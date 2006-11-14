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Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона

Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона
исследование Банки.ру — февраль, 2018
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«Нечего с чужими женами заигрывать» нормально (0)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Посчастливилось мне проработать 10 месяцев в Юнике (так я его называл) на должности менеджера по продажам в ДО "На Юго-Западной", а точнее будет назвать эту должность - универсальный менеджер.

Работа мне нравилась - нужно было привлекать клиентов, консультировать и оформлять. А нравилась она мне своей разнообразностью - почти вся линейка продуктов банка и еще отличный коллектив. До этой работы у меня не было опыта работы в банковской сфере, поэтому я с радостью согласился на эту должность, хотя зарплата была очень маленькой (по сравнению с другими банками): я предполагал отработать год, а потом перейти в другой банк. Из минусов отмечу еще один, наиболее существенный для меня - долгая дорога до офиса (1,5 часа).

Однажды я узнаю, что в моем районе будет открываться новый ДО smile:ura: . Я, соответственно, выразил желание перейти в этот офис. Сначала мое руководство согласилось, потом передумало, начались уговоры, обещания удвоить зарплату и повысить меня в должности, лишь бы я оставался в этом ДО. На что я, соответственно, отказался. И в один прекрасный день меня вызывает к себе директор департамента развития бизнеса в ДО (начальник всех ДО Москвы) господин Мадьяров К.С. и сообщает мне, что я в любом случае не перейду в др. офис и, скорее всего, в ближайшем будущем буду уволен. На мое удивление он сказал: «Нечего было с чужим женам заигрывать» smile:evil: , имея ввиду свою женушку, которая работала в нашем ДО замом по текущей работе. Хотя у нас с ней ничего не было и не могло быть(она далеко не в моем вкусе).

С этого дня я не работаю в Юнике, хотя очень жаль - неплохой банк и отличный коллектив. Из минусов еще хотел бы отметить отсутствие соц.пакета и корпоративных мероприятий (за исключением футбола). Совет будущим сотрудникам: не идите на эту должность - это самая неблагодарная и низкооплачиваемая должность в Юнике. А на другие должности идите, не раздумывая - у банка большие преспективы развития. Удачи всем!
Кирилбывший сотрудник
14.11.2006 19:19
29 комментариев
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Мадьяров К.С. (гость)
15.11.2006 17:28
А нечего было с моей женой заигрывать !
JM_
16.11.2006 09:19
Мадьяров К.С
+1!!! smile:)))
w77318
16.11.2006 10:41
Уважаемый Мадьяров К.С.,а откуда вы узнали-то,или жена сама Вам рассказала:)))
kol
16.11.2006 19:07
Бывший сотрудник наверное очень злой на Мадьярова К.С. вот и решил ему таким образом насолить. Такое бывает.
Кирил
Автор отзыва
16.11.2006 19:29
Да на самом деле я злой, очень очень злой на товарища Мадьярова, по-этому так написал про жену. И у меня есть причины злится ......... он знает какая......
Олег (гость)
16.11.2006 19:37
Интересно как он вам насалил? Наверно очень сильно если вы так про него!!! А напишите еще про этот банк, я подумываю пойти туда работать (у них очень много вакансии, я на сайте видел). Хотя честно говоря немножко настораживает большое количество вокансий. Заранее спасибо!
kol
16.11.2006 19:45
А мне кажется, что в отзывах нужно писать только правду, господин Акопян.
WTS (гость)
18.11.2006 14:00
Уважаемый Мадьяров К.С. вы не думаете, что личные взаимоотношения не должны отражаться на работе. Всетаки работа это работа. А личная жизнь должна протекать вне рабочего времени.
Слышал про ЮБ (гость)
20.11.2006 19:04
Олег, не советую. Банк - помойка.
Слышал про ЮБ (гость)
20.11.2006 19:05
Сам не работал - многие коллеги, работавшие в ЮБ в один голос говорят! И говорят - всё там - "по понятиям".
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