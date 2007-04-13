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Объективно - неплохо... хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Да... Давно я работала в БРС... Что-то захотелось написать об этом.

Если объективно оценивать в целом работу в БРС, то все, естественно, зависит от целей и задач каждого, но в общем и целом это все-таки неплохой старт, во-первых, и, во-вторых, неплохой вариант работы для студентов. Вот, пожалуй, и все.

Ничем особенно гадостным работа в БРС не отличается, что же касается общей массы минусов, то все их можно отнести в равной степени и к другим "массовым" банкам: в каждом из них рядовые сотрудники всего лишь маленькая часть большого механизма, которая сама по себе не имеет никакой ценности и которую легко заменить... Не ценятся сейчас сотрудники, не ценятся... С другой стороны, в этом есть определенный плюс: планка требований при приеме на работу существенно снизилась - в целом это конечно же плохо, но вот лично для какого-то Васи Пупкина, которому только исполнилось 18 и он ничего не знает и не умеет, - это очень даже неплохо, так как возьмут и даже может чему-нибудь научат. smile:)

Короче, это все общие слова... Пишу теперь конкретно о своих впечатлениях от работы в РС. Я работала в представительстве в Екатеринбурге ведущим в ОВД - и это было круто. smile:) Во-первых, удобный график 2/2 для совмещения с учебой, нормальная з/п (для студента!), полис ДМС опять же не лишний, но это всё не главное. А главное то, что мне очень повезло с коллегами. У нас был замечательный коллектив: было весело, было очень весело! Я познакомилась со многими очень разными и интересными людьми, с которыми я вряд ли бы пересеклась просто так в жизни. Мне приятно было приходить на работу и когда по утрам я улыбалась и говорила "Доброе утро!" это всегда было искренно!

Честно, распирает желание перечислить здесь всех тех, с кем я работала поименно, но лень (да и на работе я)... Напишу только одно имя: Лена Покаташкина! - мой, к сожалению, бывший начальник. Мы с ней так отжигали и всячески развлекались - естественно, только в нерабочее время, да и не только с ней, там было много любителей развлекаться! Хочу заметить, что если коллеги по работе весело проводят вместе нерабочее время, это способствует сплочению коллектива и возникновению теплой дружеской атмосферы, что положительным образом сказывается на работе! Так что, товарищи, веселитесь вне работы и НА РАБОТЕ ТОЖЕ!

P.S. Для снятия напряжения и стресса на рабочем месте рекомендую читать различные юмористические рассказы, к примеру, здесь подойдут рассказы про мальчика-лыжника или незнайку (главное, уткнитесь в монитор с серьезным лицом - это создает видимость работы!)
konyaбывший сотрудник
13.04.2007 15:07
3 комментария
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supreme66
16.04.2007 18:14
Не знаю почему данному комментарию присвоем положительный голос т.к. ничего хорошего про саму работу я не услышал, да отрывались в неработчее время но позвольте - при чем здесь банк???? вы также замечатьелно моги проводить время с кем угодно и Русский стандарт абсолютно не при чем.

И я например не считаю плюсом снижения планки в оценке сотрудников или характеристика - "хорошая зрплата для сутдента" - это не банк получается а какое то студентческое общество из кино фильма американский пирог
konya (гость)
18.04.2007 11:13
Уважаемый, -=}{0TT@БЬ)4=-! Читайте внимательно! Если Вы не заметили, то мой отзыв состоит из двух частей! Первая из них (первые два абзаца) посвящена оценке работы в БРС в целом, и заметьте начинается она со слов: "Если объективно оценивать в целом работу в БРС, то все, естественно, зависит от целей и задач каждого"- от ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ КАЖДОГО, подчеркиваю это! Ес-но что в совем отзыве я оценивала работу в БРС через призму конкретно своих целей и задач и поэтому написала, что: "в общем и целом это все-таки неплохой старт, во-первых, и, во-вторых, неплохой вариант работы для студентов. Вот, пожалуй, и все".
Вторая часть моего отзыва посвящена лично моим ВПЕЧАТЛЕНИЯМ от работы в РС, в ней я пишу, что во-первых, меня устраивал график работы, заработная плата, соцпакет, руководство и коллектив! Именно поэтому я полагаю отзыву присвоен положительный голос! Также я попыталась выразить благодарность всем тем людям кто работал вместе со мной! И донести как важен и нужен для работы комфортный климат в коллективе, а также непосредственное и дружеское общение с коллегами!
По-моему и без моих объяснений все это очевидно, ЭТО НАПИСАНО В МОЕМ ОТЗЫВЕ, нужно только внимательно прочитать...Видимо не всем это легко)))
konya (гость)
18.04.2007 11:18
Из -=}{0TT@БЬ)4=- а: "И я например не считаю плюсом снижения планки в оценке сотрудников..." и не считайте себе на здоровье, я кстати тоже так не считаю, вот мои слова по этому поводу: "в целом это конечно же плохо"...
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