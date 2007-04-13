Да... Давно я работала в БРС... Что-то захотелось написать об этом.



Если объективно оценивать в целом работу в БРС, то все, естественно, зависит от целей и задач каждого, но в общем и целом это все-таки неплохой старт, во-первых, и, во-вторых, неплохой вариант работы для студентов. Вот, пожалуй, и все.



Ничем особенно гадостным работа в БРС не отличается, что же касается общей массы минусов, то все их можно отнести в равной степени и к другим "массовым" банкам: в каждом из них рядовые сотрудники всего лишь маленькая часть большого механизма, которая сама по себе не имеет никакой ценности и которую легко заменить... Не ценятся сейчас сотрудники, не ценятся... С другой стороны, в этом есть определенный плюс: планка требований при приеме на работу существенно снизилась - в целом это конечно же плохо, но вот лично для какого-то Васи Пупкина, которому только исполнилось 18 и он ничего не знает и не умеет, - это очень даже неплохо, так как возьмут и даже может чему-нибудь научат.



Короче, это все общие слова... Пишу теперь конкретно о своих впечатлениях от работы в РС. Я работала в представительстве в Екатеринбурге ведущим в ОВД - и это было круто. Во-первых, удобный график 2/2 для совмещения с учебой, нормальная з/п (для студента!), полис ДМС опять же не лишний, но это всё не главное. А главное то, что мне очень повезло с коллегами. У нас был замечательный коллектив: было весело, было очень весело! Я познакомилась со многими очень разными и интересными людьми, с которыми я вряд ли бы пересеклась просто так в жизни. Мне приятно было приходить на работу и когда по утрам я улыбалась и говорила "Доброе утро!" это всегда было искренно!



Честно, распирает желание перечислить здесь всех тех, с кем я работала поименно, но лень (да и на работе я)... Напишу только одно имя: Лена Покаташкина! - мой, к сожалению, бывший начальник. Мы с ней так отжигали и всячески развлекались - естественно, только в нерабочее время, да и не только с ней, там было много любителей развлекаться! Хочу заметить, что если коллеги по работе весело проводят вместе нерабочее время, это способствует сплочению коллектива и возникновению теплой дружеской атмосферы, что положительным образом сказывается на работе! Так что, товарищи, веселитесь вне работы и НА РАБОТЕ ТОЖЕ!



P.S. Для снятия напряжения и стресса на рабочем месте рекомендую читать различные юмористические рассказы, к примеру, здесь подойдут рассказы про мальчика-лыжника или незнайку (главное, уткнитесь в монитор с серьезным лицом - это создает видимость работы!)