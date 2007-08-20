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|И никаких клиентов!
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Начальство Сбербанка само виновато, что от них так народ валит. А они - начальники, - если честно, на эту тему не заморачиваются! Я когда была на семинаре молодых специалистов, своими собственными ушами слышала от управляющего одного из Московских отделений Сбербанка (воздержусь от названия отделения): "Вас тут никто не держит, можете увольняться, сколько народа уходит, столько и приходит. И вам повезло, что вас сюда взяли..." и все в таком духе.
Да уж, повезло... На счет того, что в Сбере УЧАТ, с этим я поспорить не могу. Хотя меня и бесило ездить на учебу в свои выходные, после жестких рабочих смен. Работая в комбанке, я понимаю, что в Сбере я получила много знаний, многие из которых применяю в КБ. О том, что я уволилась из Сбера, -совершенно не жалею. Работу в Сбере вспоминаю как каторгу с этими чиканутыми клиентами. Мне очень жалко было расставаться с коллективом. Это единственная вещь, из-за которой я держалась.
Сейчас работаю в кредитном отделе. И оклад у меня больше, чем среднемесячная з/п в Сбере (вместе с премиями и кварталкой), так еще и премии и кварталка (конечно, кварталка не сравнится со Сбером, но все же есть), и обеды бесплатные (а кормят отлично!) и вообще комфортно, спокойно и никаких клиентов! Попала как-будто в рай! И я счастлива!
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Ольг@ • бывший сотрудник
20.08.2007 22:56
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Вы всегда подозреваетет что имеено так?
А вы тогда ходите по магазинам - тоже в одном истерите, а в другом расплываетесь в улыбке? Или все-таки реагируете на отношение к вам со стороны продавца? Меня просто поражает, что все операционисты Сбера думают, что клиенты в КБ гораздо лучше или хотя бы лучше себя ведут. Клиенты ВЕЗДЕ ОДИНКАВЫЕ! Просто дела в их количестве и отношении к ним со стороны банка. Я не давно сама написала жалобу на кассира Сбера, потому что у меня отказывались принять платеж, ссылаясь на то что одна программа не работает по связи, а через вторую она не знает как провести. Девочка не знала, что я работала раньше в этом отделении и написала им такую инструкцию, что там даже читать нечего - смотри на картинки и делай тоже самое. Она даже не потрудилась поискать ее когда я ей на это намекнула. Ей проще было меня отправить в другой филиал. Ну естественно так поступили не только со мной, а со всей очередью. Заведующей было вообще пофигу, когда я с ней разговаривала, было ощущение, что говорила я все это стене. Но лишение премии было очень показательно. Я редко провожу платежи через кассу, обычно использую карту, но к сожалению cash-in не работал неделю и пополнить карту не было возможно. Я потеряла кучу времени на то что ходила каждый день к cash-in, потом я выстояла не маленькую очередь в банке для того чтобы мне отказали? И ладно, елси бы это было дейсвтительно не возможно, но НЕТ! Ей просто не хотелось делать это в другой программе, точнее - она просто не умела! Какое отношение будет к вам после этого? Ради интереса сходите в КБ и посмотрите на отношение к клиенту. Посмотрите сколько порой нерезидетнов, плохо говорящих по-русски пытаются отправить оформить перевод. Я часто видела работу операционистов в КБ и они меня просто поражали. Терпение конечно у девочек огромное, но им воздается по заслугам. Они не истерят и не бесятся, когда клиент с пятой попытки не может выговорить что ему нужно, они нормально переспрашивают, уточняют, они уже по внешнему вижу понимают куда нужно отправить перевод в Узбекистан или Казахстан... они улыбаются, они не потрят нервы ни себе ни клиентам и отношение к ним со стороны клиентов тоже более сочувствующее. На хамство вам всегда будут отвечать только хамством, а вот на нормальное отношение редко у кого появится желание истерить в ответ.
Мне всегда казалось, что этого просто не модет быть: чтобы бывшие сотрудники приходили и трепали нервы "свои же". Мне кажется Вам должно быть стыдно за такое поведени!!!! Не уже ли все такие глупые ,а Вы одна умнее всех!!??
Вы знаете сколько на моей памяти случаев, когда у клиентов не принимали плату за кредит под предлогом "программа висит"? Клиент уходил, а каждый день проценты росли, часто люди выходили на просрочку, а потом звонили и жаловались, что они несколько раз пытались заплатить, но оплату у них не взяли. Ну вы хоть раз окажитесь в его ситуации и посмотрим как вы себя будете вести.
"На хамство вам всегда будут отвечать только хамством, а вот на нормальное отношение редко у кого появится желание истерить в ответ" - Вам виднее, поэтому "Я не давно сама написала жалобу на кассира Сбера, потому что у меня отказывались принять платеж, ссылаясь на то что одна программа не работает по связи" "Какое отношение будет к вам после этого? "
Без комментариев....
Насчет исходного поста - я совсем не поняла, что значит работа в кредитном отделе без клиентов? Это как? Если клиенты так надоедают, надо идти в бухгалтерию - там сплошь цифры да бумажки. А еще хочется узнать у автора про чиканутых клиентов, что она имеет в виду под этим выражением.
не стоит меня цитировать, я отлично помню что я пишу. Жалоба была вполне уместной. Я никогда не буду жалеть и сочувствовать кассиру, который не хочет учить инструкции и работе с программой. Одно дело, когда по объективным причинам банк не в состоянии принять мой платеж и совсем другой разговор, когда нет ни одной попытки попытаться сделать это.
to Сорока:
ну хорошо, что нашлись адекватные люди У меня тоже недавно подруге по телефону нахамил кредитный инспектор, хотя та всего лишь интересовалась условиями ипотеки. Мне пришлось так же рассказать об этом руководителю кред.отдела. Кред.инспектору сделали замечание и я считаю, в полне за дело.
Многие не понимают, что на работу нужно не только ходить, но еще и работать, а если твоя работа - Retail, то нужно уметь общаться к клиентами сколько бы их у тебя не было. Даже если он сотый по счету - клиент в этом не виноват и должен получить качественные услуги. В привном случае действительно - добро пожаловать в бухгалтерию