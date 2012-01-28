Я работала в СКБ-банке. По семейным обстоятельствам переехала в другой город. Соответственно пришлось уволится. К сожалению, в городе, куда переехала, нет СКБ-банка. Очень жаль! Надеюсь, что офис скоро откроют. Думаю, СКБ-банк достойный конкурент!



Админ: Могли бы подробнее написать по первому предложению?