Я, бывший сотрудник Сбербанка, хочу поведать вам свою печальную историю, как меня вынудили уволиться! У меня был обед, сижу кушаю, мозг отдыхает. В это время звонит на стационарный телефон зам. управляющего (О.А. П-ая) заведующей филиала с просьбой обслужить какого-то клиента (назовем его клиент Х) без очереди, по непонятным мне причинам просьбу П-ой не удовлетворили! Выхожу с обеда пораньше, чтобы убрать оплаченные лотерейки. В это время клиент Х начинает нервно тыкать мне руками в окно с криками, чтобы я его обслужила; обращаю его внимание, что у меня еще обед и в вежливой форме прошу подождать 2 мин. Не дожидаюсь окончания обеда, начинаю обслуживать. В это время замечаю множественное количество сообщений в электронной почте, смотрю, а наш филиал в лице зам. управляющего (О.А. П-ой) был полит грязью со словами кого переводом на окр, кому выговор, а кого (в моем лице) в кадры. Все в шоке!



Дожидаемся окончания рабочего дня, начинаем выяснять ситуацию, ничего непонятно! Без лишних слов в кадры! На следующий день иду к управляющему (А.В. В-ину) для решения сложившейся ситуации. При входе в кабинет слышу вопрос от управляющего:

- С какой целью пришла?

- Я не понимаю смысла своего увольнения.

- А тебя никто не увольняет, ты же сама хочешь уйти!

- Нет, мне нравится тут работать.

- По кодексу ты, конечно, права! Но ты же понимаешь, что тебе со мной не работать (намекая, что если сама не уйдешь, значит уйдешь по статье)!



Я испугалась, мне не оставили другого выбора, как написать заявление! Хотя я считаю, что моей вины в сложившейся ситуации нет. Хочу отметить, что оскорбления в адрес подчиненных сотрудников были постоянные из-за невыполнения планов! Нас заставляли самим себе, родственникам и знакомым оформлять банковские продукты (которые стоят в планах), это везде практикуется, во всех отделениях? По внутреннему распоряжению некоторые филиалы (в точности в котором работала я) начинали свою работу раньше, чтобы загрузить банкомат, но мы просиживали это время зря, т.к. инкассация приезжала позже и мы все равно не успевали это сделать до начала обслуживания клиентов, эти часы нам в график не ставили и не оплачивали, но когда мы разговаривали на эту тему с руководством, нас никто не слышал!

Хочу обратить Ваше внимание на состав руководящих должностей, как их выбирают? На мой взгляд, человек совсем неуравновешенный (это я говорю про А.В. В-ина), не умеет руководить составом подчиненных! Сколько людей уже ушло из-за него, которые отработали по 10-15 лет.



На сегодняшний день я общаюсь со многими бывшими коллегами, которые постоянно жалуются на подобные ситуации. Очень жаль, что такая огромная компания как Сбербанк не дорожит своими сотрудниками! Прошу обратить внимание на руководителей Щелковского отделения!