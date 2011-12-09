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исследование Банки.ру — февраль, 2018
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Call Центр ЮниКредит Банка хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день, меня зовут Валентина, я являюсь бывшим сотрудником call центра ЮниКредит Банка. Не могу не оставить отзыв о работе своего любимого call центра. Никогда не думала, что данная работа требует столько профессиональных качеств. Благодаря данной работе я научилась не только грамотно выражать свою мысль при консультации клиентов, но и так же быстро и качество решать как простые, так и самые сложные и необычные вопросы. Опыт в ЮниКредит Банке помог осознать мне, что работа может быть не только работой, но и вторым домом с близкими и любимыми людьми. Мой непосредственный руководитель – эксперт Наталия Алексеевна Дребезгова являлся для меня не только примером для подражания, но и психологом, настроение с ней всегда было на высоте. Я очень быстро и безболезненно влилась в коллектив.

Особенно мне нравится то, как организовывается досуг нашего коллектива, благодаря активности нашего главного руководителя Анны Павловны Суховой мы никогда не скучали, больше всего мне запомнилась наша ламбада, которую мы танцуем вместе с нашими руководителями, это так сплачивает! Здорово собираться всем вместе и чувствовать себя командой.

Я считаю, что call центр ЮниКредит Банка - это высокопрофессиональные сотрудники, полностью отдающие себя любимому делу, мы не только решаем вопросы клиентов, но и дарим им хорошее настроение, потому что, если у клиента настроение отличное, то и у нас оно приподнято весь день. Больше всего приятно получать благодарности от клиентов. Если бы не обстоятельства, по которым мне необходимо покинуть своё любимоё место, я бы прожила здесь всю свою жизнь, да-да именно прожила, потому что я всегда предпочитала приходить на работу раньше и общаться с дорогими мне людьми.

Хочу выразить огромную благодарность всему коллективу call центра ЮниКредит Банка, была счастлива работать с вами, буду скучать и всегда помнить. smile:{}

Админ: Как давно уволились?

murzya: Уволилась на днях, то есть написала заявление, сейчас отрабатываю положенные 2 недели, осталось несколько дней.
murzya • сотрудник
09.12.2011 13:13
12 комментариев
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MEN_018
09.12.2011 13:48
Мдя, конечно ничего против автора не имею, но много слов которые действительно пугают, ( что работа может быть не только работой, но и вторым домом, - наша ламбада, которую мы танцуем вместе с нашими руководителями, - я бы прожила здесь всю свою жизнь).
Автор, не расстраивайтесь сильно что пришлось покинуть Call центр, т.к. это должно быть для вас не предел мечтаний.
Представляю, как сейчас Сухова А.П. прочитав отзыв уже думаю ,что будет говорить своему руководству по поводу ламбады на работе=))
murzya
Автор отзыва
09.12.2011 14:11
Между прочим, уважемый Men позитив на работе является неотъемлемой частью нашей жизни=))а Сухова А.П. не смотря на то, что является самым главным начальником организует наш досуг))))
MEN_018
09.12.2011 15:53
Уважаемая murzya, а ломбаду танцуют все и представители мужского пола? или у вас был сугубо женский коллектив ?
murzya
Автор отзыва
09.12.2011 16:00
А как Вы считаете возможна ли работа без мужского пола?=) Танцуют все (с)
Rabochij
09.12.2011 16:17
to MEN_018 - будьте проще. Избавляйтесь от стереотипов и предрассудков, будьте современным в мире инноваций.

to murzya - Вы молодец! я уже мечтаю работать в вашем коллективе, и после таких мероприятий я работал бы в 2-раза эффективнее. Тем более мог бы выучить танец и показать класс на новогодней вечеринке среди друзей.

Без креатива в Колл-Центре трудно. Так как много звонков. Работа очень регламентирована. Клиенты не всегда дружелюбны. Не зря же создают комнаты отдыха и работают психологи в современных Колл-Центрах.

Думаю, Вам надо подать заявку на конкурс "лучший Колл-Центр", поделиться идеей.

Спасибо, что поделились!

murzya
Автор отзыва
09.12.2011 16:38
Rabochij огромное спасибо=)
сеятель эквиобусов
09.12.2011 16:43
Ламбада - это хорошо, особенно в парах.
murzya
Автор отзыва
09.12.2011 16:45
сеятель эквиобусов =))она у нас гуськом
сеятель эквиобусов
09.12.2011 17:08
murzya, гуськом тоже сойдёт. Хотя, если в парах не получается, рекомендую так, как показано вот тут на 3:05 http://www.youtube.com/watch?v=efQK8v5vvyY , я бы это назвал сендвичем. smile:)
Racer666
22.12.2011 20:08
Сухова в Москве особо не жгла, а в Нижнем все-таки раскрылась
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