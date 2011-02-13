Попытаюсь рассказать о банке с точки зрения бывшего сотрудника. Думаю, моя оценка объективна т.к. после работы в ТКС уже несколько месяцев работаю в другом банке, могу сравнивать и вижу разницу во многом.



Как и многие, оставлявшие отзывы о банке, я работал на стартовой позиции оператором колл-центра. Первое, о чем хотел бы сказать, – это эффективная организационная структура банка. Все подразделения департамента клиентского обслуживания устроены таким образом, чтобы максимально эффективно решать проблемы клиентов. Это ценно не только для клиента, но и для самих сотрудников. Объясню подробнее:



Во-первых, все процедуры, на основании которых происходит работа с клиентами, находятся в открытом доступе для сотрудников. Во время работы с клиентами вопросов возникает огромное количество, но я всегда знал, где посмотреть ответ, а если не находил помогали старшие сотрудники.



Во-вторых, дисциплина и вежливость при работе появляются не сами собой. Звонки специалистов КЦ прослушиваются специалистами по контролю качества и оцениваются по многим критериям. Оценки ставятся достаточно строго и в конечном итоге влияют на размер премии, которую ты получаешь (или не получаешь) по итогам месяца работы. Могу сказать, что я, проработав в банке полгода, получил премию всего дважды. Но я всегда четко видел связь между качеством моей работы и размером премии, которую получаю. К тому же многие сотрудники, занимающиеся оценкой, сами ранее работали в колл-центре, понимают, сложность общения с клиентами и в некоторых случаях идут навстречу, корректируя оценку.



В-третьих, интерфейс программ, с которыми ты работаешь, достаточно прост, что позволяет в небольшие по времени сроки осуществлять все необходимые операции по картам и счетам клиентов. Всем операциям сотрудники учатся постепенно. К примеру, когда я начинал работать, принимал только те звонки, где требовалась простая консультация и не много умения. Зато уже на пятом месяце работы я мог принимать звонки от всех клиентов по любым вопросам и работал уже фактически экспертом с соответствующим размером премии и оклада. Знаю сотрудников, которые перешли на должность эксперта вдвое быстрее, однако есть и многие, кто предпочел не торопиться с этим или те, кто попросту перешли в другой отдел, воспользовавшись таким шансом.



Сейчас работаю в крупном европейском банке, в подразделении занимающимся операциями "бэк-офиса". И поскольку наш отдел тоже участвует в клиентском обслуживании, то в сравнении, могу сказать, что даже у сотрудников крупного европейского банка (название не раскрываю специально) нет такого уровня корректности, клиентоориентированности, заботы о клиентах и своей репутации, как в ТКС.

Если короче, то ТКС попросту эффективнее в работе с клиентами. Я не сомневаюсь, что это действительно важно для сотрудника, т.к. дисциплина, корректность в деловом общении и большой опыт, которые приобретаются в ТКС, реально важны для дальнейшей карьеры.



Есть конечно и моменты, по которым ТКС проигрывает. К примеру, зарплата. Не считаю ее слишком низкой, однако при подобном уровне ответственности сотрудников и требований руководства к ним оклад мог бы быть и выше. Также руководство нелояльно к сотрудникам по поводу опозданий и других подобных незначительных нарушений. Сам я никогда не опаздывал на работу, думаю это только дело личной дисциплины, опять же.

В остальном руководство запомнилось практичным, отзывчивым и даже креативным

ТКС был моим первым серьезным опытом работы, и я считаю этот опыт очень полезным. До сих пор общаюсь с бывшими коллегами оттуда, коллектив там действительно прекрасный