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Исследование Банки.ру — ноябрь, 2017
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избранный отзыв ИНТЕЗА. Крови и котлет нормально (0)
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Интересно получается, почти всегда
Ты приходишь ни свет ни заря,
И вроде бы кофе lavazza и почти все ребята свои,

Но, что-то гложет, теребит внутри.
И ты смотришь вот просто так на часы
«О господи , еще нет даже девяти»

Терпеть, терпеть, шутить, простить,
Попробовать опять… забыть? Забить!
И вроде бы уже и написал «… прошу уволить меня по собственному»,
Да нет… порвал, немного отпустило.
Попробовал шантаж, ну так, исподтишка:
"Да я… да столько раз"… совсем не контрабас,
Так, заунывная дудка… слыхали, слыхали: «ты лучше всех,
Обещаем, обещаем … ничто не забыто»!
А как того парня звали… это же была Она…
Ну и дела…

Ехало, болело… пришли другие времена,
А ведь так хочется, чтобы как всегда, 2 пролета 3 звонка.
Одна чашка кофейка… неприличная шуточка издалека.
И вроде бы надо воспитание показать, а приятно и смешно,
Хихикнула и побежала… пароле… пароле… пароле!
(последние три слова надо петь хором, а то эффект теряется)

Знаешь, я тут вчера заявку завела,
Да ну, ее эту заявку, смотри, что за чудо - приказ.
Ты про тот, что в
9.25 … приостановить?
Нет.
9.32 … учредить?
Нет.
9.36 … запретить?
У меня таких вообще нет.
Включай СПАМ, подумаем лучше, что на обед -
Крови и котлет!..

А так иногда бывает, что сначала суета,
А потом и тишина – пугает.
Но, если они рядом, пусть даже не
С самого начала и не до самого конца
Ты просто знаешь, что такова судьба.
И друзья, что тут нашлись – не векселя.
И, наверное, навсегда...
Никогда не говори никогда…
balutigra • сотрудник
24.11.2011 14:15
7 комментариев
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ciao_bambino
27.11.2011 19:09
знаете, очень интересно у Вас тут все написано. я не предполагала, что работа в банке может быть такой динамично-интересной. всегда мечтала работать в такой "живой" атмосфере.
Алина777
27.11.2011 23:04
прикольно! один из лучших отзывов, забавно, прикольно и креативно! я бы с удовольствием посатрудничала с такими интересными людьми) молодец!
te'killa
28.11.2011 09:03
Кайффффф...Я прям узнал себя...и ссвою работу...(в интезе естественно)
+1
tempesta
28.11.2011 20:51
Il vecchio Musci parla alla scimmia, lascia stare la scimmia Musci, la scimmia non ti capisce.
Старый Муши разговариавет с обезьяной, оставь в покое обезьяну Муши, обезьяна тебя не понимает.
Античная итальянская пословица.
kristy2011
04.12.2011 22:19
Очень здорово!!! Всегда приятно наблюдать творческий подход к работе!!!
улыбочку
13.12.2011 23:00
Ааааа как сладко то написано.....
ruldkros
01.03.2012 18:38
zombiland. Особенно отдел во главе с Fisherman Alexey.
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