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|ИНТЕЗА. Крови и котлет
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Интересно получается, почти всегда
Ты приходишь ни свет ни заря,
И вроде бы кофе lavazza и почти все ребята свои,
Но, что-то гложет, теребит внутри.
И ты смотришь вот просто так на часы
«О господи , еще нет даже девяти»
Терпеть, терпеть, шутить, простить,
Попробовать опять… забыть? Забить!
И вроде бы уже и написал «… прошу уволить меня по собственному»,
Да нет… порвал, немного отпустило.
Попробовал шантаж, ну так, исподтишка:
"Да я… да столько раз"… совсем не контрабас,
Так, заунывная дудка… слыхали, слыхали: «ты лучше всех,
Обещаем, обещаем … ничто не забыто»!
А как того парня звали… это же была Она…
Ну и дела…
Ехало, болело… пришли другие времена,
А ведь так хочется, чтобы как всегда, 2 пролета 3 звонка.
Одна чашка кофейка… неприличная шуточка издалека.
И вроде бы надо воспитание показать, а приятно и смешно,
Хихикнула и побежала… пароле… пароле… пароле!
(последние три слова надо петь хором, а то эффект теряется)
Знаешь, я тут вчера заявку завела,
Да ну, ее эту заявку, смотри, что за чудо - приказ.
Ты про тот, что в
9.25 … приостановить?
Нет.
9.32 … учредить?
Нет.
9.36 … запретить?
У меня таких вообще нет.
Включай СПАМ, подумаем лучше, что на обед -
Крови и котлет!..
А так иногда бывает, что сначала суета,
А потом и тишина – пугает.
Но, если они рядом, пусть даже не
С самого начала и не до самого конца
Ты просто знаешь, что такова судьба.
И друзья, что тут нашлись – не векселя.
И, наверное, навсегда...
Никогда не говори никогда…
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3
balutigra • сотрудник
24.11.2011 14:15
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+1
Старый Муши разговариавет с обезьяной, оставь в покое обезьяну Муши, обезьяна тебя не понимает.
Античная итальянская пословица.