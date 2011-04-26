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|Спасибо за выращенное семечко, которое теперь можно посеять в огороде
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Это был февраль 2006 года, Дельтабанк. Уже GE, но до ребрендинга. Меня собеседовала вежливая и улыбчивая специалист HR. Когда Центральный офис был на Смоленке, а в кол-центре работали человек 20. Позиция была стартовая - специалист Кол-Центра на зарплату 10 000 р. Каждый день училась на 3-м курсе вечернего и соблюдало одно простое правило "не жаловаться на жизнь"... опустим все нюансы воспитания...
В Банк вливали инвестиции на все, начиная с найма персонала, заканчивая дорогостоящими системами и серверами. С первого дня нас оформили в штат, отправили на 5 дневные тренинги, далее подсадили к опытным ребятам слушать и смотреть, и только потом допустили до систем. Наверное, я тот счастливый сотрудник, которому в наставники и в руководители доставались грамотные, заинтересованные, преданные делу, желающие развиваться и растить свою команду, люди. За что отдельное спасибо Алле Вудсон.
Через полтора года, когда я уже была главным специалистом (2 позиции в штате ~ 170 человек в CC) с кучей положительных отзывов, хороших оценок, немаленького вклада в изменение систем и работала с нестандартными ситуациями, мне предложили другую позицию, которая открывала доступ в настоящий банковский мир - создание продуктов, изменение тарифов, технологии, проекты, процессинг, ценообразование, работа в команде профессионалов с опытом.
За почти 5 лет в Банке, мы прошли от ребрендинга, реструктуризации, построения бизнеса до оптимизации бизнеса в кризисные времена; ухода 1\2 коллег, и даже восстановление ритма, возрождения продуктов после кризиса. Это колоссальный опыт, который проходил не мимо меня, а вместе со мной.
Я верю в команду GE, корпоративный дух GE, который заложили фундаментом и который не смогли пошатнуть даже в 2008.
И я понимала, что если каждый будет говорить "пусть это решают другие" ничего не измениться. GE дает все возможности получать опыт, предлагать и воплощать идеи в жизнь. Ребята!!! Пожалуйста, используйте те возможности, которые вам дают (тренинги, проекты, ролевые бизнес игры, ротация и т.д.). И спрашивайте! Пока вы не спросите, какой вклад можете внести и что полезного сделать, как для Банка, так и для резюме, вы об этом не узнаете. Не думайте, что мотивация состоит только из материального, зарплаты будут расти, а удовлетворения от работы можете так и не почувствовать. И на новом месте вряд ли что-то изменится, если "бла-бла" заниматься, вместо работы.
В конце 2010 года я приняла предложение английского крупнейшего банка и отправилась в новый путь получать ценный опыт, как в ритейле, так и корпоративном блоке. Мы часто встречаемся, и будем встречаться с коллегами из GE на новой работе и поверьте, ваша репутация будет одним из основных аргументов, как принимать вас в штат, так и работать с вами. А репутация сотрудников GE на хорошем "счету".
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Martinirosso • бывший сотрудник
26.04.2011 16:31
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"Буду ли я рекомендовать ДжиИ друзьям?" и "Готова ли я вернуться", я отвечу "Да" и "Я буду рассматривать предложения от ДжиИ в будущем, возможно даже не в России" соответственно.
Никоим образом к ДжиИ не относится.
Не удивлюсь, если Martinirosso и natallia - это сотрудники (а возможно, один и тот же клерк ) PR-подразделения прославляемой ими кредитной организации. Martinirosso даже не забыла похвалить коллегу по цеху. Только отзыв "Обожаю свой банк" был написан от лица действующего сотрудника и заведомо не мог повлиять на рейтинг. Сейчас пост оставлен от лица бывшего работника с целю увеличить рейтинг работодателя с (-3) до (-2). Даже легенда придумана и указаны направления деятельности. Концовка вообще шедевр:
Уважаемые руководители ЗАО "ДжиИ Мани Банк"! Если вы не желаете улучшать реальные условия труда рядовых сотрудников, а вместо этого делаете ставку на виртуальный рейтинг, то предложите хотя бы ударникам агитпропа следить за новостями, читать книги и научиться проявлять фантазию, а не сочинять листовки по убогому шаблону. Послужной список ваших подопечных богат:
DeltaBank - GE Money: туда хочется возвращаться,
Спасибо за хорошее время,
Чудо-работодатель...
Не поленюсь прочитать и более ранние тексты. Не удивлюсь, если список ещё длиннее. Может, достаточно? Не надоело публиковать ересь из серии "Всё было классно, именно поэтому я ушёл оттуда"?
Видимо, штамповщики пустышек рассчитывают одолеть модераторов количеством своих листовок. Но, надеюсь, автора комментируемого восторженного творения на этот раз ждёт провал.
Страховка? Росгосстрах- мне нравилось, и стоматология и диагностика. Да, в 2008 года убрали из страховки налет и фторирование, не критично.
Корпоративы? Они были регулярно ( может только в 2008-2009 зимой не было, хотя не помню), и мне нравились.
Обучение? Начиная от стрессоустойчивости, навыков презентации, анализа рисков проектов по PMBOK ( много разных уровней предлагается) до Leader of people, BELS, линейный менеджмент.
Командировки? в 2008 году ездила в Казань, когда офис еще был на этапе строительства. Те, кто потом ездил обучать новых сотрудников- безумно довольны были условиями, да и сейчас, думаю, довольны.
Командировки заграницу? Да, сотрудники ездили на обучение и на собрания по необходимости бизнеса, тоже оставались довольными.
open space? Так это самая идеальная среда для оптимальной работы, да, были дебаты с коллегами на счет кондиционеров, но всегда договаривались.
Аврора? да, когда стали расторгать договоры с сотрудниками в 2008- 2009, отказались от одного этажа. Да и в казани уже офис открылся, туда активно набирали людей. Действительно, доставляет неудобство перевезти свой стул и ноутбук на другое место. Это все рабочие организационные мелочи, которые никак не повлияли на мое отношение. Столовая не работала в БЦ какой-то длительный период, но на этажах есть кухни. Но открылась на первом кафешка, всегда было, что перекусить и рядом ресторанчики с БЦ. Чай заменили? так я это вообще не считаю проблемой, купи тот чай, что нравится и наслаждайся. Гораздо важнее, что в тот момент, твоя з\п поступала вовремя без задержек.
Коллектив? Задачи спускались с верхов и ее решали командно. И по командному духу я скучаю.
Руководство? Как уже написано, у меня не было никаких проблем, а там где хотелось большего, искала наставника, который мог дать совет, за это время я успела поработать с более 5 непосредственных руководителей. Не говоря о нач. упр.
Когда мне нужен был отпуск или отгул, нет вопросов. Не было ни разу, чтобы как-то не договорились или сказали «НЕТ».
Пока работала в CC были и подработки, и чтобы на учебу успевала с 8 до 17 разрешили, и в ночь выходила.
Ненормированный раб день? +3 дня отпуска в году, сначала всегда оплачивали переработку ночную в дни запусков, потом предлагали отгулы и отсыпные.
Такси по необходимости? оплачивали
Были разные случаи у коллег, но не поверю, что их нельзя было решить иначе или найти компромисс
Решение перейти было не простое, но это обсуждать я не собираюсь.
Когда будет что написать про текущего работадатели и про то, как продавался бизнес и были ли ущемлены мои права, я это сделаю в другой теме.
sso было: 1230214541.