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Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона

Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона
исследование Банки.ру — февраль, 2018
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И никаких клиентов! не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Начальство Сбербанка само виновато, что от них так народ валит. А они - начальники, - если честно, на эту тему не заморачиваются! Я когда была на семинаре молодых специалистов, своими собственными ушами слышала от управляющего одного из Московских отделений Сбербанка (воздержусь от названия отделения): "Вас тут никто не держит, можете увольняться, сколько народа уходит, столько и приходит. И вам повезло, что вас сюда взяли..." и все в таком духе.

Да уж, повезло... На счет того, что в Сбере УЧАТ, с этим я поспорить не могу. Хотя меня и бесило ездить на учебу в свои выходные, после жестких рабочих смен. Работая в комбанке, я понимаю, что в Сбере я получила много знаний, многие из которых применяю в КБ. О том, что я уволилась из Сбера, -совершенно не жалею. Работу в Сбере вспоминаю как каторгу с этими чиканутыми клиентами. Мне очень жалко было расставаться с коллективом. Это единственная вещь, из-за которой я держалась.

Сейчас работаю в кредитном отделе. И оклад у меня больше, чем среднемесячная з/п в Сбере (вместе с премиями и кварталкой), так еще и премии и кварталка (конечно, кварталка не сравнится со Сбером, но все же есть), и обеды бесплатные (а кормят отлично!) и вообще комфортно, спокойно и никаких клиентов! Попала как-будто в рай! И я счастлива! smile:D
Ольг@бывший сотрудник
20.08.2007 22:56
22 комментария
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chudo
20.08.2007 23:59
А платили бы достойно, да отчетность бы минимизировали до минимума-и с клиентами бы проще работалось.....
Инфузория
22.08.2007 20:58
Клиенты только мешают работе - составлению отчетов о работе с ними smile:)
Инфузория
22.08.2007 21:02
Ольг@, кстати, а куда деваются "эти чиканутые" клиенты в ком. банках? Или они ведут себя по-другому, как мы всегда подозревали?
catalista
28.08.2007 08:15
Инфузория, мне вот не совсем понятно, а как человек может в одном банке истерить, а вдругом стоять молча и улыбаться операционисту?
Вы всегда подозреваетет что имеено так?
А вы тогда ходите по магазинам - тоже в одном истерите, а в другом расплываетесь в улыбке? Или все-таки реагируете на отношение к вам со стороны продавца? Меня просто поражает, что все операционисты Сбера думают, что клиенты в КБ гораздо лучше или хотя бы лучше себя ведут. Клиенты ВЕЗДЕ ОДИНКАВЫЕ! Просто дела в их количестве и отношении к ним со стороны банка. Я не давно сама написала жалобу на кассира Сбера, потому что у меня отказывались принять платеж, ссылаясь на то что одна программа не работает по связи, а через вторую она не знает как провести. Девочка не знала, что я работала раньше в этом отделении и написала им такую инструкцию, что там даже читать нечего - смотри на картинки и делай тоже самое. Она даже не потрудилась поискать ее когда я ей на это намекнула. Ей проще было меня отправить в другой филиал. Ну естественно так поступили не только со мной, а со всей очередью. Заведующей было вообще пофигу, когда я с ней разговаривала, было ощущение, что говорила я все это стене. Но лишение премии было очень показательно. Я редко провожу платежи через кассу, обычно использую карту, но к сожалению cash-in не работал неделю и пополнить карту не было возможно. Я потеряла кучу времени на то что ходила каждый день к cash-in, потом я выстояла не маленькую очередь в банке для того чтобы мне отказали? И ладно, елси бы это было дейсвтительно не возможно, но НЕТ! Ей просто не хотелось делать это в другой программе, точнее - она просто не умела! Какое отношение будет к вам после этого? Ради интереса сходите в КБ и посмотрите на отношение к клиенту. Посмотрите сколько порой нерезидетнов, плохо говорящих по-русски пытаются отправить оформить перевод. Я часто видела работу операционистов в КБ и они меня просто поражали. Терпение конечно у девочек огромное, но им воздается по заслугам. Они не истерят и не бесятся, когда клиент с пятой попытки не может выговорить что ему нужно, они нормально переспрашивают, уточняют, они уже по внешнему вижу понимают куда нужно отправить перевод в Узбекистан или Казахстан... они улыбаются, они не потрят нервы ни себе ни клиентам и отношение к ним со стороны клиентов тоже более сочувствующее. На хамство вам всегда будут отвечать только хамством, а вот на нормальное отношение редко у кого появится желание истерить в ответ.
GRANAT
29.08.2007 22:02
Catalista
Мне всегда казалось, что этого просто не модет быть: чтобы бывшие сотрудники приходили и трепали нервы "свои же". Мне кажется Вам должно быть стыдно за такое поведени!!!! Не уже ли все такие глупые ,а Вы одна умнее всех!!??
catalista
30.08.2007 08:48
А за что мне должно быть стыдно? За то, что сотрудники не хотят читать инструкции и учится работать в разных системах? Я не собираюсь проявлять лояльность к людям только из-за того что я когда-то работала в этой организации. Для них я обычный клиент, как все в очереди и задача кассира граммотно оказать услугу. Если он этого не делает и даже не предпринимает попытку, чтобы помочь клиенту - то должен получить замечание и об этом должно знать руководство. В этом нет ничего из ряда вон выходящего.
Вы знаете сколько на моей памяти случаев, когда у клиентов не принимали плату за кредит под предлогом "программа висит"? Клиент уходил, а каждый день проценты росли, часто люди выходили на просрочку, а потом звонили и жаловались, что они несколько раз пытались заплатить, но оплату у них не взяли. Ну вы хоть раз окажитесь в его ситуации и посмотрим как вы себя будете вести.
GRANAT
31.08.2007 16:12
Catalista
"На хамство вам всегда будут отвечать только хамством, а вот на нормальное отношение редко у кого появится желание истерить в ответ" - Вам виднее, поэтому "Я не давно сама написала жалобу на кассира Сбера, потому что у меня отказывались принять платеж, ссылаясь на то что одна программа не работает по связи" "Какое отношение будет к вам после этого? "
Без комментариев....
Сорока (гость)
01.09.2007 17:21
Ерунда какая, ладно бы защищали так дружно чей-то рабочий подвиг, так нет, все наоборот - подумаешь, ну не знает кассир, как ему нужно обслужить клиента, ерунда какая, подумаешь. Я сама в Сбере работала, и на месте Catalist-ы тоже написала бы жалобу, да еще позвонила бы в управление для оперативности. Я в своем банке даже ситуацию такую представить не могу, чтобы клиентов направляли в другой офис. Сама недавно отчитывала кредитных работников Сбера, с которыми столкнулась за недоспутимое отношение к клиентам. Зашла в кредитный отдел, сидят двое инспекторов, дело было утром в понедельник, а лица у них уже выражали вселенскую усталость и брезгливость ко всем заходящим. Но, как говорится, никуда не денешься, нужен мне был кредит. Ладно, думаю, черт с ними, сажусь к свободному инспектору, тот - ноль внимания, здоровуюсь - никакой реакции, смотрит в комп. Ладно, думаю, посмотрим, зычным голосом говорю ему о том, какой кредит мне нужен, сколько и зачем, прошу дать документы для заполнения и проверить принесенные. И Чудо! Он посмотрел на меня, однако, после паузы заявил, что у него вообще-то много заявок и я должна подождать. На этом мое терпение кончилось. В результате, я познакомилась с заведующей филиала, которая все-таки "убедила" инспектора принять мою заявку и проконтролировала выдачу мне кредита в положенный срок. Это отношение к клиентам, к сожалению, слишком характерно для многих работников Сбера, они даже не понимают, их работа и соответственно оплата зависят от объема операций и, соответственно, клиентов, а не наоборот. Почему-то считается трудовым подвигом сам процесс без учета фактического результата. Я ни в коем случае не распостраняю это на всех ибо сама знаю отличных профессионалов, работающих в этом банке.
Насчет исходного поста - я совсем не поняла, что значит работа в кредитном отделе без клиентов? Это как? Если клиенты так надоедают, надо идти в бухгалтерию - там сплошь цифры да бумажки. А еще хочется узнать у автора про чиканутых клиентов, что она имеет в виду под этим выражением.
catalista
03.09.2007 08:41
to Granat:
не стоит меня цитировать, я отлично помню что я пишу. Жалоба была вполне уместной. Я никогда не буду жалеть и сочувствовать кассиру, который не хочет учить инструкции и работе с программой. Одно дело, когда по объективным причинам банк не в состоянии принять мой платеж и совсем другой разговор, когда нет ни одной попытки попытаться сделать это.

to Сорока:
ну хорошо, что нашлись адекватные люди smile:) У меня тоже недавно подруге по телефону нахамил кредитный инспектор, хотя та всего лишь интересовалась условиями ипотеки. Мне пришлось так же рассказать об этом руководителю кред.отдела. Кред.инспектору сделали замечание и я считаю, в полне за дело.
Многие не понимают, что на работу нужно не только ходить, но еще и работать, а если твоя работа - Retail, то нужно уметь общаться к клиентами сколько бы их у тебя не было. Даже если он сотый по счету - клиент в этом не виноват и должен получить качественные услуги. В привном случае действительно - добро пожаловать в бухгалтерию smile:)
chudo
04.09.2007 17:07
Эх, девчата! В бухгалтерии тоже разные должности-вот, например, начисление зарплаты-люди идут нескончаемым потоком.Или бухгалтеры, проверяющие обменники-просто песня работать с некоторыми кассирами. И ничего, справляются. А для плохой работы всегда причину можно найти....
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