Начальство Сбербанка само виновато, что от них так народ валит. А они - начальники, - если честно, на эту тему не заморачиваются! Я когда была на семинаре молодых специалистов, своими собственными ушами слышала от управляющего одного из Московских отделений Сбербанка (воздержусь от названия отделения): "Вас тут никто не держит, можете увольняться, сколько народа уходит, столько и приходит. И вам повезло, что вас сюда взяли..." и все в таком духе.



Да уж, повезло... На счет того, что в Сбере УЧАТ, с этим я поспорить не могу. Хотя меня и бесило ездить на учебу в свои выходные, после жестких рабочих смен. Работая в комбанке, я понимаю, что в Сбере я получила много знаний, многие из которых применяю в КБ. О том, что я уволилась из Сбера, -совершенно не жалею. Работу в Сбере вспоминаю как каторгу с этими чиканутыми клиентами. Мне очень жалко было расставаться с коллективом. Это единственная вещь, из-за которой я держалась.



Сейчас работаю в кредитном отделе. И оклад у меня больше, чем среднемесячная з/п в Сбере (вместе с премиями и кварталкой), так еще и премии и кварталка (конечно, кварталка не сравнится со Сбером, но все же есть), и обеды бесплатные (а кормят отлично!) и вообще комфортно, спокойно и никаких клиентов! Попала как-будто в рай! И я счастлива!