Добрый день, меня зовут Валентина, я являюсь бывшим сотрудником call центра ЮниКредит Банка. Не могу не оставить отзыв о работе своего любимого call центра. Никогда не думала, что данная работа требует столько профессиональных качеств. Благодаря данной работе я научилась не только грамотно выражать свою мысль при консультации клиентов, но и так же быстро и качество решать как простые, так и самые сложные и необычные вопросы. Опыт в ЮниКредит Банке помог осознать мне, что работа может быть не только работой, но и вторым домом с близкими и любимыми людьми. Мой непосредственный руководитель – эксперт Наталия Алексеевна Дребезгова являлся для меня не только примером для подражания, но и психологом, настроение с ней всегда было на высоте. Я очень быстро и безболезненно влилась в коллектив.



Особенно мне нравится то, как организовывается досуг нашего коллектива, благодаря активности нашего главного руководителя Анны Павловны Суховой мы никогда не скучали, больше всего мне запомнилась наша ламбада, которую мы танцуем вместе с нашими руководителями, это так сплачивает! Здорово собираться всем вместе и чувствовать себя командой.



Я считаю, что call центр ЮниКредит Банка - это высокопрофессиональные сотрудники, полностью отдающие себя любимому делу, мы не только решаем вопросы клиентов, но и дарим им хорошее настроение, потому что, если у клиента настроение отличное, то и у нас оно приподнято весь день. Больше всего приятно получать благодарности от клиентов. Если бы не обстоятельства, по которым мне необходимо покинуть своё любимоё место, я бы прожила здесь всю свою жизнь, да-да именно прожила, потому что я всегда предпочитала приходить на работу раньше и общаться с дорогими мне людьми.



Хочу выразить огромную благодарность всему коллективу call центра ЮниКредит Банка, была счастлива работать с вами, буду скучать и всегда помнить.



Админ: Как давно уволились?



murzya: Уволилась на днях, то есть написала заявление, сейчас отрабатываю положенные 2 недели, осталось несколько дней.