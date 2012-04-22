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|Ужасная работа отдела кадров
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Отдел кадров так называемый, просто не работает, а делает вид!!! Пришел на собеседование (здание возле МИД), принимала девочка, которая все время зевала и чесала в носу (что я рассказывал о специализации, она совершенно не понимала). Задавала глупые вопросы совершенно не по теме. Нужно руководству обратить на это внимание.
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KonstantinP • сотрудник
22.04.2012 01:10
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Задержалась на собеседование на 35 минут, даже не извенившись и не обосновав.
А в целом, МНОГИЕ собеседования в банках проходят КУДА ХУЖЕ. Проверено и не один раз.
Изменено:
Проводила собеседование также Ольга Н., кандидаты проработали в данной области от 5 до 8 лет.
Необоснованно сперва динамили 3-4 недели, с завтраками перезвоните и в итоге всем было отказано!
Есть подозрение, набирают ли вообще на данную вакансию специалистов !?!???
Изменено:
На самом деле, если ДЕЙСТВИТЕЛЬНО просят - один раз отзвонить можно. А дальше и так все будет ясно.
Более хамского подхода к подбору персонала даже придумать трудно. Есть над чем задуматься молодым кандидатам.