязана: доступному обучению в Банке, тренинговой системе внедрения навыков, высокой информативности, а также кадровому составу, у которого было чему научиться (Руководство разного уровня региональное/центральное).

Во-вторых, придя в банк гуманитарием (при поддержке руководства моего подразделения, гибкости графика работы) я смогла получить второе высшее экономическое образование, тем самым окончательно определившись с направлением моей деятельности.

Ну и в-третьих, благодаря стабильным выплатам з/п, отпускных и премиальных (даже в кризисный 2009 год, в нашем подразделении не было ни одного случая задержки з/п) я смогла улучшить свое материальное положение (купила отдельную квартиру, сделала ремонт, планирую рождение ребенка).

О минусах писать не буду это рабочие моменты. Они есть в любой организации. Если не считать отдельных вопиющих (в этом рейтинге в т.ч.) случаев, многие отзывы – сплошные эмоции и отсутствие мотивации к работе вообще, а не только в ОТП.

Иногда так и хочется сказать «авторам», и еще чаще «словоблудливым» комментаторам – «Господа, давайте будем добрее и внимательнее к друг другу! А главное – культурнее!!!» Имидж и престижность банковской сферы формировались годами. Но когда читаешь некоторые отзывы и комментарии, становится не по себе от того, что люди и понятия не имеют куда пришли работать и как себя нужно вести (в плане корпоративного этикета и даже общепринятых норм поведения).



Я с удовольствием прихожу на работу! Я знаю, что нужна нашему коллективу, и организации в целом. В меня вложили время, деньги, силы и я отвечаю своим профессионализмом, трудолюбием и лояльностью.