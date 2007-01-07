Всем здравствуйте! В 2003 году устроился работать в ОВК. Начинал, как и многие другие, рядовым экспертом. Зарплата постоянно росла. Все в коллективе знали, что чем больше будет прибыль, тем лучше, и главное это реально чувствовалось. О наших хороших зарплатах знал весь регион. Активно велось строительство нового здания в центре города. Ну, чем не перспективы?!...



Но пришел Росбанк. Зарплаты уменьшились, установили максимум. И работать для получения филиалом максимальной прибыли не стало главной задачей. Если раньше я знал, что работа другого отдела сказывается на общем результате и на моем в том числе, то теперь результаты работы того же отдела меня уже не интересуют и на мой доход не влияют. Задачи (первоочередные) вообще стали непонятными. Часто задача, поставленная перед филиалом, должна, как минимум, сначала начать решаться там, откуда она пришла.



Строительство здания прекратилось, вскоре его совсем продали. А мы так и продолжаем сидеть друг у друга на головах в старом, убогом помещении (ремонт не делался со времен СБС). Из-за большой плотности сотрудников и отсутствия современных систем вентиляции в летний период времени кассиры (и даже клиенты) падают в обморок. Выходя к очередному клиенту, стыдно, что от тебя, наверное, уже воняет потом.



Клиенты называют банк "РОСБАНЯ". Отсутствие кадровой политики и согласовывание в ТУ очередной единицы на протяжении 3-4 месцев приводит к тому, что кассиров не хватает. Про очереди в кассы нашего филиала даже фильмы местные СМИ снимает. А мы просто опускаем глаза, когда идем на обед мимо кассы с очередью, как за водкой в 90-е. А ведь финансовые результаты всегда показывали хорошие. Даже "доска" есть за 3 место по итогам года в рамках всего банка.



Для обслуживания юр.лиц все сделано что-бы их не было. Тарифы выше ВСЕХ. Только у нас есть объявления на кассах "Юр. лица обслуживаются вне очереди" - как ветераны в аптеке. Попробуй какой-нибудь ПБОЮЛ со своим миллионом пройти без очереди и его просто... Да их просто даже и посадить не куда, так и стоит сотрудник по кредитованию МСБ у стойки в операционном отделе с очередным потенциальным клиентом, как "проститука" в баре.



Видя, как другие банки выходят на рынок, какие современные и оборудованные офисы строят, увольнений становится все больше. Я тоже с недавнего времени ушел в другое учреждение. Кстати, многие, узнав про работу в ОВК и РОСБАНКЕ, начинали проявлять ко мне больший интерес.



И где оно, выгодное объединение?