Прочитав комментарии о "Восточном экспресс банке", просто не могу остаться в стороне. Очень много эмоций переполняет меня, говоря о своей работе. Постараюсь быть максимально объективной и не высказывать ничего личного. Так как отношение к работе у меня двоякое. Думаю, эта информация станет полезной для соискателей, а также для руководства нашего банка.



Начнем с хорошего:

1) На работу берут всех, высшее образование и опыт работы не является приоритетом;

2) Заработную плату выплачивают вовремя - без задержек;

3) Дружный коллектив - все молодые, коммуникабельные, жизнерадостные;

4) Есть кредиты для сотрудников с лояльным годовым % ;

На этом, пожалуй, все..



Продолжим тем, что не устраивает в работе:

1) Так как на работу берут всех, а соображают далеко не все - постоянные ошибки в работе, и разбор этих ошибок до поздней ночи;

2) Тяжелый график работы с 8.30 до 20.00, а иногда и до поздней ночи;

3) Из-за суммированого учета рабочего времени график с неравномерной нагрузкой. Работаешь по 5-6 дней через 1, потом "неделю" отдыхаешь; для тех, кто не любит выматываться на все 100 %, не подойдет. В свои выходные отсыпаешься, как после смены, по полдня. Думаю, что недочет исправимый, но никого это не беспокоит, в особенности администратора;

4) График на следующий месяц составляют в 18.00 в последний день рабочего месяца. Т.е. у человека нет никаких шансов хоть как-то распланировать свое время в следующем месяце. Невозможно записаться в больницу, купить куда-либо билеты и т.д. Администратора это никак не беспокоит. Хотя недочет вполне устраним;

5) График в нашем банке - это "Кот в мешке". Его могут поменять утром, в обед и вечером. Сегодня ты думаешь, что завтра работаешь в северном, а уже через 5 минут ты работаешь в другом конце города, и не важно удобно ли тебе туда добираться; кто любит неожиданные решения - вариант для вас.

6) Сотрудник работает на 5-6 разных отделениях в месяц. Для тех, кто любит путешествовать по родному городу с пакетом документов, формой и т.д.

7) Отпуск дают не когда тебе нужно, а как получится;

8 ) Летом почти во всех отделениях не работали кондиционеры. Каждый год - ситуация стабильная. Доходило до обмороков сотрудников и клиентов, вытирающих пот платочком; нам кондиционер сделали в сентябре, вовремя. Никого эта ситуация не волновала, в особенности руководство.

9) Зимой почти во всех отделениях жутко холодно. Сотрудники работают в зимних сапогах и кофтах.

10) Со стороны тренеров по всем направлениям никакой поддержки. Поможет только "ближний". Вот и сидишь на телефоне - консультируешься с коллегами;

11) На сотрудника навешивают уйму дополнительных обязанностей - а платить за них не хотят. Тебе просто включают в должностную инструкцию "все" и ты даже не имеешь права отказать;

12) Очень часто администратор считает, что отделения нашего банка не проходимые - и может позволить себе поставить одного сотрудника в отделение вместе с кассиром. Вы когда-нибудь видели, чтоб в банке работал один человек?! И, наверно, представляете, какая это бешеная нагрузка. И какое это "удовольствие" для клиента!!! Нервный тик и пару седых волос обеспечены. Для тех, кто любит бросать себя "под танк". И все это в порядке вещей.

13) Карьерный рост действительно есть, но в большинстве случаев хороший блат - твой союзник. Работают целыми семьями, а так же друзья друзей. У кого-то карьера очень стремительна - меняют по 2-3 должности за пару месяцев, а кто-то сидит годами и не может выбраться;

14) В банке не возбраняется общение с матом, руганью, унижением, доведением до слез - и такое встречается. Никаких рамок в отношении подчиненных и руководителей.

15) Ну и, конечно, работа с клиентами - для тех, кто действительно любит общение и всегда на позитиве. Контингент клиентов разный - большинство с доходом ниже среднего и намного ниже среднего. Не для брезгливых.



Писать могу бесконечно. Такие недочеты в работе, наверно, встречаются во всех банках. Будем надеяться, что наш банк будет стремиться к лучшему. Ведь мы пока еще его сотрудники. И все же надеемся, что нас будут ценить, уважать и даже иногда холить и лелеять. Ведь именно от нашей работы фронт-персонала зависит ваша прибыль и стабильность в работе банка. И именно фронт-персонал должен быть более всех остальных сотрудников мотивирован, не будет профессионального фронт-персонала - банк никогда не выйдет на более высокий уровень обслуживания.

Спасибо за внимание.