Очень хотела работать в Сбербанке точнее в городском отделении. Была наслышана о профессиональном уровне сотрудников и т.п. Однако ничего подобного я не увидела. Мне отказали, узнав, что у меня маленький ребенок (2 г. 7 мес.) и ВОЗМОЖНО я буду брать больничный на 3 дня в месяце (если они не будут выпадать на выходные и праздничные). Отказывала мне по данному основанию начальник отдела по работе с персоналом. При этом моя квалификация, судя по всему, мало беспокоила в принципе...



Позор основополагающему банку страны в лице городского отделения № 17 г. Ярославля!