Прочитав отзывы сотрудников Сбербанка и сотрудников других банков, увидела много общего. Пишут в основном те, кто работает с клиентами - это самая сложная работа, отбирает много нервов и сил. Так что недовольство операционистов - это общий фактор, не зависящий от банка.



Я проработала в Сбербанке 3 года, и вполне довольна временем, там проведенным. Сначала я была контролером-кассиром, конечно, очень сложно. Люди стоят толпами, нервничают, ругаются. Но это я осознала только когда перешла в бухгалтерию. Там, конечно, свои сложности и работа более ответственная, требующая более глубоких познаний, но атмосфера лучше. Техническое оснащение на хорошем уровне, программное обеспечение тоже. И, конечно, знания, знания, знания.



С карьерным ростом как и в любой большой организанизации сложности. Зачастую руководству проще взять человека со стороны, чем повысить своего сотрудника и создать вакансию на менее привлекательную должность. Понравились также льготные путевки детям и взрослым, самой воспользоваться не пришлось, но отзывы хорошие.



Ушла я по двум причинам - весьма призрачные надежды на карьерный рост и прекращение роста зарплаты, т.е. совсем, даже с учетом повышения в начале 2006 года. Учитывая, что премию стали платить нерегулярно и в меньшем объеме, летом 2005 года я получала столько же, сколько в феврале 2006 при повышении зарплаты вдвое! Кроме того, у нас в Поволжском банке самая низкая зарплата по Сбербанку в стране.