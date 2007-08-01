Работаю в БСЖВ давно, так что могу поделиться впечатлениями, накопленными за всё время многолетней работы.



Что сказать... Прежде всего то, что в технологическом плане банк отсталый. То есть очень отсталый, абсолютно. Без каких-либо перспектив в ближайшем будущем. Так что тем молодым, кто хочет "дерзать", но в то же время оставаться на вершине современных технологий, - я бы не советовал.



Во-вторых планы. Планы у банка наполеоновские. И затраты на реализацию этих планов наполеоновские, особенно учитывая технологическую составляющую (см. предыдущий пункт). Наполеоновский же (то есть весьма своеобразный) взгляд на вещи: никакого учёта местных особенностей ведения бизнеса, локальной специфики и т.д.



В-третьих коллектив. Коллектив работает, чтобы реализовать планы. А планы наполеоновские, и технологий нет. Поэтому коллектив делится на 2 части: французы-предводители и русские-военнопленные. В редких случаях успешной реализации каких-либо проектов все лавры достаются предводителям. Военнопленные же несут тяжкое бремя ответственности за всевозможные провалы, срывы, недоделки и т.д. При этом теоретически (!) все решения в банке принимают французы и только французы. Практически это означает долгий процесс подготовки и выработки решения беднягами-соотечественниками, после чего на блюдечке с голубой каемочкой это решение предоставляется великим предводителям. Военнопленным же строго воспрещается выскакивать с инициативами, а также быть умнее предводителей, последнее карается по-особенному. Нет, вам никто ничего не будет высказывать. Просто в один прекрасный момент вас задвинут куда подальше. И забудут. Надолго.



В-четвертых карьера. Карьера в банке не зависит от планов. А зависит от доброты начальства и от вашего на него (начальство) давления. Как и везде, впрочем. Но вот рассчитывать на параллельное повышение з/п, пожалуй, не стоит. В банке полно случаев, когда рядовой сотрудник получает больше своего руководителя. Поэтому совет тем молодым, кто хочет "дерзать" - продавайте себя как можно дороже, ибо первые года 3-4 существенных повышений з/п вам не предвидится.



Соцпакет. Медицинская страховка на себя и детей (у кого есть). Года 3 назад страховка, пожалуй, была лучшей по рынку, сейчас ниже среднего. Компенсация обедов - 200 рублей в день. Опять же года 3 назад за эти деньги можно было неплохо пообедать почти везде, сейчас - едва хватает на салат с супом. Это вся социалка.



Зарплата. Зарплата в банке разная. Больше всех получают старожилы - те, кто работает больше 5-ти лет. Их брали в банк со штатом 100 человек и уровень зарплат в БСЖВ по сравнению с рынком, естественно, был иным. Тех же, кто приходит сейчас, завлекают брендом, наполеоновскими планами, карьерой, но не зарплатой - она зачастую ниже рынка.



Руководство. Руководство в банке разное. Но общая черта, которая есть абсолютно у всех руководителей, одна: пообещать могут всё, что угодно, но сдержать обещание - почти никогда. Такой вот способ мотивации персонала, главное - пообещать. Тем, кто хочет "дерзать", лучше не особо верить своему руководителю, и стараться жить своим умом, опираясь на собственные инстинкты, но ни в коем случае не доверяя тем, кто стоит выше.



Корпоративная культура. Корпоративная культура в БСЖВ ярко выраженная и несгибаемая. Но справедливой её вряд ли назовёшь. Презентация чужих идей как своих, несоответствие данным обещаниям, двойные стандарты по отношению к персоналу - всё это в порядке вещей. Не удивляйтесь, если ваша презентация, случайно позабытая на сетевом ресурсе, будет презентована другим человеком от своего имени - это абсолютно нормально.



Общий комфорт. В общем комфортно. В банке царит жуткий беспорядок, дисциплинарный контроль практически отсутствует, работа превращается в "творческую". Всё это можно использовать на благо собственного комфорта. Примечательно, что здесь никто не работает на результат, самое главное - умело спозиционироваться и презентовать себя как знатока и профессионала в своей области; быть в курсе всех событий. Знание английского, а уж тем более французского языков - самое главное преимущество.



Вот пожалуй и всё, что можно сказать о БСЖВ. Кто хочет - дерзайте, на самом деле опыт работы в иностранном банке такой величины - само по себе большое преимущество.