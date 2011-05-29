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Незаконный отказ отрицательный голос не засчитан
Очень хотела работать в Сбербанке точнее в городском отделении. Была наслышана о профессиональном уровне сотрудников и т.п. Однако ничего подобного я не увидела. Мне отказали, узнав, что у меня маленький ребенок (2 г. 7 мес.) и ВОЗМОЖНО я буду брать больничный на 3 дня в месяце (если они не будут выпадать на выходные и праздничные). Отказывала мне по данному основанию начальник отдела по работе с персоналом. При этом моя квалификация, судя по всему, мало беспокоила в принципе...

Позор основополагающему банку страны в лице городского отделения № 17 г. Ярославля!
rurushka • несостоявшийся сотрудник
29.05.2011 01:20
19 комментариев
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Собакевич
29.05.2011 02:40
Вы же писали раньше, что соцгорбанк вас полностью устраивает, зачем вы добровольно в сберовское болото лезете?
Typhoon
29.05.2011 11:46
За основополагающий, спасибо. А вот на счет остального - извините. Жестоко, но это рынок. И никакого позора я здесь не вижу. Вы бы сами хотели, что бы вас обслуживали не 4 окна, а 3 или 2 или БАнк вообще бы закрылся, потому что у операционисток заболели дети?
Daniel Thompson
30.05.2011 03:01
Им нужны сотрудники, которые за бесплатно смогут начевать в Сбере. А вы еще и целых 3 выходных захотели... Я просто представляю шок сотрудников, которые вас принимали =)))))
нЕкто
30.05.2011 09:56
to Собакевич , на минуточку - у Соцгорбанка лицензия отозвана smile:)
amarok
30.05.2011 12:13
Typhoon, и Вы предлагаете, на работу принимать только бесплодных и только мужского пола? То, что у банка из 5-и окон месяцами работают только 2-3 окна, то это проблемы банка, а не сотрудников.
ant1773
30.05.2011 13:14
> А вот на счет остального - извините. Жестоко, но это рынок. И никакого позора я здесь не вижу. Вы бы сами хотели, что бы вас обслуживали не 4 окна, а 3 или 2 или БАнк вообще бы закрылся, потому что у операционисток заболели дети?

Вот примерно это и есть отражение отношения руководства к работникам... Это что же - работники будут пользоваться ЗАКОННЫМИ выходными??? Такие не нужны... Нужны только бездетные (и не планирующие детей) топ-модели с огнем в глазах и согласные работать за 10 тысяч круглосуточно...
Typhoon
30.05.2011 22:26
Думаю и вы ant1773, и у вы amarok, нанимали для ремонта жилья бригады штукатуров-маляров, но не думаю что вы платили им деньги за то, что они всё лето болели и сидели дома. Если вас не выпускают из собственной квартиры - это одно, а если не дают "вломиться" в чужую - другое.
ant1773
31.05.2011 09:14
Typhoon

> Думаю и вы ant1773, и у вы amarok, нанимали для ремонта жилья бригады штукатуров-маляров, но не думаю что вы платили им деньги за то, что они всё лето болели и сидели дома.

1. Нет Я сам ремонтировал жилье.
2. Вы целенаправленно путаете договор подряда и трудовой договор или ошибочно? По договору подряда В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ не оплачиваются больничные, не предоставляются отпуска... И страховые взносы ФСС по ним не рассчитываются.
3. При чем здесь вломиться в квартиры - не понял. Речь не о "вломах", а о дискриминации кандидатов на работу, на том основании, что у них есть дети.

Изменено: ant1773 - 31.05.2011 09:15
Ve4er
01.06.2011 13:18
Ну по моему это логично если есть несколько кандидатов взять на работу того кто не будет каждый месяц уходить на 3 дня из-за "домашних дел".
Будь у Вас свой бизнес Вы бы вели такую же кадровую политику. Работодателю нужны полноценные кадры, тем более в банк. Ведь банк это огромный механизм, где каждый сотрудник как "шестеренка" крутит общие стрелки. Кому нужна "шестеренка" выпадающая из общего механизма, тем самым подвергающая "опасности" весь механизм?
Selena22
01.06.2011 17:24
Автору отзыва.
В моем (ныне уже бывшем) отделе одна из сотрудниц вышла из декретного отпуска, когда ребенку исполнилось 1,5 года. Сотрудника, временно работающего на её месте, естественно, уволили - окончание договора. За следующие полтора года она несколько раз уходила на пару недель в отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет, отгуливала все очередные отпуска и ходила на больничные 3-4 раза в год. В общем, она отсутствовала на работе 50% рабочего времени. Всё по закону - не попишешь... Но специфика работы отдела такова, что принимать сотрудников на 2-3-4 недели сложно, необходимо длительное обучение и сертификация. В итоге - остальным сотрудникам приходилось работать с повышенной нагрузкой и они не могли нормально сходить в отпуск. А если ещё кто-то плюсом и заболел - мрак. Ни о каком качестве и выполнении планов и речи быть не могло - разгребать текучку еле успевали. В итоге - я, начальник этого отдела, постоянно получала нагоняи от руководства за невыполнения планов, сотрудники были, мягко говоря, недовольны, а "виновница торжества" на все имела один ответ: "Это моё законное право!"
При всем моем уважении к законам, брать на работу подобных сотрудников к себе я не буду.
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