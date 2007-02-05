После более полутора лет работы в Финансбанке и увольнения оттуда около пяти месяцев назад могу адекватно оценить то, что я считал своей работой.



Во-первых, зарплата - очень низкая, повсеместное нарушение закона об оплате праздничных и выходных дней. Про такое даже никто не спрашивает - без толку. Регулярное проведение мотивационных мероприятий для сотрудников на повышение результатов, сотрудники свое слово сдерживают, планы выполняют, а турки денег все равно не платят.



Во-вторых, карьерный рост - повышают в первую очередь своих, во вторую очередь тоже своих, и в третью очередь тоже своих. В четвертую очередь девушек (симпатичных). Для не своих там никогда нет мест.



В-третьих, господа из ФБ, вы знаете, что, например, в Банке "Финсервис", который как и вы активно развивается, регулярно выплачивают своим сотрудникам бонусы за выполненый план, а вы постоянно обманываете.



ПостСкриптум. Не советую туда идти никому! Пусть научатся уважать сотрудников, а то считают человека картриджем.

Всем удачи, добра и благополучия.