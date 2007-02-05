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|Только негатив
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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После более полутора лет работы в Финансбанке и увольнения оттуда около пяти месяцев назад могу адекватно оценить то, что я считал своей работой.
Во-первых, зарплата - очень низкая, повсеместное нарушение закона об оплате праздничных и выходных дней. Про такое даже никто не спрашивает - без толку. Регулярное проведение мотивационных мероприятий для сотрудников на повышение результатов, сотрудники свое слово сдерживают, планы выполняют, а турки денег все равно не платят.
Во-вторых, карьерный рост - повышают в первую очередь своих, во вторую очередь тоже своих, и в третью очередь тоже своих. В четвертую очередь девушек (симпатичных). Для не своих там никогда нет мест.
В-третьих, господа из ФБ, вы знаете, что, например, в Банке "Финсервис", который как и вы активно развивается, регулярно выплачивают своим сотрудникам бонусы за выполненый план, а вы постоянно обманываете.
ПостСкриптум. Не советую туда идти никому! Пусть научатся уважать сотрудников, а то считают человека картриджем.
Всем удачи, добра и благополучия.
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andre3d • бывший сотрудник
05.02.2007 16:00
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Но это хорошая школа выживания. Выжил, ушел с достоинством, выбил то, что должны тебе дать, значит будешь человеком. Это школа токо как не надо делать.
Всем удачи!!!!
Насчет з/п скажу следующее: один раз менеджера заменял другой человек (менеджер был на больничном), так он начислил правильно (с учетом трудового кодекса в двойном размере выходные и переработанные дни тоже учел), так з/п вышла примерно на 30-50% выше оклада. Начальство узнав об этом на внеочерендном собрании всех отругала, за то что не сообщили о том что всем заплатили больше.
И на следующий месяц произвели перерасчет!