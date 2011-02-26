Моя история можно сказать очень плачевная... Хотя работаю я всего ничего в этом... КЕБе. Дело всё в том, что когда я устраивалась на работу, на собеседовании мне НИ СЛОВА не сказали про мои обязанности! В вакансии, на которую я откликнулась, было указано, что работа только с ЮР.ЛИЦАМИ!



В итоге оказалась, что я буду заниматься многоцелевым кредитованием (это и не плохо, думала я сначала) потому, что с физиками мне тоже нравится работать... Но проблема вся в том, что в данной должности специалисты-стажеры (стажером можно в этом банке быть до бесконечности) занимаются тупым «впариванием» постоянным клиентам "оформления наличных средств по сниженным процентным ставкам". То есть прозванивают базы по 100 человек каждый день Специалисты в этом банке занимают должность оператора колл-центра! Даже когда клиенты после сотого звонка приходят в банк на оформление, им доблестная служба безопасности отказывает! А непосредственное руководство долбит сотрудников, почему так мало продаж?! (в этом банке же ПРОДАВЦЫ!!!!).



Причем операционисты занимаются помимо своих непосредственных обязанностей тоже обзвонами и тоже оформлением кредита наличными. Что странно, потому что ни в одном НОРМАЛЬНОМ банке этого НЕТ! Потому что у каждого специалиста свой спектр обязанностей.



В общем, проработав месяц, понимаю, что надо БЕЖАТЬ ВО ВСЕ НОГИ! Потому что стажерами можно работать и шесть-восемь месяцев из-за того, что руководству не выгодно повышать сотрудников, чтобы не платить им много денег… Из-за невыполнения плана на 100% вас не только не повысят, но и не дадут отпуска и еще вы будете в выходной день пахать, и ОБЗВАНИВАТЬ!



В общем кто планировал устраиваться в этот банк, сразу скажу: не стоит... Вы не только потеряете время своё, но и нервы !