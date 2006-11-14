Посчастливилось мне проработать 10 месяцев в Юнике (так я его называл) на должности менеджера по продажам в ДО "На Юго-Западной", а точнее будет назвать эту должность - универсальный менеджер.



Работа мне нравилась - нужно было привлекать клиентов, консультировать и оформлять. А нравилась она мне своей разнообразностью - почти вся линейка продуктов банка и еще отличный коллектив. До этой работы у меня не было опыта работы в банковской сфере, поэтому я с радостью согласился на эту должность, хотя зарплата была очень маленькой (по сравнению с другими банками): я предполагал отработать год, а потом перейти в другой банк. Из минусов отмечу еще один, наиболее существенный для меня - долгая дорога до офиса (1,5 часа).



Однажды я узнаю, что в моем районе будет открываться новый ДО . Я, соответственно, выразил желание перейти в этот офис. Сначала мое руководство согласилось, потом передумало, начались уговоры, обещания удвоить зарплату и повысить меня в должности, лишь бы я оставался в этом ДО. На что я, соответственно, отказался. И в один прекрасный день меня вызывает к себе директор департамента развития бизнеса в ДО (начальник всех ДО Москвы) господин Мадьяров К.С. и сообщает мне, что я в любом случае не перейду в др. офис и, скорее всего, в ближайшем будущем буду уволен. На мое удивление он сказал: «Нечего было с чужим женам заигрывать» , имея ввиду свою женушку, которая работала в нашем ДО замом по текущей работе. Хотя у нас с ней ничего не было и не могло быть(она далеко не в моем вкусе).



С этого дня я не работаю в Юнике, хотя очень жаль - неплохой банк и отличный коллектив. Из минусов еще хотел бы отметить отсутствие соц.пакета и корпоративных мероприятий (за исключением футбола). Совет будущим сотрудникам: не идите на эту должность - это самая неблагодарная и низкооплачиваемая должность в Юнике. А на другие должности идите, не раздумывая - у банка большие преспективы развития. Удачи всем!