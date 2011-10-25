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Ненормальные управляющие Щелковского отделения!!! плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Я, бывший сотрудник Сбербанка, хочу поведать вам свою печальную историю, как меня вынудили уволиться! У меня был обед, сижу кушаю, мозг отдыхает. В это время звонит на стационарный телефон зам. управляющего (О.А. П-ая) заведующей филиала с просьбой обслужить какого-то клиента (назовем его клиент Х) без очереди, по непонятным мне причинам просьбу П-ой не удовлетворили! Выхожу с обеда пораньше, чтобы убрать оплаченные лотерейки. В это время клиент Х начинает нервно тыкать мне руками в окно с криками, чтобы я его обслужила; обращаю его внимание, что у меня еще обед и в вежливой форме прошу подождать 2 мин. Не дожидаюсь окончания обеда, начинаю обслуживать. В это время замечаю множественное количество сообщений в электронной почте, смотрю, а наш филиал в лице зам. управляющего (О.А. П-ой) был полит грязью со словами кого переводом на окр, кому выговор, а кого (в моем лице) в кадры. Все в шоке!

Дожидаемся окончания рабочего дня, начинаем выяснять ситуацию, ничего непонятно! Без лишних слов в кадры! На следующий день иду к управляющему (А.В. В-ину) для решения сложившейся ситуации. При входе в кабинет слышу вопрос от управляющего:
- С какой целью пришла?
- Я не понимаю смысла своего увольнения.
- А тебя никто не увольняет, ты же сама хочешь уйти!
- Нет, мне нравится тут работать.
- По кодексу ты, конечно, права! Но ты же понимаешь, что тебе со мной не работать (намекая, что если сама не уйдешь, значит уйдешь по статье)!

Я испугалась, мне не оставили другого выбора, как написать заявление! Хотя я считаю, что моей вины в сложившейся ситуации нет. Хочу отметить, что оскорбления в адрес подчиненных сотрудников были постоянные из-за невыполнения планов! Нас заставляли самим себе, родственникам и знакомым оформлять банковские продукты (которые стоят в планах), это везде практикуется, во всех отделениях? По внутреннему распоряжению некоторые филиалы (в точности в котором работала я) начинали свою работу раньше, чтобы загрузить банкомат, но мы просиживали это время зря, т.к. инкассация приезжала позже и мы все равно не успевали это сделать до начала обслуживания клиентов, эти часы нам в график не ставили и не оплачивали, но когда мы разговаривали на эту тему с руководством, нас никто не слышал!
Хочу обратить Ваше внимание на состав руководящих должностей, как их выбирают? На мой взгляд, человек совсем неуравновешенный (это я говорю про А.В. В-ина), не умеет руководить составом подчиненных! Сколько людей уже ушло из-за него, которые отработали по 10-15 лет.

На сегодняшний день я общаюсь со многими бывшими коллегами, которые постоянно жалуются на подобные ситуации. Очень жаль, что такая огромная компания как Сбербанк не дорожит своими сотрудниками! Прошу обратить внимание на руководителей Щелковского отделения!
Lesya226бывший сотрудник
25.10.2011 21:30
32 комментария
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Ssteg
25.10.2011 22:15
Да, у нас также. Работаю ЦЧБ. Кредитные карты оформили (надо, кстати, сдать ее скоро, а то увольняться собираюсь), теперь заставляют пенсию переводить в Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка, да еще и знакомых!!))) Вообще жесть!))
Mmari
25.10.2011 22:44
А нас заставляют выдавать кредиты и вести их до конца,пока клиент его не выплатит, и никто ничему не учит и з/пл не добавляет, как у кред.инспекторов.Руководство сказало,сейчас работаем на выживание-не хотят выдавать -пусть увольняются.Если раньше лотерею каждому предлагали,то теперь кредит.
Alex2007_2007
25.10.2011 23:32
Я наконец то уволился из этой структуры, чему рад, считаю что увольнения продолжатся, пока не останется где то 100 тыс. сотрудников, создаются условия, что бы работники сами уходили, вот так вот...
novo96
26.10.2011 09:26
одно и тоже...причем везде . Руководители это детище этой системы. Так что воспринимайте свое увольнение как опыт. Не бойтесь без работы не останитесь.
Lesya226
Автор отзыва
26.10.2011 11:02
Я согласна с тем,что действительно создаются условия, чтобы мы увольнялись, но приходят новые работники и они и половины не знают....Как новый сотрудник например сможет разобраться сам с компенсацией и картотекой?
stakhanov
26.10.2011 14:22
....постоянно жалуются на подобные ситуации.
....постоянно жалуются на подобные
....постоянно жалуются на
....постоянно жалуются
....постоянно
....постоянно
....постоянно
....ме-е-е-е-э-э
....бе-е-е-е-э-э

противно...

А на счет "ненормального" управляющего -
вы просто не следите за речами Великого Кормчего.
Вам же ясно сказали - сократить Сбер до ... года.
У них (управляющих) есть план.
Либо его под зад, либо он даст план.

А то, что при нынешних временах и политике, на руководящих местах сможет работать только последняя моральная ско... - это вы верно подметили.

Изменено: stakhanov - 26.10.2011 14:28
mefistoffel
26.10.2011 14:42
to stakhanov - Вы на 100 процентов верно изобразили отношение Г. О. Грефа к работникам Сбербанка (равно как и руководства нашей страны к своим гражданам) - как к быдлу. Но как бы вам не пришлось "Работать пойдешь. Умеешь хоть что-нибудь делать-то? Нет! Есть от чего впасть в отчаяние!" ©
Lady555
26.10.2011 15:08
просто ужас .....
Lesya226
Автор отзыва
26.10.2011 19:19
stakhanov, смысл тогда набирать работников? чтобы вложиться в них,а потом уволить? в чем суть политики?
Ssteg
26.10.2011 22:53
Lesya226, суть политики в зарабатывании бабла любыми способами!

18.10.2011. Сбербанк решил заняться страхованием: он объявил о покупке страховщика «Альянс Лайф» из группы Allianz. Сумма сделки по покупке Сбербанком «Альянс Лайфа» составляет до 5 млн долл.
18.10.2011г.Сбербанк России и ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» подписали договор о предоставлении долгосрочного кредита на сумму 20 млрд руб.
25.10 16:37. Сбербанк даст "Лужникам" миллиард рублей на ремонт.

Ну и как вам такие циферки? Вы спросите откуда такие суммы??? Ответ: а у Сбера есть рабы, которые вкалывают, гробят здоровье, терпят ежедневные унижения от руководства! А еще есть масса тупого населения, которое несет свои деньги в этот банк, пользуется его отвратительными по качеству услугами, не зная о существовании других банков.

Изменено: Ssteg - 26.10.2011 22:55
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