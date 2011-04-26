Это был февраль 2006 года, Дельтабанк. Уже GE, но до ребрендинга. Меня собеседовала вежливая и улыбчивая специалист HR. Когда Центральный офис был на Смоленке, а в кол-центре работали человек 20. Позиция была стартовая - специалист Кол-Центра на зарплату 10 000 р. Каждый день училась на 3-м курсе вечернего и соблюдало одно простое правило "не жаловаться на жизнь"... опустим все нюансы воспитания...



В Банк вливали инвестиции на все, начиная с найма персонала, заканчивая дорогостоящими системами и серверами. С первого дня нас оформили в штат, отправили на 5 дневные тренинги, далее подсадили к опытным ребятам слушать и смотреть, и только потом допустили до систем. Наверное, я тот счастливый сотрудник, которому в наставники и в руководители доставались грамотные, заинтересованные, преданные делу, желающие развиваться и растить свою команду, люди. За что отдельное спасибо Алле Вудсон.



Через полтора года, когда я уже была главным специалистом (2 позиции в штате ~ 170 человек в CC) с кучей положительных отзывов, хороших оценок, немаленького вклада в изменение систем и работала с нестандартными ситуациями, мне предложили другую позицию, которая открывала доступ в настоящий банковский мир - создание продуктов, изменение тарифов, технологии, проекты, процессинг, ценообразование, работа в команде профессионалов с опытом.



За почти 5 лет в Банке, мы прошли от ребрендинга, реструктуризации, построения бизнеса до оптимизации бизнеса в кризисные времена; ухода 1\2 коллег, и даже восстановление ритма, возрождения продуктов после кризиса. Это колоссальный опыт, который проходил не мимо меня, а вместе со мной.

Я верю в команду GE, корпоративный дух GE, который заложили фундаментом и который не смогли пошатнуть даже в 2008.



И я понимала, что если каждый будет говорить "пусть это решают другие" ничего не измениться. GE дает все возможности получать опыт, предлагать и воплощать идеи в жизнь. Ребята!!! Пожалуйста, используйте те возможности, которые вам дают (тренинги, проекты, ролевые бизнес игры, ротация и т.д.). И спрашивайте! Пока вы не спросите, какой вклад можете внести и что полезного сделать, как для Банка, так и для резюме, вы об этом не узнаете. Не думайте, что мотивация состоит только из материального, зарплаты будут расти, а удовлетворения от работы можете так и не почувствовать. И на новом месте вряд ли что-то изменится, если "бла-бла" заниматься, вместо работы.



В конце 2010 года я приняла предложение английского крупнейшего банка и отправилась в новый путь получать ценный опыт, как в ритейле, так и корпоративном блоке. Мы часто встречаемся, и будем встречаться с коллегами из GE на новой работе и поверьте, ваша репутация будет одним из основных аргументов, как принимать вас в штат, так и работать с вами. А репутация сотрудников GE на хорошем "счету".