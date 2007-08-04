Всем привет! Я сотрудница одного из отделений в регионе. Хочется высказаться о наболевшем. Когда устраивалась, на собеседовании обещались золотые горы (легко верилось в сказку). Но со временем розовые облака рассеялись и показалось серое и недобродушное истинное лицо БРС!



Вообще, работа на точках - это то же самое, что и работа негра на плантации

1. Планы огромны и нереальны (не всегда, но довольно часто)

2. График работы 5/2, причем в твой выходной день тебе может позвонить ведущий менеджер и поставить тебя перед фактом, что нужно выходить на другую точку вместо кого-то.

3. Год швыряли из одного конца города в другой, бессменная - череда торговых точек (мотивация непонятна).

4. На собраниях постоянное запугивание (комиссией, аттестацией, лишением премии, за невыполнение плана даже увольнением т.д.) - думается, что этот стиль управления уже глубоко и надолго въелся в умы и головы управляющего персонала БРС.

5. Нормальное отношение как к сотруднику, коллеге и вообще как к человеку не практикуется со стороны вышестоящих (я имею по отношению к рядовым агентам, на которых и зарабатываются все деньги банка, ведь через агентов-то и идет вся прибыль).

6. В отпуск я ушла только после того, как отработала 1,5 года, и то, уже ушла с наличных кредитов. Хотя мое первое долгожданное заявление было написано и подписано всеми необходимыми лицами за две недели до отпуска, как и положено. НО! В первый день якобы моего отпуска звонит ведущий менеджер и говорит потрясающую фразу "У меня есть для тебя неприятная новость: я только что получил информацию из РЦ, твое заявление там не подписали и в отпуск ты не идешь! Ну как, сильно?

7. Ну и еще много-много всего можно написать про работу рядового агента, из тех, кто еще работает, думаю, многие согласятся.

8. Единственный несомненный плюс - это НАШ коллектив. Все очень хорошие, добрые, готовые всегда помочь девушки и молодые люди! Сейчас я просто удивляюсь, как это многим удается остаться такими, работая просто в адских условиях.

9. Ну это было все про точки - а теперь про отделение. Это особая тема. Когда предложили перевестись на наличные кредиты, я, конечно же, обрадовалась. Ведь это не секрет, одно из лучших мест, где можно нормально работать и нормально получать. Большой плюс - дополнительный багаж знаний!



Все было хорошо до тех пор, пока нас не перевели из-под ведомства Москвы непосредственно в структуру отделения в должность менеджера по продажам. Вот это начался настоящий прессинг - еще хуже чем на точках. Перерывы строго по минутам, причем если ты была с клиентом и не успела на свой перерыв, то, значит, осталась без него. Не имеет право никто уходить на свои законные перерывы, если в зале клиенты. Но они есть всегда!



В зарплате урезали, хотя взвалили на 300% больше работы. За любой косяк, даже если ты еще новичок в работе с заявлениями и оформлением карт - объяснительная директору. Перевести - перевели, но обучения новым должностным обязанностям как такого не было вообще. Единственное, получили письмо от директора в строгой форме (она вообще не отличается добродушием и нормальным подходом к подчиненным), что мы отныне сами за себя ответственны, сами должны спрашивать и учиться всему самостоятельно.



Постоянные проверки отделения - это вообще отдельная тема. Не стоит и говорить, какой это стресс для всех. Регулярные собрания, которые проводит наша директор, снова пропитаны угрозами, запугиванием (впрочем не удивительно, это политика банка), после которых нет никакого стимула работать в такой структуре, где нет места простому уважению рядовых сотрудников. Сотрудников, которые много знают и умеют, которые легко находят контакт с клиентом и умеют продать ему АмЕх, когда он просто пришел узнать задолженность по кредиту!



Много чего еще могла бы написать, но многие и так знают, изнутри. Мало кто доволен, многие, я знаю, уже нацелены на уход, многие только задумываются. Но никто, поверьте, не говорит, О - этот банк мечта моей жизни! Многие найдут работу достойнее, где, по крайней мере, отношение будет получше. Ну а БРС, в свою очередь, теряет ценных, умелых и толковых сотрудников - мотивируя это тем, что на ваше место, мол желающих 10 человек на место, а вы тут разглагольствуете!



Ну вот пусть и ищут. А мы уникальны каждый по своему!

Итог всего этого: ИЩУ ДРУГУЮ РАБОТУ