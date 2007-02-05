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Только негатив плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
После более полутора лет работы в Финансбанке и увольнения оттуда около пяти месяцев назад могу адекватно оценить то, что я считал своей работой.

Во-первых, зарплата smile:( - очень низкая, повсеместное нарушение закона об оплате праздничных и выходных дней. Про такое даже никто не спрашивает - без толку. Регулярное проведение мотивационных мероприятий для сотрудников на повышение результатов, сотрудники свое слово сдерживают, планы выполняют, а турки денег все равно не платят.

Во-вторых, карьерный рост smile:evil: - повышают в первую очередь своих, во вторую очередь тоже своих, и в третью очередь тоже своих. В четвертую очередь девушек (симпатичных). Для не своих там никогда нет мест.

В-третьих, господа из ФБ, вы знаете, что, например, в Банке "Финсервис", который как и вы активно развивается, регулярно выплачивают своим сотрудникам бонусы за выполненый план, а вы постоянно обманываете.

ПостСкриптум. Не советую туда идти никому! Пусть научатся уважать сотрудников, а то считают человека картриджем. smile:!:
Всем удачи, добра и благополучия.
andre3dбывший сотрудник
05.02.2007 16:00
15 комментариев
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Olena (гость)
05.02.2007 18:38
"Пусть научатся уважать сотрудников, а то считают человека катриджем" - сильно сказано smile:)
Олег (гость)
06.02.2007 21:42
Справедиво так и есть ,я тоже там "отпахал" и понимаю о чем речь
Zhenya
06.02.2007 22:04
Хорошо так сказано, мощно =)
денис (гость)
08.02.2007 00:20
банк отстой никому не советую половина сотрудников бестолковые
andre3d (гость)
08.02.2007 12:15
Привет Денис Г. Как дела?
Olena (гость)
08.02.2007 14:07
Неужели, Денис Г.?
andre3d (гость)
08.02.2007 15:49
Не знаю, все может быть...
Евгения (гость)
13.02.2007 17:33
Привет Финансу! Работала в нем 1,5 года назад. За это время, я так понимаю, ничего не изменилось. Очень много, хочу сказать, зависит от директоров. Вот в нашем, тогда еще, представительстве директор нашиви премиями оплачивал отгулы "своим" людям. Директор там не поменялся, так что, думаю, все осталось так же.
Но это хорошая школа выживания. Выжил, ушел с достоинством, выбил то, что должны тебе дать, значит будешь человеком. Это школа токо как не надо делать.
Всем удачи!!!!
Алёна)
14.02.2007 17:16
у меня вопрос руководству банка: я не понимаю, кого они берут, специалистов или переводчиков. если первое, тогда непонятно то, что в банке сидят юнцы, которые только закончили институт и свободно разговаривают на иностранном языке, а на любой вопрос "по теме" мычат в ответ. НЕ ПОНИМАЮ!
Уфимец (гость)
15.03.2007 07:12
в Уфе то же самое!
Насчет з/п скажу следующее: один раз менеджера заменял другой человек (менеджер был на больничном), так он начислил правильно (с учетом трудового кодекса в двойном размере выходные и переработанные дни тоже учел), так з/п вышла примерно на 30-50% выше оклада. Начальство узнав об этом на внеочерендном собрании всех отругала, за то что не сообщили о том что всем заплатили больше.
И на следующий месяц произвели перерасчет!
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