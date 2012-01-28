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|СКБ-банк достойный конкурент!!!
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я работала в СКБ-банке. По семейным обстоятельствам переехала в другой город. Соответственно пришлось уволится. К сожалению, в городе, куда переехала, нет СКБ-банка. Очень жаль! Надеюсь, что офис скоро откроют. Думаю, СКБ-банк достойный конкурент!
Админ: Могли бы подробнее написать по первому предложению?
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mig84 • бывший сотрудник
28.01.2012 21:02
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|psl81
13.02.2012 21:16
|Полностью согласна с отзывом!!!!Я работаю в банке почти 4 месяца. Все нравится! Никто не обещал, что работать будет легко.Но сколько положительных эмоций получаешь, когда случаются "маленькие подвиги" на пути достижения установленных показателей бизнес-плана. Промо в любую погоду, телефонные обзвоны клиентов- это все конечно есть. Но как без этого? ТОП-менеджемент и непосредственное руководство- профессионалы высшего уровня.Отношение к сотрудникам хорошее. В банке хорошие условия ДМС, социальной программы( не каждый банк может этим похвастаться).Никогда не услышишь необоснованных претензий. Хорошие продукты, проведение различных акций для клиентов с вручением сувениров- очень хорошая помощь в достижении поставленных целей. Руководству не все равно каким способом сотрудники будут выполнять бизнес-план. Каждый сотрудник головного офиса будет рад ответить на возникающие вопросы и оказать необходимую помощь. Можно еще много хорошего написать про СКБ-банк. Вообщем, я очень рада, что работаю в этом замечательном банке и являюсь частью дружного, отзывчивого и профессионального коллектива СКб-Банка.
|sve-astapkovich
29.05.2012 00:19
|Достойный конкурент в чем? Обманывать заемщиков?
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