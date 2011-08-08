Банк находится на территории РФ, что уже само по себе отвратительно, потому как банковское законодательство, да и вообще законы этой страны не позволяют реализовать многие права граждан. Это такие популярные вещи: соцпакет, черная (не налогооблагаемая) зарплата и многие другие моменты. В частности клиенты, обратившиеся в банк за услугами, далеко не всегда получают адекватное обслуживание. Договора составленные юристами банка имеют много неясных моментов и "подводных камней". Если клиент банка является должником, то банк может использовать любые законные и "околозаконные" методы возврата долга; так же существует практика продажи долга, так называемым "Коллекторским агентствам", деятельность которых законами не регламентирована, стало быть банк продает долг "в никуда". Агентства уже идут на различные ухищрения, чтобы должник расплатился с ними, запугивая, оказывая моральный прессинг, зачастую доводя до нервного срыва и суицида должников. А реально ни одна структура не может разобраться с этой проблемой по закону, чтобы проводилось более детальное и справедливое рассмотрение причины не выплаты долга гражданина банку. Чтобы задолжавший деньги банку гражданин мог планомерно, без ущерба для собственного здоровья выплачивать долг, а так же признание гражданина банкротом в случае безвыходной ситуации.