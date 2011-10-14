Работа в Лайф банке стала просто ужасной, декларируемые ценности Финансовой группы, которые присутствуют во многих её уголках, по моему глубокому убеждению, напрочь отсутствуют в этом "чудесном" месте. Руководство устраивает показухи на внутригрупповых совещаниях, что, мол, у нас все супер, а на самом деле внутри банка этими ценностями даже и близко "не пахнет", постоянный водоворот кадров этому прямое доказательство. А что касается бизнес-показателей - один розничный бизнес дает результаты, а все остальные паразитирует на этом и позволяют себе "барскую" жизнь, в малом бизнесе вообще мрак - персонал меняется со скоростью звука голоса "его королевского величества" руководителя ДМСБ. В общем, крепко думайте, когда будут вам предлагать работу.