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Объективная оценка спустя 5 месяцев после увольнения хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Попытаюсь рассказать о банке с точки зрения бывшего сотрудника. Думаю, моя оценка объективна т.к. после работы в ТКС уже несколько месяцев работаю в другом банке, могу сравнивать и вижу разницу во многом.

Как и многие, оставлявшие отзывы о банке, я работал на стартовой позиции оператором колл-центра. Первое, о чем хотел бы сказать, – это эффективная организационная структура банка. Все подразделения департамента клиентского обслуживания устроены таким образом, чтобы максимально эффективно решать проблемы клиентов. Это ценно не только для клиента, но и для самих сотрудников. Объясню подробнее:

Во-первых, все процедуры, на основании которых происходит работа с клиентами, находятся в открытом доступе для сотрудников. Во время работы с клиентами вопросов возникает огромное количество, но я всегда знал, где посмотреть ответ, а если не находил помогали старшие сотрудники.

Во-вторых, дисциплина и вежливость при работе появляются не сами собой. Звонки специалистов КЦ прослушиваются специалистами по контролю качества и оцениваются по многим критериям. Оценки ставятся достаточно строго и в конечном итоге влияют на размер премии, которую ты получаешь (или не получаешь) по итогам месяца работы. Могу сказать, что я, проработав в банке полгода, получил премию всего дважды. Но я всегда четко видел связь между качеством моей работы и размером премии, которую получаю. К тому же многие сотрудники, занимающиеся оценкой, сами ранее работали в колл-центре, понимают, сложность общения с клиентами и в некоторых случаях идут навстречу, корректируя оценку.

В-третьих, интерфейс программ, с которыми ты работаешь, достаточно прост, что позволяет в небольшие по времени сроки осуществлять все необходимые операции по картам и счетам клиентов. Всем операциям сотрудники учатся постепенно. К примеру, когда я начинал работать, принимал только те звонки, где требовалась простая консультация и не много умения. Зато уже на пятом месяце работы я мог принимать звонки от всех клиентов по любым вопросам и работал уже фактически экспертом с соответствующим размером премии и оклада. Знаю сотрудников, которые перешли на должность эксперта вдвое быстрее, однако есть и многие, кто предпочел не торопиться с этим или те, кто попросту перешли в другой отдел, воспользовавшись таким шансом.

Сейчас работаю в крупном европейском банке, в подразделении занимающимся операциями "бэк-офиса". И поскольку наш отдел тоже участвует в клиентском обслуживании, то в сравнении, могу сказать, что даже у сотрудников крупного европейского банка (название не раскрываю специально) нет такого уровня корректности, клиентоориентированности, заботы о клиентах и своей репутации, как в ТКС.
Если короче, то ТКС попросту эффективнее в работе с клиентами. Я не сомневаюсь, что это действительно важно для сотрудника, т.к. дисциплина, корректность в деловом общении и большой опыт, которые приобретаются в ТКС, реально важны для дальнейшей карьеры.

Есть конечно и моменты, по которым ТКС проигрывает. К примеру, зарплата. Не считаю ее слишком низкой, однако при подобном уровне ответственности сотрудников и требований руководства к ним оклад мог бы быть и выше. Также руководство нелояльно к сотрудникам по поводу опозданий и других подобных незначительных нарушений. Сам я никогда не опаздывал на работу, думаю это только дело личной дисциплины, опять же.
В остальном руководство запомнилось практичным, отзывчивым и даже креативным smile:)
ТКС был моим первым серьезным опытом работы, и я считаю этот опыт очень полезным. До сих пор общаюсь с бывшими коллегами оттуда, коллектив там действительно прекрасный smile:)
Everwindбывший сотрудник
13.02.2011 12:23
6 комментариев
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kerin
14.02.2011 10:14
Напишите нам о причинах увольнения из ТКС.
TTT555
14.02.2011 15:00
To kerin - человек же пишет -
Цитата
"Есть, конечно и моменты по которым ТКС проигрывает. К примеру, зарплата. Не считаю ее слишком низкой, однако при подобном уровне ответственности сотрудников и требования руководства к ним, оклад мог бы быть и выше."

Оперился, освоился - и ушел в крупный европейский банк на совсем другие деньги - автор, я права?
tcs_bank
18.02.2011 20:36
Банк себя искусственно поддерживает на плаву. 4-е место, между прочим, в служебном рейтинге банков! Как у них всё здорово - подумают будущие новые сотрудники и радостно понесут свои резюме. Самое что удивительное, на одно высказывание -1 (отрицательное), тут же находятся пара "бывших сотрудников" именно из того отдела, о котором оставлен негатив и чудесным образом добавляют +2 к рейтингу банка. На распев восхваляют Банк, как было всё здорово, когда они там работали. Есть предположение, что стоит написать как всё плохо, скажем в отделе "рисования открыток для клиентов младше 18-ти лет" - тут же найдутся "бывшие" и воздадут похвалы всем и вся. Обратите внимание, на появление отзывов: -1, далее сразу +1,+1, снова -1, и хоп! +1,+1. В итоге получается банк не тонет.
Да и отзыв составляется строго в соответствии Правилами "Служебного рейтинга" п.1 "Приветствуются ... отзывы ... бывших сотрудников. На наш взгляд ... объективно..." http://www.banki.ru/services/official/rules/

Взять хотя бы, как начинается этот отзыв? Делайте выводы Дамы и Господа.

Устранять надо причины, а не следствие.
yafrosya
18.02.2011 21:47
Да нормальный естественный рейтинг. Засчитанные восхищения на предмет "улучшилось самочувствие" мне конечно не очень понятны, но все остальное вполне соответствует действительности
Everwind
Автор отзыва
19.02.2011 17:25
tcs_bank, ты считаешь меня фальшивым бывшим сотрудником? smile:)
А "-1, далее сразу +1,+1" - это адекватное основание обвинять банк в самопиаре?
Не думаю.

kerin, причина увольнения: невозможность совмещения рабочего графика с учебой и остальными делами. На встречу мне не пошли из-за моих прогулов, которые возникали по тем же причинам.
Пенсионер
21.02.2011 12:02
tcs_bank,
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