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|Хочу уходить - надоело!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем привет! Я сотрудница одного из отделений в регионе. Хочется высказаться о наболевшем. Когда устраивалась, на собеседовании обещались золотые горы (легко верилось в сказку). Но со временем розовые облака рассеялись и показалось серое и недобродушное истинное лицо БРС!
Вообще, работа на точках - это то же самое, что и работа негра на плантации
1. Планы огромны и нереальны (не всегда, но довольно часто)
2. График работы 5/2, причем в твой выходной день тебе может позвонить ведущий менеджер и поставить тебя перед фактом, что нужно выходить на другую точку вместо кого-то.
3. Год швыряли из одного конца города в другой, бессменная - череда торговых точек (мотивация непонятна).
4. На собраниях постоянное запугивание (комиссией, аттестацией, лишением премии, за невыполнение плана даже увольнением т.д.) - думается, что этот стиль управления уже глубоко и надолго въелся в умы и головы управляющего персонала БРС.
5. Нормальное отношение как к сотруднику, коллеге и вообще как к человеку не практикуется со стороны вышестоящих (я имею по отношению к рядовым агентам, на которых и зарабатываются все деньги банка, ведь через агентов-то и идет вся прибыль).
6. В отпуск я ушла только после того, как отработала 1,5 года, и то, уже ушла с наличных кредитов. Хотя мое первое долгожданное заявление было написано и подписано всеми необходимыми лицами за две недели до отпуска, как и положено. НО! В первый день якобы моего отпуска звонит ведущий менеджер и говорит потрясающую фразу "У меня есть для тебя неприятная новость: я только что получил информацию из РЦ, твое заявление там не подписали и в отпуск ты не идешь! Ну как, сильно?
7. Ну и еще много-много всего можно написать про работу рядового агента, из тех, кто еще работает, думаю, многие согласятся.
8. Единственный несомненный плюс - это НАШ коллектив. Все очень хорошие, добрые, готовые всегда помочь девушки и молодые люди! Сейчас я просто удивляюсь, как это многим удается остаться такими, работая просто в адских условиях.
9. Ну это было все про точки - а теперь про отделение. Это особая тема. Когда предложили перевестись на наличные кредиты, я, конечно же, обрадовалась. Ведь это не секрет, одно из лучших мест, где можно нормально работать и нормально получать. Большой плюс - дополнительный багаж знаний!
Все было хорошо до тех пор, пока нас не перевели из-под ведомства Москвы непосредственно в структуру отделения в должность менеджера по продажам. Вот это начался настоящий прессинг - еще хуже чем на точках. Перерывы строго по минутам, причем если ты была с клиентом и не успела на свой перерыв, то, значит, осталась без него. Не имеет право никто уходить на свои законные перерывы, если в зале клиенты. Но они есть всегда!
В зарплате урезали, хотя взвалили на 300% больше работы. За любой косяк, даже если ты еще новичок в работе с заявлениями и оформлением карт - объяснительная директору. Перевести - перевели, но обучения новым должностным обязанностям как такого не было вообще. Единственное, получили письмо от директора в строгой форме (она вообще не отличается добродушием и нормальным подходом к подчиненным), что мы отныне сами за себя ответственны, сами должны спрашивать и учиться всему самостоятельно.
Постоянные проверки отделения - это вообще отдельная тема. Не стоит и говорить, какой это стресс для всех. Регулярные собрания, которые проводит наша директор, снова пропитаны угрозами, запугиванием (впрочем не удивительно, это политика банка), после которых нет никакого стимула работать в такой структуре, где нет места простому уважению рядовых сотрудников. Сотрудников, которые много знают и умеют, которые легко находят контакт с клиентом и умеют продать ему АмЕх, когда он просто пришел узнать задолженность по кредиту!
Много чего еще могла бы написать, но многие и так знают, изнутри. Мало кто доволен, многие, я знаю, уже нацелены на уход, многие только задумываются. Но никто, поверьте, не говорит, О - этот банк мечта моей жизни! Многие найдут работу достойнее, где, по крайней мере, отношение будет получше. Ну а БРС, в свою очередь, теряет ценных, умелых и толковых сотрудников - мотивируя это тем, что на ваше место, мол желающих 10 человек на место, а вы тут разглагольствуете!
Ну вот пусть и ищут. А мы уникальны каждый по своему!
Итог всего этого: ИЩУ ДРУГУЮ РАБОТУ
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Emi • сотрудник
04.08.2007 10:08
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Начнём с 1-го - какие негры? Какие плантации? Не для кого не секрет, что большую часть рабочего времени менеджеры проводят в разговорах "за жизнь" и посиделках, кроме конечно лучших ТТ. Лично меня это больше раздражает.
2-е - план, если захотеть, то можно сделать не только 100 или 130%, а и 180-200 и более%! Нужно лишь отрываться от своего стула, иногда и работать в зале. По моему в др. банках планы нереальные -Хомяк, к примеру.
3-е - запугиванию - вам просто не повезло с ведущим.
4-е швыряли по точкам - это же хорошо новая обстановка, приходится постоянно быть в тонусе - вы же не продавец. а агент-представитель банка.
Так можно продолжить и далее.
Резюме:
Да, работа менеджера монотонна, скучна и непрестижна. Знания в сфере финансов тут негде применить. Тупеешь...
НО для старта и особенно для студентов - вполне приличное место. Банк один из ведущих, как ни крути, так что срочка про БРС в резюме добавит ему веса. К тому же з/п на мелкие расходы вполне сносна.
Я вообще работаю в другом месте и в др. отделе.
И те же правила и проблемы.
И на мое место тоже 10 человек!
Полностью согласна с отзывом!
Рада,что работаю последний месяц.И с удовольствием уступаю свое "теплое местечко"!
Про ТТ можно вообще было не говорить.Народ сидит,курит,по мобиле разговаривает и т.д. САМ не подойдёт и не предложит взять кредит(Связной,Евросеть,НЕОторг и т.д.). Откуда тут выполнение плана на 1,3 )))
Про Отделение. У вас только недавно появился сотрудник, который встречает клиентов. И он только встречает и больше ничего не делает.
В общем, моё мнение - если хочешь чему нибудь научиться - нужно самому пробовать,узнавать и много читать и учить.Любая организация хочет получить прибыль,а не обучить персонал.Обучение происходит на элементарном уровне - хочешь больше - учи сам.
Что касается отделения: должность администратора клиентского зала (т.е. как говорит товарищ Путник - встречающего) только с виду кажеться простой. Этот человек должен знать все тонкости оформления кредитных карт депозитов и Cash-ссуд. А это огромный объем информации. Он также консультирует клиентов, также выдает им счет-выписки, так же решает проблемные ситуации. А план у него в 3 раза выше, чем у тех кто непосредственно оформляет. И при этом 12 часов на ногах. И аттестацию администраторы сдают по I категории. Так что не все так просто, как вам кажеться.
Что касается обучения - это не современный подход. Хочешь чтобы твои подчиненные быстрее включались в новую работу - обучи их; хочешь меньше косяков - опять же обучи; хочешь хороших результатов - снова обучи.
Я просто так считаю, это глубоко мое субъективное мнение.