Я бывший сотрудник Альфа-Банка. Работал на территории Приволжского федерального округа. Хотел бы с вами поделиться тем ужасом, который твориться в Альфа-Банке в части оплаты больничных листов, отпусков и пр.



В этой части происходит такой беспредел, что слов нет. Такое ощущение, что для банка трудовое законодательство - ничто! Вот несколько примеров из практики. Так как бухгалтерия находится в Москве, то и все расчеты (начисления) происходят там же.



1. Сотрудник ушел на больничный. После закрытия больничного предоставил его работодателю. Его отправили в Москву. Там его благополучно ПОТЕРЯЛИ!!! А на вопросы, когда будет оплачен больничный лист, отвечают: "У нас больничного нет, мы его не получали. Ничего оплачивать не будем!"

В итоге, больничный они нашли, но сотрудник получил оплату практически через полгода!



2. Сотрудник ушел на больничный в первых числах месяца. Больничный длился 2 недели. Больничный лист предоставлен работодателю и опять же отправлен в Москву. Аванс сотрудник не получил, но ожидает оплаты больничного и выплаты в дату получения З/П. Но не тут то было! Больничный вернули обратно, с формулировкой "Печать больничного листа не соответствует уставу медицинского учреждения"! Оказывается, сотрудники Головного банка, производящие учет, даже не в курсе, что с 01.07.2011 введены новые больничные! После телефонных звонков сотрудники ГО признали свою ошибку, но оплату произвести в день З/П не могут, т.к. у них нет больничного листа. Предложили оплатить через месяц!!! В итоге - сотрудник находится без денег и без оплаченного больничного МЕСЯЦ, а ему предлагают еще месяц подождать!



3. Выплата отпускных по трудовому законодательству должна производится за 3 дня до выхода человека в отпуск. Но это не касается Альфа-Банка! Отпускные в 90% случаев оплачивают после того, как отпуск закончился! Так как выплату отпускных Головной банк производит ТОЛЬКО в день выдачи З/П (даже не в день выплаты аванса). Учитывая, что в отпуск более чем на 2 недели не отпускают, получается, что отпуск сотрудники проводят без денег.



Все эти ситуации произошли со мной и моими коллегами. Непонятно, почему такая организация как "Альфа-Банк", позиционирующая себя первой во всем, допускает такое ужасное отношение к своим сотрудникам!

Очень надеюсь, что ситуация исправится.