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Исследование Банки.ру — ноябрь, 2017
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Ужас, творящийся в Альфа-Банке плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Я бывший сотрудник Альфа-Банка. Работал на территории Приволжского федерального округа. Хотел бы с вами поделиться тем ужасом, который твориться в Альфа-Банке в части оплаты больничных листов, отпусков и пр.

В этой части происходит такой беспредел, что слов нет. Такое ощущение, что для банка трудовое законодательство - ничто! Вот несколько примеров из практики. Так как бухгалтерия находится в Москве, то и все расчеты (начисления) происходят там же.

1. Сотрудник ушел на больничный. После закрытия больничного предоставил его работодателю. Его отправили в Москву. Там его благополучно ПОТЕРЯЛИ!!! smile:evil: А на вопросы, когда будет оплачен больничный лист, отвечают: "У нас больничного нет, мы его не получали. Ничего оплачивать не будем!"
В итоге, больничный они нашли, но сотрудник получил оплату практически через полгода!

2. Сотрудник ушел на больничный в первых числах месяца. Больничный длился 2 недели. Больничный лист предоставлен работодателю и опять же отправлен в Москву. Аванс сотрудник не получил, но ожидает оплаты больничного и выплаты в дату получения З/П. Но не тут то было! Больничный вернули обратно, с формулировкой "Печать больничного листа не соответствует уставу медицинского учреждения"! Оказывается, сотрудники Головного банка, производящие учет, даже не в курсе, что с 01.07.2011 введены новые больничные! smile:wall: После телефонных звонков сотрудники ГО признали свою ошибку, но оплату произвести в день З/П не могут, т.к. у них нет больничного листа. Предложили оплатить через месяц!!! В итоге - сотрудник находится без денег и без оплаченного больничного МЕСЯЦ, а ему предлагают еще месяц подождать!

3. Выплата отпускных по трудовому законодательству должна производится за 3 дня до выхода человека в отпуск. Но это не касается Альфа-Банка! Отпускные в 90% случаев оплачивают после того, как отпуск закончился! Так как выплату отпускных Головной банк производит ТОЛЬКО в день выдачи З/П (даже не в день выплаты аванса). Учитывая, что в отпуск более чем на 2 недели не отпускают, получается, что отпуск сотрудники проводят без денег.

Все эти ситуации произошли со мной и моими коллегами. Непонятно, почему такая организация как "Альфа-Банк", позиционирующая себя первой во всем, допускает такое ужасное отношение к своим сотрудникам!
Очень надеюсь, что ситуация исправится.
Lynx_001бывший сотрудник
29.07.2011 07:40
6 комментариев
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kolyan125
29.07.2011 10:43
Вы слишком эмоционально написали. На самом деле все, что Вы написали - это проблемы HR АБ. Про нарушение ТК (оплаты отпускных до отпуска только при подаче заявления как минимум за 3 недели, проблемы с оплатой больничных, задержка окончательного расчета после увольнения и т.д.) - про все это давно известно. Вы бы лучше свой отзыв здесь дублировали запросом в Трудовую инспекцию, это было бы эффективнее.
Maks_Radar
29.07.2011 13:24
Извините, пожалуйста, kolyan125, но каким боком НАЧИСЛЕНИЯ денежных средств по листкам нетрудоспособности и отпускам вдруг стали зоной ответственности HR служб??? Эта обязанность целиком и полностью возложена на Бухгалтерию в большинстве организаций. HR обязан оформить по заявлению отпуск в базе данных, заполнить листок нетрудоспособности со стороны работодателя и передать его для начисления бухгалтерам.
kolyan125
29.07.2011 17:15
Maks_Radar, таким боком, что то, что Вы описали - у них порой занимает кучу времени, люди оттуда наполовину живут в совке. И кстати работа бухгалтерии тоже совсем не оптимизирована. Давно уже бы заказали себе ПО, чтобы быстрее загружать проводки.
Это я еще не обсуждал тех из HR, которые собеседования назначают. Там вообще атас. Я не понимаю, за что их в корпоративной газете хвалили.
dusilek
02.08.2011 12:00
Сотрудники т.н. "Головного банка" в курсе про новую форму б/листа. Тем более, что больничные возвращает не только бухгалтерия, но и кадры.
По поводу отпускных - да, заранее оплачивают редко, но это связано с техническими проблемами кадровиков, поэтому информация вовремя не поступает в бухгалтерию.
Обещают, что вскоре ситуация наладится, и за 3 дня до отпуска всё будет ))
Zak Stevens
05.08.2011 09:28
Lynx 001, такое ощущение, что читал про какой-то изолятор или больницу. Вы там рабатаете или болеете?)))
В одном из банков работаю недавно, был на днях как говорится на "вводном курсе" или "ориентационной программе" короче по-разному называют, так вот, все новые сотрудники сидели и молча слушали, отрицательно мотали головой, если спрашивали "есть ли вопросы?", но когда начали говорить о компенсациях, отпусках и больничных, все как с цепи сорвались, вопрос за вопросом: сколько если то? сколько если сё? а будут ли платить,если я не буду работать? и т.д. и т.п.
Народ в натуре обнаглел, имхо, сначала заработать нужно, а потом требовать. А в общем, желаю всем здоровья! Не болейте никогда!

Изменено: Zak Stevens - 05.08.2011 09:35
Daniel Thompson
07.08.2011 20:55
Такое случается. банк большой, много бюрократии и т.п. Но это скорее вопрос с кадровикам, которые вовремя или не вовремя передают информацию в бухгалтерскую службу банка. такие ситуации случаются во всех банках, если посмотреть служебный рейтинг. В альфе тоже, но нек уж и часто. Слишком уж вы много эмоций вложили в отзыв. Но на самом деле все гораздо проще. Тем более, что регламентом банка установлена выплата всех форм оплаты и возмещений в день выплаты ЗП а не в авансовый период. Это также нормальная практика, и не только для Альфа-банка.
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