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|Ужас, творящийся в Альфа-Банке
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Я бывший сотрудник Альфа-Банка. Работал на территории Приволжского федерального округа. Хотел бы с вами поделиться тем ужасом, который твориться в Альфа-Банке в части оплаты больничных листов, отпусков и пр.
В этой части происходит такой беспредел, что слов нет. Такое ощущение, что для банка трудовое законодательство - ничто! Вот несколько примеров из практики. Так как бухгалтерия находится в Москве, то и все расчеты (начисления) происходят там же.
1. Сотрудник ушел на больничный. После закрытия больничного предоставил его работодателю. Его отправили в Москву. Там его благополучно ПОТЕРЯЛИ!!! А на вопросы, когда будет оплачен больничный лист, отвечают: "У нас больничного нет, мы его не получали. Ничего оплачивать не будем!"
В итоге, больничный они нашли, но сотрудник получил оплату практически через полгода!
2. Сотрудник ушел на больничный в первых числах месяца. Больничный длился 2 недели. Больничный лист предоставлен работодателю и опять же отправлен в Москву. Аванс сотрудник не получил, но ожидает оплаты больничного и выплаты в дату получения З/П. Но не тут то было! Больничный вернули обратно, с формулировкой "Печать больничного листа не соответствует уставу медицинского учреждения"! Оказывается, сотрудники Головного банка, производящие учет, даже не в курсе, что с 01.07.2011 введены новые больничные! После телефонных звонков сотрудники ГО признали свою ошибку, но оплату произвести в день З/П не могут, т.к. у них нет больничного листа. Предложили оплатить через месяц!!! В итоге - сотрудник находится без денег и без оплаченного больничного МЕСЯЦ, а ему предлагают еще месяц подождать!
3. Выплата отпускных по трудовому законодательству должна производится за 3 дня до выхода человека в отпуск. Но это не касается Альфа-Банка! Отпускные в 90% случаев оплачивают после того, как отпуск закончился! Так как выплату отпускных Головной банк производит ТОЛЬКО в день выдачи З/П (даже не в день выплаты аванса). Учитывая, что в отпуск более чем на 2 недели не отпускают, получается, что отпуск сотрудники проводят без денег.
Все эти ситуации произошли со мной и моими коллегами. Непонятно, почему такая организация как "Альфа-Банк", позиционирующая себя первой во всем, допускает такое ужасное отношение к своим сотрудникам!
Очень надеюсь, что ситуация исправится.
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Lynx_001 • бывший сотрудник
29.07.2011 07:40
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Это я еще не обсуждал тех из HR, которые собеседования назначают. Там вообще атас. Я не понимаю, за что их в корпоративной газете хвалили.
По поводу отпускных - да, заранее оплачивают редко, но это связано с техническими проблемами кадровиков, поэтому информация вовремя не поступает в бухгалтерию.
Обещают, что вскоре ситуация наладится, и за 3 дня до отпуска всё будет ))
В одном из банков работаю недавно, был на днях как говорится на "вводном курсе" или "ориентационной программе" короче по-разному называют, так вот, все новые сотрудники сидели и молча слушали, отрицательно мотали головой, если спрашивали "есть ли вопросы?", но когда начали говорить о компенсациях, отпусках и больничных, все как с цепи сорвались, вопрос за вопросом: сколько если то? сколько если сё? а будут ли платить,если я не буду работать? и т.д. и т.п.
Народ в натуре обнаглел, имхо, сначала заработать нужно, а потом требовать. А в общем, желаю всем здоровья! Не болейте никогда!
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