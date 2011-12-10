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исследование Банки.ру — декабрь, 2017
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Пожелания в работе "Восточного экспресс банка" не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Прочитав комментарии о "Восточном экспресс банке", просто не могу остаться в стороне. Очень много эмоций переполняет меня, говоря о своей работе. Постараюсь быть максимально объективной и не высказывать ничего личного. Так как отношение к работе у меня двоякое. Думаю, эта информация станет полезной для соискателей, а также для руководства нашего банка.

Начнем с хорошего:
1) На работу берут всех, высшее образование и опыт работы не является приоритетом;
2) Заработную плату выплачивают вовремя - без задержек;
3) Дружный коллектив - все молодые, коммуникабельные, жизнерадостные;
4) Есть кредиты для сотрудников с лояльным годовым % ;
На этом, пожалуй, все..

Продолжим тем, что не устраивает в работе:
1) Так как на работу берут всех, а соображают далеко не все - постоянные ошибки в работе, и разбор этих ошибок до поздней ночи;
2) Тяжелый график работы с 8.30 до 20.00, а иногда и до поздней ночи;
3) Из-за суммированого учета рабочего времени график с неравномерной нагрузкой. Работаешь по 5-6 дней через 1, потом "неделю" отдыхаешь; для тех, кто не любит выматываться на все 100 %, не подойдет. В свои выходные отсыпаешься, как после смены, по полдня. Думаю, что недочет исправимый, но никого это не беспокоит, в особенности администратора;
4) График на следующий месяц составляют в 18.00 в последний день рабочего месяца. Т.е. у человека нет никаких шансов хоть как-то распланировать свое время в следующем месяце. Невозможно записаться в больницу, купить куда-либо билеты и т.д. Администратора это никак не беспокоит. Хотя недочет вполне устраним;
5) График в нашем банке - это "Кот в мешке". Его могут поменять утром, в обед и вечером. Сегодня ты думаешь, что завтра работаешь в северном, а уже через 5 минут ты работаешь в другом конце города, и не важно удобно ли тебе туда добираться; кто любит неожиданные решения - вариант для вас.
6) Сотрудник работает на 5-6 разных отделениях в месяц. Для тех, кто любит путешествовать по родному городу с пакетом документов, формой и т.д.
7) Отпуск дают не когда тебе нужно, а как получится;
8 ) Летом почти во всех отделениях не работали кондиционеры. Каждый год - ситуация стабильная. Доходило до обмороков сотрудников и клиентов, вытирающих пот платочком; нам кондиционер сделали в сентябре, вовремя. Никого эта ситуация не волновала, в особенности руководство.
9) Зимой почти во всех отделениях жутко холодно. Сотрудники работают в зимних сапогах и кофтах.
10) Со стороны тренеров по всем направлениям никакой поддержки. Поможет только "ближний". Вот и сидишь на телефоне - консультируешься с коллегами;
11) На сотрудника навешивают уйму дополнительных обязанностей - а платить за них не хотят. Тебе просто включают в должностную инструкцию "все" и ты даже не имеешь права отказать;
12) Очень часто администратор считает, что отделения нашего банка не проходимые - и может позволить себе поставить одного сотрудника в отделение вместе с кассиром. Вы когда-нибудь видели, чтоб в банке работал один человек?! И, наверно, представляете, какая это бешеная нагрузка. И какое это "удовольствие" для клиента!!! Нервный тик и пару седых волос обеспечены. Для тех, кто любит бросать себя "под танк". И все это в порядке вещей.
13) Карьерный рост действительно есть, но в большинстве случаев хороший блат - твой союзник. Работают целыми семьями, а так же друзья друзей. У кого-то карьера очень стремительна - меняют по 2-3 должности за пару месяцев, а кто-то сидит годами и не может выбраться;
14) В банке не возбраняется общение с матом, руганью, унижением, доведением до слез - и такое встречается. Никаких рамок в отношении подчиненных и руководителей.
15) Ну и, конечно, работа с клиентами - для тех, кто действительно любит общение и всегда на позитиве. Контингент клиентов разный - большинство с доходом ниже среднего и намного ниже среднего. Не для брезгливых.

Писать могу бесконечно. Такие недочеты в работе, наверно, встречаются во всех банках. Будем надеяться, что наш банк будет стремиться к лучшему. Ведь мы пока еще его сотрудники. И все же надеемся, что нас будут ценить, уважать и даже иногда холить и лелеять. Ведь именно от нашей работы фронт-персонала зависит ваша прибыль и стабильность в работе банка. И именно фронт-персонал должен быть более всех остальных сотрудников мотивирован, не будет профессионального фронт-персонала - банк никогда не выйдет на более высокий уровень обслуживания.
Спасибо за внимание.
cherrylady • сотрудник
10.12.2011 14:47
10 комментариев
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Грымза
10.12.2011 18:36
это в каком же филиале такой бардак?
Pavlonciy
10.12.2011 19:07
Уважаемая cherrylady ! Не работая там , трудно судить, насколько Вы правы. Мне только "посчастливилось" в свое время побывать там на собеседовании : http://www.banki.ru/services/official...3#comments. Небольшое продолжение рассказа здесь : http://www.banki.ru/services/official...0#comments. Поскольку, до самих помещений банка, я так и не дошел, комментировать просто нечем. А вот "интерьер" самого бизнес-центра, где находится банк - это НЕЧТО с чем-то !

Изменено: Pavlonciy - 10.12.2011 19:10
Poiuytreewq
12.12.2011 11:35
Я как постоянный клиент (бывший) могу сказать, что Вы выбрали "мутный" банк. В этом банке не только к сотрудникам, но и к клиентам относятся неуважительно. Я общался с бывшими сотрудниками "В.-Э.", которые только мимикой без слов и крещением показывали, что о бывшей своей работе не хотят и вспоминать и мне СОВЕТУЮТ там не обслуживаться. Так всё и получилось. Сегодня я на всегда закрыл за собой дверь этого банка. Он потерял доверие. Жалобы, просьбы и пожелания улетали в безмерный космос. А на просьбу дать контактный телефон вышестоящего руководителя, предлагали бесплатный телефон 8-800-... поговорить с автоответчиком. Я потерял прибыл и доверие поставщиков. Больше месяца мне "пудрили мозги" и кормили "завтраками". А о уровне обслуживания и говорить нечего, его там нет. Выждав 2-х часовую очередь перед носом оператор может закрыться на обед, а когда дойдёт очередь, то оказывается, что нужный перевод осуществляется только в кассе которая..................ЭХ!!!!!!! только, что закрылась на обед. Писать о "В.-Э." можно много (больше возмутительного чем позитивного), но ведь это др. "монастырь со своим уставом", и всё, чтобы мы не написали, ничего в этом уставе не изменится. Он ведь всего лишь поставщик услуг, а выбор остаётся за нами. Но я советую даже не смотреть на красивые рекламы и сладкие обещания этого....... (язык не поворачивается)....ржавой банки.
Andrei77
21.12.2011 00:46
Если Вы не привыкли РАБОТАТЬ, а постоянно стонете о том что переработали 15 мин. и то, что вы не получаете премию, а так хорошо работаете, то Банки вообше не для ВАС. Маты - это нормально, и самое главное понятно, что здесь действительно недоработка и надо подтянуть и активизировать свою работу в обсуждаемом направлении. А сотрудников, как и везде, надо постоянно держать на контроле. Недовольные есть в любом банке, как и в любой организации, главное чтобы с этим работали. В ВЭБ это есть, по крайней мере там где я работаю. Человек написавший такой отзыв скорее всего ни когда не будет руководителем.
lenka1986
04.01.2012 00:05
cherrylady, как это знакомо! И я счастлива, что это было давно..и кажется уже неправдой... Только в нашем Калужском отделении 5-6 дней через один это было роскошью, обыкновенно было 8-9 через один.. Очень странно, что руководство Головного офиса не реагирует и не интересуется БЕЗУМНОЙ текучкой кадров... В декабре 2010 года уволилось по собственному желанию в общей сложности 8-9 человек, при этом до увольнений и так была напряженка с кол-ом фронтовиков... в январе люди продолжали уходить, при чем уже не только из фронта... Насколько я знаю, ситуация там не улучшилась, новобранцы не задерживаются, поняв насколько организация "серьезна".
impression
17.01.2012 23:55
Вы описали в точности работу и нашего филиала.
И с отпуском были проблема, и с графиками, отделениями, выходами в выходные, командировками о которых сообщают в 9 утра того же дня. Никогда не думала что бывают ТАКИЕ банки. У меня история еще и закончилась печально. Потеряли мою трудовую книжку в итоге. Никому никогда не советую связываться с этой организацией
Vikus
26.01.2012 15:19
cherrylady зачем же утрировать? да, сотрудники "ходят" по отделениям, но никак не по 5-6 ДО за месяц, большинсвто сидят в одном-двух отделениях постоянно (причем админ учитывает место жительства, насколько я знаю). А меняющийся график - это нормально при таком количестве офисов и сотрудников, ведь и у Вас может случаться форс-мажор и "дёрнут" другого сотрудника из другого офиса или выходного, нужно понимать, что специально, из вредности (ну или как вы там считаете не знаю) админ не станет менять график. По поводу мата, солидарна с Andrei77, бывают ситуации, когда люди по-другому просто не понимают, или на замечания/просьбы, высказанные цензурным языком просто не считают нужным реагировать. Я работаю во фронте 5 лет, со мной матом никто ни разу не разговаривал...
Morfius
22.03.2012 14:43
2 Andrei77
Мат это НЕ нормально. Есть деловая этика в конце концов.
У меня была начальница, которая орала матом даже когда планы выполнялись. Всегда было что-то не так. Мне её очень хотелось придушить.
Настолько тупых сотрудников, чтоб слов не понимали, никогда не было.
Всегда можно сказать:"Ты не справляешься. Может тебе интересен другой род деятельности?"
гащ
19.05.2012 12:44
Vikus не знаю как у cherrylady в городе, а у нас 4 отделения. И даже не за месяц, а за за 2 недели возможно побывать во всех!!! Может конечно у вас всё более организованно, но вот НАШ администратор Анастасия (Калуга) оо этом не беспокоится... Да и форс-мажоры тут не при чём, объясняется это тем, что "так как постоянно приходят новые сотрудники - нужно знакомится друг с другом"... Самое БРЕДОВОЕ объяснение, которое только можно было придумать...

Изменено: гащ - 19.05.2012 12:47
esv2552
26.07.2012 22:55
Шикарный отзыв!!!Готова подписаться под каждый словом..!!!
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