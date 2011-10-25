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|Ненормальные управляющие Щелковского отделения!!!
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Я, бывший сотрудник Сбербанка, хочу поведать вам свою печальную историю, как меня вынудили уволиться! У меня был обед, сижу кушаю, мозг отдыхает. В это время звонит на стационарный телефон зам. управляющего (О.А. П-ая) заведующей филиала с просьбой обслужить какого-то клиента (назовем его клиент Х) без очереди, по непонятным мне причинам просьбу П-ой не удовлетворили! Выхожу с обеда пораньше, чтобы убрать оплаченные лотерейки. В это время клиент Х начинает нервно тыкать мне руками в окно с криками, чтобы я его обслужила; обращаю его внимание, что у меня еще обед и в вежливой форме прошу подождать 2 мин. Не дожидаюсь окончания обеда, начинаю обслуживать. В это время замечаю множественное количество сообщений в электронной почте, смотрю, а наш филиал в лице зам. управляющего (О.А. П-ой) был полит грязью со словами кого переводом на окр, кому выговор, а кого (в моем лице) в кадры. Все в шоке!
Дожидаемся окончания рабочего дня, начинаем выяснять ситуацию, ничего непонятно! Без лишних слов в кадры! На следующий день иду к управляющему (А.В. В-ину) для решения сложившейся ситуации. При входе в кабинет слышу вопрос от управляющего:
- С какой целью пришла?
- Я не понимаю смысла своего увольнения.
- А тебя никто не увольняет, ты же сама хочешь уйти!
- Нет, мне нравится тут работать.
- По кодексу ты, конечно, права! Но ты же понимаешь, что тебе со мной не работать (намекая, что если сама не уйдешь, значит уйдешь по статье)!
Я испугалась, мне не оставили другого выбора, как написать заявление! Хотя я считаю, что моей вины в сложившейся ситуации нет. Хочу отметить, что оскорбления в адрес подчиненных сотрудников были постоянные из-за невыполнения планов! Нас заставляли самим себе, родственникам и знакомым оформлять банковские продукты (которые стоят в планах), это везде практикуется, во всех отделениях? По внутреннему распоряжению некоторые филиалы (в точности в котором работала я) начинали свою работу раньше, чтобы загрузить банкомат, но мы просиживали это время зря, т.к. инкассация приезжала позже и мы все равно не успевали это сделать до начала обслуживания клиентов, эти часы нам в график не ставили и не оплачивали, но когда мы разговаривали на эту тему с руководством, нас никто не слышал!
Хочу обратить Ваше внимание на состав руководящих должностей, как их выбирают? На мой взгляд, человек совсем неуравновешенный (это я говорю про А.В. В-ина), не умеет руководить составом подчиненных! Сколько людей уже ушло из-за него, которые отработали по 10-15 лет.
На сегодняшний день я общаюсь со многими бывшими коллегами, которые постоянно жалуются на подобные ситуации. Очень жаль, что такая огромная компания как Сбербанк не дорожит своими сотрудниками! Прошу обратить внимание на руководителей Щелковского отделения!
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Lesya226 • бывший сотрудник
25.10.2011 21:30
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....постоянно жалуются на подобные
....постоянно жалуются на
....постоянно жалуются
....постоянно
....постоянно
....постоянно
....ме-е-е-е-э-э
....бе-е-е-е-э-э
противно...
А на счет "ненормального" управляющего -
вы просто не следите за речами Великого Кормчего.
Вам же ясно сказали - сократить Сбер до ... года.
У них (управляющих) есть план.
Либо его под зад, либо он даст план.
А то, что при нынешних временах и политике, на руководящих местах сможет работать только последняя моральная ско... - это вы верно подметили.
Изменено:
18.10.2011. Сбербанк решил заняться страхованием: он объявил о покупке страховщика «Альянс Лайф» из группы Allianz. Сумма сделки по покупке Сбербанком «Альянс Лайфа» составляет до 5 млн долл.
18.10.2011г.Сбербанк России и ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» подписали договор о предоставлении долгосрочного кредита на сумму 20 млрд руб.
25.10 16:37. Сбербанк даст "Лужникам" миллиард рублей на ремонт.
Ну и как вам такие циферки? Вы спросите откуда такие суммы??? Ответ: а у Сбера есть рабы, которые вкалывают, гробят здоровье, терпят ежедневные унижения от руководства! А еще есть масса тупого населения, которое несет свои деньги в этот банк, пользуется его отвратительными по качеству услугами, не зная о существовании других банков.
Изменено: