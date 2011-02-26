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|Бежать....
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Моя история можно сказать очень плачевная... Хотя работаю я всего ничего в этом... КЕБе. Дело всё в том, что когда я устраивалась на работу, на собеседовании мне НИ СЛОВА не сказали про мои обязанности! В вакансии, на которую я откликнулась, было указано, что работа только с ЮР.ЛИЦАМИ!
В итоге оказалась, что я буду заниматься многоцелевым кредитованием (это и не плохо, думала я сначала) потому, что с физиками мне тоже нравится работать... Но проблема вся в том, что в данной должности специалисты-стажеры (стажером можно в этом банке быть до бесконечности) занимаются тупым «впариванием» постоянным клиентам "оформления наличных средств по сниженным процентным ставкам". То есть прозванивают базы по 100 человек каждый день Специалисты в этом банке занимают должность оператора колл-центра! Даже когда клиенты после сотого звонка приходят в банк на оформление, им доблестная служба безопасности отказывает! А непосредственное руководство долбит сотрудников, почему так мало продаж?! (в этом банке же ПРОДАВЦЫ!!!!).
Причем операционисты занимаются помимо своих непосредственных обязанностей тоже обзвонами и тоже оформлением кредита наличными. Что странно, потому что ни в одном НОРМАЛЬНОМ банке этого НЕТ! Потому что у каждого специалиста свой спектр обязанностей.
В общем, проработав месяц, понимаю, что надо БЕЖАТЬ ВО ВСЕ НОГИ! Потому что стажерами можно работать и шесть-восемь месяцев из-за того, что руководству не выгодно повышать сотрудников, чтобы не платить им много денег… Из-за невыполнения плана на 100% вас не только не повысят, но и не дадут отпуска и еще вы будете в выходной день пахать, и ОБЗВАНИВАТЬ!
В общем кто планировал устраиваться в этот банк, сразу скажу: не стоит... Вы не только потеряете время своё, но и нервы !
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zaikinlove • сотрудник
26.02.2011 18:42
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Ну а чего Вы так расстроились ? Если у Вас есть трудовой договор, то в нем должны быть точно указаны Ваши обязанности. Если работодатель заставляет Вас выполнять обязанности, которые им не предусмотрены, просто уйдите и все! Правда, лучше сперва найти новое место, чтобы стаж не прерывать...
Я в свое время тоже в этом банке был на собеседовании. Первое что бросилось в глаза - очень много молодежи, даже на постах начальников отделов и директоров департаментов. Безусловно, владельцам банка виднее, кого и куда ставить. Но заставлять операционистов обзванивать клиентов - конечно не дело. Верно заметили, каждый должен заниматься СВОЕЙ работой! А если в общем судить по соседним отзывам - во многих банках то же самое +- варианты. Так что куда бежать - стоит подумать: как бы не пришлось сменить "шило на мыло".
А с чего Вы взяли, что в других банках операционисты не занимаются кредитованием??? Сейчас банки вообще растят универсалов, которые знимаются как физ (кредитование, в частности), так и юр лицами.
Что же Вы думали, прежде, чем стать генералом, надо побыть и солдатом. Удачи в бою!
Pavlonciy, я таких не встречала, встречала немного других людей, таких, которые вырастают года за три работы в банке, от какого-нить консульстанта до зам.упр отделением, вот это люди реально, на которых держится работа. Но лично я не готова так расти.
Спасибо за ответ ! Вот и я таких "супер-универсалов" не знаю. А если такие "экстра-спецы" и существуют, им уже точно будет за 30 ! А про "рост" от стажера до руководителя отделения даже быстрее 3-х лет тоже наслышан... Что сказать ? И у владельцев банков и у ТОПов есть и дети и племянники и просто родственники, а также нужные ИМ (полезные) друзья и знакомые, у которых тоже есть и дети и племянники и просто родственники и так далее... Такова жизнь и НИКАКИЕ регламенты по персоналу ничего здесь не решают. Но исключения и тут конечно бывают : ограничивать рост до "подставных" должностей людям с улицы КАКОЙ СМЫСЛ ? Проще их периодически менять, изображая "динамику повышения".
Еще до начала собеседования вывод был сделан.
Вы в каком отделении трудились?