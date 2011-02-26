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Бежать.... отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Моя история можно сказать очень плачевная... Хотя работаю я всего ничего в этом... КЕБе. smile:wall: Дело всё в том, что когда я устраивалась на работу, на собеседовании мне НИ СЛОВА не сказали про мои обязанности! В вакансии, на которую я откликнулась, было указано, что работа только с ЮР.ЛИЦАМИ!

В итоге оказалась, что я буду заниматься многоцелевым кредитованием (это и не плохо, думала я сначала) потому, что с физиками мне тоже нравится работать... Но проблема вся в том, что в данной должности специалисты-стажеры (стажером можно в этом банке быть до бесконечности) занимаются тупым «впариванием» постоянным клиентам "оформления наличных средств по сниженным процентным ставкам". То есть прозванивают базы по 100 человек каждый день smile:evil: Специалисты в этом банке занимают должность оператора колл-центра! Даже когда клиенты после сотого звонка приходят в банк на оформление, им доблестная служба безопасности отказывает! А непосредственное руководство долбит сотрудников, почему так мало продаж?! (в этом банке же ПРОДАВЦЫ!!!!).

Причем операционисты занимаются помимо своих непосредственных обязанностей тоже обзвонами и тоже оформлением кредита наличными. Что странно, потому что ни в одном НОРМАЛЬНОМ банке этого НЕТ! Потому что у каждого специалиста свой спектр обязанностей.

В общем, проработав месяц, понимаю, что надо БЕЖАТЬ ВО ВСЕ НОГИ! Потому что стажерами можно работать и шесть-восемь месяцев из-за того, что руководству не выгодно повышать сотрудников, чтобы не платить им много денег… Из-за невыполнения плана на 100% вас не только не повысят, но и не дадут отпуска и еще вы будете в выходной день пахать, и ОБЗВАНИВАТЬ!

В общем кто планировал устраиваться в этот банк, сразу скажу: не стоит... Вы не только потеряете время своё, но и нервы !smile:puke:
zaikinlove • сотрудник
26.02.2011 18:42
11 комментариев
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Pavlonciy
26.02.2011 20:05
Уважаемая zaikinlove!
Ну а чего Вы так расстроились ? Если у Вас есть трудовой договор, то в нем должны быть точно указаны Ваши обязанности. Если работодатель заставляет Вас выполнять обязанности, которые им не предусмотрены, просто уйдите и все! Правда, лучше сперва найти новое место, чтобы стаж не прерывать...
Я в свое время тоже в этом банке был на собеседовании. Первое что бросилось в глаза - очень много молодежи, даже на постах начальников отделов и директоров департаментов. Безусловно, владельцам банка виднее, кого и куда ставить. Но заставлять операционистов обзванивать клиентов - конечно не дело. Верно заметили, каждый должен заниматься СВОЕЙ работой! А если в общем судить по соседним отзывам - во многих банках то же самое +- варианты. Так что куда бежать - стоит подумать: как бы не пришлось сменить "шило на мыло".
no_name:)
26.02.2011 23:34
Цитата
"Причем операционисты занимаются помимо своих непосредственных обязанностей тоже обзвонами и тоже оформнением кредита наличными..(что странно,потому что не в одном НОРМАЛЬНОМ банке этого НЕТ!!!"

А с чего Вы взяли, что в других банках операционисты не занимаются кредитованием??? Сейчас банки вообще растят универсалов, которые знимаются как физ (кредитование, в частности), так и юр лицами.
Что же Вы думали, прежде, чем стать генералом, надо побыть и солдатом. Удачи в бою!
kerin
27.02.2011 00:28
Зачем автор туда пошел? Без опыта работы что-ли? Юрики всем, всегда нужны больше чем физики. И Если юрик может работать по физикам, то физик с юриками уже увы не справится.
Pavlonciy
27.02.2011 11:27
Соглашусь с no_namesmile:) : порой в некоторых банках требования такие, что просто "туши свет" ! И инструкции ЦБ назубок надо знать и немного андеррайтером и рисковиком надо было бы поработать. Само собой, оценщиком и регистратором договоров залога. Ну а совсем хорошо, если еще и милиционером "самую малость"... Само собой, общий банковский стаж должен быть от 3-х лет и Вам самим чтобы было ДО 30 ! А хоть кто-нибудь реальных людей, ПОЛНОСТЬЮ удовлетворяющим ВСЕМ этим требованиям знает ?
no_name:)
27.02.2011 12:34
kerin, юрики - это, в большинстве, выросшие физики, поэтому вполне очевидно, что юрик с физиком справится)) но и если физик не совсем ленивый, как наш автор и хочет роста, то платежку в другой банк отправить от юрика, ну еще пару наиболее частых операций сможет провести))) главное понимать суть того, что ты делаешь.
Pavlonciy, я таких не встречала, встречала немного других людей, таких, которые вырастают года за три работы в банке, от какого-нить консульстанта до зам.упр отделением, вот это люди реально, на которых держится работа. Но лично я не готова так расти.
Pavlonciy
27.02.2011 14:33
Уважаемая no_namesmile:) !
Спасибо за ответ ! Вот и я таких "супер-универсалов" не знаю. А если такие "экстра-спецы" и существуют, им уже точно будет за 30 ! А про "рост" от стажера до руководителя отделения даже быстрее 3-х лет тоже наслышан... Что сказать ? И у владельцев банков и у ТОПов есть и дети и племянники и просто родственники, а также нужные ИМ (полезные) друзья и знакомые, у которых тоже есть и дети и племянники и просто родственники и так далее... Такова жизнь и НИКАКИЕ регламенты по персоналу ничего здесь не решают. Но исключения и тут конечно бывают : ограничивать рост до "подставных" должностей людям с улицы КАКОЙ СМЫСЛ ? Проще их периодически менять, изображая "динамику повышения".
woodworld
28.02.2011 16:28
Был как-то в КЕБ на собеседовании, первое, что бросилось в глаза какой-то "неформатный" офис (ГО, Москва) в здании завода. Рабочие столы практически в коридоре, понатыканы как селедка в бочке. Переговорная обшарпанная и грязная.
Еще до начала собеседования вывод был сделан.
no_name:)
28.02.2011 23:04
Made in Tyrkey, одним словом)))
ruslant
02.03.2011 07:50
У меня знакомая работала в КЕБе стажером 4 года, а вы говорите "месяц". Ее не повышали в должности для того, чтобы не повышать зарплату.
Стася*
30.03.2011 21:11
Я работаю в этом банке, и ситуация кардинально другая в нашем отделении. Стажером работают только 3 месяца (что и в трудовом договоре написано). Коллектив молодой, да... Но никто не гнобит так, если продажи не очень... В выходной день никто не пашет, если вы на основной график устраивались. Или вы на графике 2/2?
Вы в каком отделении трудились?
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