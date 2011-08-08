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|Мнения очевидца, пользователя, гражданина
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Банк находится на территории РФ, что уже само по себе отвратительно, потому как банковское законодательство, да и вообще законы этой страны не позволяют реализовать многие права граждан. Это такие популярные вещи: соцпакет, черная (не налогооблагаемая) зарплата и многие другие моменты. В частности клиенты, обратившиеся в банк за услугами, далеко не всегда получают адекватное обслуживание. Договора составленные юристами банка имеют много неясных моментов и "подводных камней". Если клиент банка является должником, то банк может использовать любые законные и "околозаконные" методы возврата долга; так же существует практика продажи долга, так называемым "Коллекторским агентствам", деятельность которых законами не регламентирована, стало быть банк продает долг "в никуда". Агентства уже идут на различные ухищрения, чтобы должник расплатился с ними, запугивая, оказывая моральный прессинг, зачастую доводя до нервного срыва и суицида должников. А реально ни одна структура не может разобраться с этой проблемой по закону, чтобы проводилось более детальное и справедливое рассмотрение причины не выплаты долга гражданина банку. Чтобы задолжавший деньги банку гражданин мог планомерно, без ущерба для собственного здоровья выплачивать долг, а так же признание гражданина банкротом в случае безвыходной ситуации.
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Tuporilii • сотрудник
08.08.2011 13:30
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Вы сотрудник - напишите про соцпакет, цвет вашей зарплаты. Вы юрист - опишите проблемы в договорах. Вы занимаетесь возвратом долгов - опишите используемые вами методы и применяемые средства.
А вселенские стенания - не в той стране я живу, объявить себя банкротом не могу, это не для этого ресурса. Выходите с плакатом к кремлю и митингуйте там.
Это не крик души про страну, в которой якобы все плохо. Если поездить по миру, не как обывателю и туристу, а как человеку смотрящему и изучающему человеческую цивилизацию от ее корней до самой вершины, то открыв глаза, можно увидеть - есть множество стран и народов живущих в много худших условиях, чем в России.
И стоять с плакатами у Кремля безполезно, ибо не политика управляет миром, а рыночная экономика. Коррупция есть во всех странах, где-то ее меньше, где-то больше. И пока КАЖДЫЙ человек в мире будет продолжать потребительское отношение ко всему и вся, экономика и рыночные отношения так и будут стоять во главе угла, пока ресурсы не закончатся. Последствия будут соответвующими.
А коллектив в банке просто замечательный, оценки опять же не стоит воспринимать буквально.
Все относительно.
"Этот текст был написан, чтобы обозреть сегодняшнюю действительность, чтобы каждый оглянулся через плечо и обозрел свои мысли,слова и поступки." - Не обижайтесь, но это какая-то околотеософская патетика, очень смахивающая на баптистские рассуждения.
Мне кажется, что ваш пост написан впустую, и он не будет оценен.
Однако банк, как любая другая структура является частью нашего общества.
А посему не вижу смысла деления на "высокие" и "низкие" материи. Деятельность банка, была приведена как наглядный пример. Все мы работаем на благо самих себя и своих семей. Все мы являемся поршнями в двигателе, так уж наш мир построился. Хорошо бы еще уметь видить суть вещей всеобъемлюще. Те, кто этого не понимает, искренне желаю расти и развиваться.
На счет того, что банк не продает долг, а истребует его своими методами, мне известно, соглашусь так же, что эти методы не редко бывают далеки от цивилизованных.
Да в банке.
По мнению некоторых, человек написавший этот комментарий не способен эффективно руководить, управлять компанией (банком) и способствовать получению прибыли. Так вот смею заверить, что это заблуждение.
Только пройдя долгий путь проб и ошибок, приходит понимание какие именно решения позволят оставаться "на коне" в любой ситуации. И когда кажется, что придел достигнут, знания собраны, практики столько, что хватит на троих, тогда понимаешь, ту самую суть вещей, о которой было изложено выше в тексте.
Демагогия (др.-греч. δημαγωγία «руководство народом; заискивание у народа») — набор ораторских и полемических приёмов и средств, позволяющих ввести аудиторию в заблуждение и склонить её на свою сторону. Чаще всего применяется для достижения политических целей, в рекламе и пропаганде.
Говорить много и долго обо всём и в итоге ни о чем...
это точно, ошиблись.
В рейтингах (народном, служебном) оцениваются и обсуждаются конкретные ситуации и факты, которые произошли с авторами отзывов. Теоретизирование на тему устройства общества - это в другое место.
Если так хочется донести до темного народа свой свет истины, поговорите с владельцами этого ресурса и, если их это заинтересует, будет у вас свой блог в котором и будете просвещать сирых и убогих