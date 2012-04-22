Отдел кадров так называемый, просто не работает, а делает вид!!! Пришел на собеседование (здание возле МИД), принимала девочка, которая все время зевала и чесала в носу (что я рассказывал о специализации, она совершенно не понимала). Задавала глупые вопросы совершенно не по теме. Нужно руководству обратить на это внимание.