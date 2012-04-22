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Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона

Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона
исследование Банки.ру — февраль, 2018
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Ужасная работа отдела кадров отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Отдел кадров так называемый, просто не работает, а делает вид!!! Пришел на собеседование (здание возле МИД), принимала девочка, которая все время зевала и чесала в носу (что я рассказывал о специализации, она совершенно не понимала). Задавала глупые вопросы совершенно не по теме. Нужно руководству обратить на это внимание.
KonstantinP • сотрудник
22.04.2012 01:10
12 комментариев
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Отверженный странник
22.04.2012 09:35
ТАК можно о ЛЮБОМ собеседовании рассказать. А какие конкретно были проблемы ?
KonstantinP
Автор отзыва
22.04.2012 14:42
Ольга, которая проводила собеседование и задавала мне вопросы, они не относились к позиции на которую я претендовал не к чему. Видимо просто от себя составила и написала их на лист бумаги, чтоб выглядеть умнее. Когда я ее спросил о принципе работы, так же она ничего по данной ваканчии не смогла пояснить (обязанности, распорядок, регламент и т.д.). Т.е. как называла себя сама Ольга "(специалист)", по моему видению она не компетентна. Речь не грамотная, строить предложения не умеет.
Задержалась на собеседование на 35 минут, даже не извенившись и не обосновав.
Отверженный странник
22.04.2012 20:14
В принципе, ничего особенного : бывало и хуже. Я тоже был у них на собеседовании в ГО рядом с МИДом. Обычная тягомотина : сперва прождал, потом через кучу помещений провели в комнату с "начальством" : со мною сразу беседовало несколько "начальниц" лет 25. Спрашивали всякую ерунду и в основном, в общих чертах. А потом, меня пригласили к "особо продвинутому специалисту", который решил меня ПРОВЕРИТЬ, предложив разыграть сценарий некой условной ситуации. Я ему ответил СРАЗУ, что предложенная ситуация ФАНТАСТИЧНА и ничего общего с реальностью не имеет. А потому, будучи ПРАКТИКОМ с МНОГОЛЕТНИМ опытом, не смог дать ему сценария ее развития : много лет фантастику не читал. Видимо, там требовались реальные молодые ФАНТАЗЕРЫ, а потому у меня лично претензий к этому молодому человеку нет, тем более что он проводил меня до выхода, рассказав по дороге о процессе покупки этого здания у Российского кредита в пользу "Рафика", так что поездка совсем уж безнадежной не была.
А в целом, МНОГИЕ собеседования в банках проходят КУДА ХУЖЕ. Проверено и не один раз.
mumik
23.04.2012 12:19
Константин, а стоило бы обращать
KonstantinP
Автор отзыва
23.04.2012 13:14
Учту.
eliasgrek
28.04.2012 11:10
Поддерживаю автора отзыва. Был на собеседовании у той же самой Ольги Н. в офисе рядом со зданием МИДА. (это было вторым интервью) Собеседование длилось около часа, было задано множество тупых и неуместных вопросов не по теме. ( Например меня на защите дипломной столько не спрашивали, сколько эта самая Оля) о самой вакансии обязанностях и вакансиях не сказала ни слова. В Итоге ответа кандидат 3 недели, каждый раз отдел кадров говорил, позвоните то в пятницу то во вторник, у нас просмотров других кандидатов, и так длилось 3 недели, и это на позицию стажера без трудовой книжки с договором на месяц. В общем, обходите стороной, берегите свое время. Динамо Райффайзен Чемпион

Изменено: eliasgrek - 22.05.2012 11:06
KonstantinP
Автор отзыва
28.04.2012 15:18
Общался с пятью кандидатами на должность: специалист по сопровождению исполнительного производства!
Проводила собеседование также Ольга Н., кандидаты проработали в данной области от 5 до 8 лет.
Необоснованно сперва динамили 3-4 недели, с завтраками перезвоните и в итоге всем было отказано!
Есть подозрение, набирают ли вообще на данную вакансию специалистов !?!???

Изменено: KonstantinP - 22.05.2012 11:07
Отверженный странник
28.04.2012 16:41
Я вообще очень сильно ПОРАЖАЮСЬ такой позиции : Обещали, а не звонят. Звоню, а меня ДИНАМЯТ ! Неужели трудно с самого начала уточнить ПОРЯДОК ТРУДОУСТРОЙСТВА ? Вам так и обещали : ДОЗВАНИВАЙТЕСЬ НЕДЕЛЯМИ - тогда может и возьмем ? Не звонят - значит Вы НЕ НУЖНЫ ! Звоните - а Вас "динамят" - Вы снова НЕ НУЖНЫ. Так чего терять зря время.
eliasgrek
01.05.2012 22:06
Отверженный странник, прочтите пожалуйста внимательно, в этом банке не принято самим звонить кандидатам, они на собеседовании говорят звоните тогда-то узнаете результат, звонишь потом говорят перезвоните тогда-то, и так длиться пару недель
Отверженный странник
02.05.2012 11:19
Уважаемый eliasgrek ! Я читаю ДОСТАТОЧНО внимательно, но удивляться не перестаю : "в этом банке не принято самим звонить кандидатам". Ведь не все вакансии и там престижные, а еще ведь бывают СРОЧНЫЕ (горящие) вакансии. В конце концов, одобренный кандидат может и уехать куда-нибудь и заболеть... И что же : ему НЕ ПОЗВОНЯТ (фактически-откажут) только из-за того, что он НЕ ПОЗВОНИЛ ?
На самом деле, если ДЕЙСТВИТЕЛЬНО просят - один раз отзвонить можно. А дальше и так все будет ясно.
Более хамского подхода к подбору персонала даже придумать трудно. Есть над чем задуматься молодым кандидатам.
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