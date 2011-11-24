Интересно получается, почти всегда

Ты приходишь ни свет ни заря,

И вроде бы кофе lavazza и почти все ребята свои,



Но, что-то гложет, теребит внутри.

И ты смотришь вот просто так на часы

«О господи , еще нет даже девяти»



Терпеть, терпеть, шутить, простить,

Попробовать опять… забыть? Забить!

И вроде бы уже и написал «… прошу уволить меня по собственному»,

Да нет… порвал, немного отпустило.

Попробовал шантаж, ну так, исподтишка:

"Да я… да столько раз"… совсем не контрабас,

Так, заунывная дудка… слыхали, слыхали: «ты лучше всех,

Обещаем, обещаем … ничто не забыто»!

А как того парня звали… это же была Она…

Ну и дела…



Ехало, болело… пришли другие времена,

А ведь так хочется, чтобы как всегда, 2 пролета 3 звонка.

Одна чашка кофейка… неприличная шуточка издалека.

И вроде бы надо воспитание показать, а приятно и смешно,

Хихикнула и побежала… пароле… пароле… пароле!

(последние три слова надо петь хором, а то эффект теряется)



Знаешь, я тут вчера заявку завела,

Да ну, ее эту заявку, смотри, что за чудо - приказ.

Ты про тот, что в

9.25 … приостановить?

Нет.

9.32 … учредить?

Нет.

9.36 … запретить?

У меня таких вообще нет.

Включай СПАМ, подумаем лучше, что на обед -

Крови и котлет!..



А так иногда бывает, что сначала суета,

А потом и тишина – пугает.

Но, если они рядом, пусть даже не

С самого начала и не до самого конца

Ты просто знаешь, что такова судьба.

И друзья, что тут нашлись – не векселя.

И, наверное, навсегда...

Никогда не говори никогда…