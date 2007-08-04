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Хочу уходить - надоело! плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Всем привет! Я сотрудница одного из отделений в регионе. Хочется высказаться о наболевшем. Когда устраивалась, на собеседовании обещались золотые горы (легко верилось в сказку). Но со временем розовые облака рассеялись и показалось серое и недобродушное истинное лицо БРС!

Вообще, работа на точках - это то же самое, что и работа негра на плантации smile:(
1. Планы огромны и нереальны (не всегда, но довольно часто)
2. График работы 5/2, причем в твой выходной день тебе может позвонить ведущий менеджер и поставить тебя перед фактом, что нужно выходить на другую точку вместо кого-то.
3. Год швыряли из одного конца города в другой, бессменная - череда торговых точек (мотивация непонятна).
4. На собраниях постоянное запугивание (комиссией, аттестацией, лишением премии, за невыполнение плана даже увольнением т.д.) - думается, что этот стиль управления уже глубоко и надолго въелся в умы и головы управляющего персонала БРС. smile:)
5. Нормальное отношение как к сотруднику, коллеге и вообще как к человеку не практикуется со стороны вышестоящих (я имею по отношению к рядовым агентам, на которых и зарабатываются все деньги банка, ведь через агентов-то и идет вся прибыль).
6. В отпуск я ушла только после того, как отработала 1,5 года, и то, уже ушла с наличных кредитов. Хотя мое первое долгожданное заявление было написано и подписано всеми необходимыми лицами за две недели до отпуска, как и положено. НО! В первый день якобы моего отпуска звонит ведущий менеджер и говорит потрясающую фразу "У меня есть для тебя неприятная новость: я только что получил информацию из РЦ, твое заявление там не подписали и в отпуск ты не идешь! Ну как, сильно?
7. Ну и еще много-много всего можно написать про работу рядового агента, из тех, кто еще работает, думаю, многие согласятся. smile:)
8. Единственный несомненный плюс - это НАШ коллектив. Все очень хорошие, добрые, готовые всегда помочь девушки и молодые люди! Сейчас я просто удивляюсь, как это многим удается остаться такими, работая просто в адских условиях.
9. Ну это было все про точки - а теперь про отделение. Это особая тема. Когда предложили перевестись на наличные кредиты, я, конечно же, обрадовалась. Ведь это не секрет, одно из лучших мест, где можно нормально работать и нормально получать. Большой плюс - дополнительный багаж знаний!

Все было хорошо до тех пор, пока нас не перевели из-под ведомства Москвы непосредственно в структуру отделения в должность менеджера по продажам. Вот это начался настоящий прессинг - еще хуже чем на точках. Перерывы строго по минутам, причем если ты была с клиентом и не успела на свой перерыв, то, значит, осталась без него. Не имеет право никто уходить на свои законные перерывы, если в зале клиенты. Но они есть всегда!

В зарплате урезали, хотя взвалили на 300% больше работы. За любой косяк, даже если ты еще новичок в работе с заявлениями и оформлением карт - объяснительная директору. Перевести - перевели, но обучения новым должностным обязанностям как такого не было вообще. Единственное, получили письмо от директора в строгой форме (она вообще не отличается добродушием и нормальным подходом к подчиненным), что мы отныне сами за себя ответственны, сами должны спрашивать и учиться всему самостоятельно.

Постоянные проверки отделения - это вообще отдельная тема. Не стоит и говорить, какой это стресс для всех. Регулярные собрания, которые проводит наша директор, снова пропитаны угрозами, запугиванием (впрочем не удивительно, это политика банка), после которых нет никакого стимула работать в такой структуре, где нет места простому уважению рядовых сотрудников. Сотрудников, которые много знают и умеют, которые легко находят контакт с клиентом и умеют продать ему АмЕх, когда он просто пришел узнать задолженность по кредиту!

Много чего еще могла бы написать, но многие и так знают, изнутри. Мало кто доволен, многие, я знаю, уже нацелены на уход, многие только задумываются. Но никто, поверьте, не говорит, О - этот банк мечта моей жизни! Многие найдут работу достойнее, где, по крайней мере, отношение будет получше. Ну а БРС, в свою очередь, теряет ценных, умелых и толковых сотрудников - мотивируя это тем, что на ваше место, мол желающих 10 человек на место, а вы тут разглагольствуете!

Ну вот пусть и ищут. А мы уникальны каждый по своему!
Итог всего этого: ИЩУ ДРУГУЮ РАБОТУ smile:ura: smile:)
Emi • сотрудник
04.08.2007 10:08
5 комментариев
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xman
04.08.2007 21:45
Чего вы понаписали-то здесь:)))
Начнём с 1-го - какие негры? Какие плантации? Не для кого не секрет, что большую часть рабочего времени менеджеры проводят в разговорах "за жизнь" и посиделках, кроме конечно лучших ТТ. Лично меня это больше раздражает.
2-е - план, если захотеть, то можно сделать не только 100 или 130%, а и 180-200 и более%! Нужно лишь отрываться от своего стула, иногда и работать в зале. По моему в др. банках планы нереальные -Хомяк, к примеру.
3-е - запугиванию - вам просто не повезло с ведущим.
4-е швыряли по точкам - это же хорошо новая обстановка, приходится постоянно быть в тонусе - вы же не продавец. а агент-представитель банка.
Так можно продолжить и далее.
Резюме:
Да, работа менеджера монотонна, скучна и непрестижна. Знания в сфере финансов тут негде применить. Тупеешь...
НО для старта и особенно для студентов - вполне приличное место. Банк один из ведущих, как ни крути, так что срочка про БРС в резюме добавит ему веса. К тому же з/п на мелкие расходы вполне сносна.
allina
06.08.2007 23:27
Как же мне все это знакомо!
Я вообще работаю в другом месте и в др. отделе.
И те же правила и проблемы.
И на мое место тоже 10 человек!
Полностью согласна с отзывом!
Рада,что работаю последний месяц.И с удовольствием уступаю свое "теплое местечко"!
Путник
11.08.2007 09:35
А я поддержу xmanА.
Про ТТ можно вообще было не говорить.Народ сидит,курит,по мобиле разговаривает и т.д. САМ не подойдёт и не предложит взять кредит(Связной,Евросеть,НЕОторг и т.д.). Откуда тут выполнение плана на 1,3 smile:))))

Про Отделение. У вас только недавно появился сотрудник, который встречает клиентов. И он только встречает и больше ничего не делает.

В общем, моё мнение - если хочешь чему нибудь научиться - нужно самому пробовать,узнавать и много читать и учить.Любая организация хочет получить прибыль,а не обучить персонал.Обучение происходит на элементарном уровне - хочешь больше - учи сам.
Emi
Автор отзыва
12.08.2007 18:43
Уважаемые xman и Путник, видимо вы и относитесь к таким, которые на ТТ ничем путным не занимаются кроме трепа, разговоров по мобиле и пр. Не хочу вас обидеть, но видимо вам не доводилось работать в наиболее проходных ТТ, где и план на несколько миллионов тянет и сидеть некогда (рада была бы по уши). Такие ТТ редкость и туда не посылают любителей полоботрясничать (опять же не хочу вас обидеть). Те кто там работают рады бы оторваться свою з.......цу от стула, но увы, некогда. Некогда даже на перерыв сходить. Да, я согласна, что есть такие точки, где делать толком нечего, но мне как-то не приходилось там работать будучи еще менеджером по привлечению клиентов.
Что касается отделения: должность администратора клиентского зала (т.е. как говорит товарищ Путник - встречающего) только с виду кажеться простой. Этот человек должен знать все тонкости оформления кредитных карт депозитов и Cash-ссуд. А это огромный объем информации. Он также консультирует клиентов, также выдает им счет-выписки, так же решает проблемные ситуации. А план у него в 3 раза выше, чем у тех кто непосредственно оформляет. И при этом 12 часов на ногах. И аттестацию администраторы сдают по I категории. Так что не все так просто, как вам кажеться.
Что касается обучения - это не современный подход. Хочешь чтобы твои подчиненные быстрее включались в новую работу - обучи их; хочешь меньше косяков - опять же обучи; хочешь хороших результатов - снова обучи.
Я просто так считаю, это глубоко мое субъективное мнение.
vladimir52
20.12.2007 23:33
Абсолютно согласен с Emi
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