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|Хороший банк
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Прочитав отзывы сотрудников Сбербанка и сотрудников других банков, увидела много общего. Пишут в основном те, кто работает с клиентами - это самая сложная работа, отбирает много нервов и сил. Так что недовольство операционистов - это общий фактор, не зависящий от банка.
Я проработала в Сбербанке 3 года, и вполне довольна временем, там проведенным. Сначала я была контролером-кассиром, конечно, очень сложно. Люди стоят толпами, нервничают, ругаются. Но это я осознала только когда перешла в бухгалтерию. Там, конечно, свои сложности и работа более ответственная, требующая более глубоких познаний, но атмосфера лучше. Техническое оснащение на хорошем уровне, программное обеспечение тоже. И, конечно, знания, знания, знания.
С карьерным ростом как и в любой большой организанизации сложности. Зачастую руководству проще взять человека со стороны, чем повысить своего сотрудника и создать вакансию на менее привлекательную должность. Понравились также льготные путевки детям и взрослым, самой воспользоваться не пришлось, но отзывы хорошие.
Ушла я по двум причинам - весьма призрачные надежды на карьерный рост и прекращение роста зарплаты, т.е. совсем, даже с учетом повышения в начале 2006 года. Учитывая, что премию стали платить нерегулярно и в меньшем объеме, летом 2005 года я получала столько же, сколько в феврале 2006 при повышении зарплаты вдвое! Кроме того, у нас в Поволжском банке самая низкая зарплата по Сбербанку в стране.
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vic572 • бывший сотрудник
23.05.2007 15:47
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Инфузории: просто повезло:
1) это был довольно сложный участок работы;
2) в зарплате не было разницы, мне просто надоели клиенты и хотелось в спокойную бухгалтерию;
3) меня рекомендовала моя начальницы, как умного и способного работника - она тоже прекрасно понимает, что всю жизнь в оперчасти сидеть особенно никто не хочет;
4) и наконец, до меня за пол года там сменилось 3 сотрудника, взятых "по-блату".
При мне многие операционные работники переходили в другие отделы - просто шли в отдел кадров или к главному бухгалтеру и говорили, что хотели бы попасть в какой-нибудь отдел. Их заявку имели ввиду и при случае брали. Текучка и в бухгалтерии большая.
А что, вы не слышали о президентском санотории "Русь" в Сочах? Была же рассылка письма с доведением до всех сотрудников. У нас без проблем писали заявления, в зависимости от сезона оплачивали 10-30% стоимости и вперед. И просто в МинВоды давали путевки. И это в 2005-2006гг. А детей - так постоянно, круглый год, иногда бесплатно.
andre3d: все выше перечисленное и было хорошо, общий климат так сказать. Профессиональные знания, комфортные условия работы, нормальное программное обеспечение, крупный банк. Единственно, что величина банка является в то же время и недостатком: работа узкоспециализирована, если не переходить из отдела в отдел, то получить обширные знания сложно. И кроме того, стаж работы в Сбербанке ценится другими банками.
Про детский отдых не спорю, хотя нам предлагают не самые дешевые путевки ( с учетом компенсации соцстраха выходило 11-12 тысяч, не считая карманных расходов и платных экскурсий, в то время, как моя знакомая из "убыточного" ЖКХ за такую же путевку платила 500 руб, все остальное компенсировал профком).
А как Вы относитесь к тому, что родственник (тот же ребенок) едет в санаторий за полную стоимость? Про "Русь" слышала, только нам вообще ничего не предлагают, говорят, что больничные "сожрали" все средства.
Не знаю, может быть у вас в Поволжье стаж работы в Сбербанке и ценится, но во многих других регионах стаж работы в Сбере является скорее недостатком, нежели достоинством. Когда я переехала в другой город и начала искать работу, мне сказали открытым текстом "Тебе сейчас нужно хоть куда-нибудь устроиться, чтоб закрыть запись о работе в Сбере".
Вот так...
Марине: не знаю насчет других регионов, а при переезде в Москву я нашла работу в течение недели после того, как разослала резюме. Сама не ожидала такой скорости.
по поводу выбраться из доп.офиса... как правило только на декретную ставку.
Почаще напоминать о себе в отделе кадров (лично начальнику отдела или заму).
И еще... нужны рекомендации Вашей заведующей, сами понимаете, кадрам с ней проблемы не нужны, если она Вас не захочет отпускать.
Далее остается полагаться лишь на удачу, причем, чем меньше у Вас стаж филиальской работы, тем выше шанс попасть в отделение.
Удачи!
Стало быть, повезло. Я искала намного дольше. И потенциальные работодатели кривились при упоминании Сбербанка.
ЗЫ. Я та, которая была гостем Мариной
Все зависит от того что вы говорите после слова "Сбербанк". Когда я прихожу на собеседование, то работодатель тоже по-началу кривит лицо, но когда я начинаю перечислять что я знаю, что умею, с чем работала, какой у меня опыт - то уже они начинают меня уговаривать и предлагать более интересные варианты. Все зависит и от вас тоже, а не от того что трудовой написано. Кстати, придя на работу в другой банк сразу видно бывших "сберовцев" - они не меняются Все так же сидят и работают, как пчелки. Так же я проходя собеседование во многих банках - часто натыкалась на бывших коллег, которые в КБ теперь занимают руководящие должности и они всегда рады пригласить на работу "своих", потому что знают о нашей трудоспособности. И я сама сейчас, как руководитель подбираю себе кадры и в первую очередь смотрю имеенно в Сбере, жалко вот только что многих там держут кредиты.