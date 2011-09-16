Начну издалека. Давно следил за развитием ТКС, т.к. хорошие отзывы тут, да еще и знакомый работал там долго и тоже был очень доволен. Потому и решил устроиться в данный банк. Но времена у банка, видимо, не самые лучшие и потому можно и ТАК поступать.



О самой атмосфере в банке. Кухня и правда хороша как тут многие уже отписались. Коллектив хороший, молодой, все адекватные в большинстве своем. Дисциплина на высоком уровне, это несомненно плюсы. Если бы еще некоторые молодые руководители не звездились, было бы еще лучше. Правда, мне с руководителем повезло! А вот минус я ощутил на себе, как и еще несколько десятков сотрудников, которых сегодня просто уволили по "собственному желанию".



Скажу сразу, я проработал всего месяц, другие тоже от одного до четырех месяцев. Отдел был большой, почти три сотни сотрудников, разделенные на маленькие группы под управлением руководителя. Чтобы не затронуть интересов банка, не буду вдаваться в подробности, опишу ситуацию в общем. Работа наша оценивалась количественно и качественно. В совокупности два этих показателя влияли на наш доход. По моему мнению, для банка все же количество было важнее. Позже поясню почему.



Итак, мы прошли двухнедельное обучение, очень качественное, на мой взгляд, с отличным учителем . На нем было озвучено лояльное отношение к сотрудникам в первый месяц, все же понимают, что придя на новое место и работая по внутренней инструкции банка сложно в первый же день начать работать на уровне "старых" сотрудников. Вот со второго обещали уже гонять, ну да ладно, мы же работать сюда пришли все-таки. В итоге, начались "гоняния" уже со второй недели. Неявными намеками что "останутся самые лучшие", ну да ладно, мы же работать сюда пришли. Конкуренция - это очень хороший стимул! Были и списки сотрудников, которые плохо справляются (в них я никогда не попадал), и рейтинги и т.д. и т.п. В общем, все описывать нет смысла, скажу, что к сегодняшнему дню я выполнял норму - и это факт, против которого не попрешь. Может, не перевыполнял, да, но и не отставал.



В итоге, сегодня, придя как обычно на работу, проработав полдня, нас начали вызывать по несколько человек в отдельную переговорную. Вот там и писали мы все "по собственному желанию". Конечно, я задал вопрос "почему", на что получил ответ про плохую статистику меня как сотрудника. Я конечно же возразил, что мол я тут меньше месяца, да и план то я делаю. На что не получил ничего вразумительного в ответ кроме "не напишешь по собственному, все равно уволим, только с записью в трудовой - не прошел испытательный срок"... Тут уж не поспоришь. Вот так написали мы и получили обратно наши заветные "трудовые" книжки.



Немного больше повезло тем, кто отработал более 3-е месяцев (испытательного срока), им предложили выбор: или писать как мы, или в другой отдел. Насчет другого отдела писать ничего не буду, скажу лишь, что хорошего, сами понимаете, просто так не предлагают. Ну банк тоже можно понять, не уволишь же просто так полноценного сотрудника. Просто так можно только с испытательного срока.



В общей сложности сегодня (и кстати, вчера вечером это все началось) было уволено ПО СЛУХАМ около 120 сотрудников. Лично я не знаю какова цифра на самом деле, но на моих глазах в отдел кадров за трудовыми книжками выстроилась очередь из не менее 30 человек. Думаю, реальная цифра близка к "слухам" с учетом вчерашних.



Потом случайно услышал (конечно, не могу сказать где) истинную причину сего действия и не был удивлен. Писать ее, конечно, не буду, ибо разглашать тайны низя. Но причина, как и думалось, в деньгах. Не потянул банк столько сотрудников. Вопрос только в одном. Зачем надо было столько набирать? Тут тоже есть догадки, т.к. когда мы пришли, был завал, мы его как-никак помогли разобрать да и на премию мы не претендовали, работали на "голом окладе". Выгодно же, не?



В общем, мое впечатление от банка ужасное. Точнее от его руководства. Не думаю, что для них была неожиданной новость о необходимости "затянуть пояса"... Думал, "солидный, преуспевающий, динамично развивающийся банк", а оказалось совсем наоборот, не солидно все это как-то - угрозы увольнением, угрозы записями в трудовой книжке... Но все же некоторых "новичков" оставили. Причем которые делали отличные количественные результаты, в ущерб качеству, вот их выгодно оставлять. Для банка выгодно...



Всем уволившимся желаю удачи и успехов в поиске новой работы, было приятно с вами работать!