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|Работа в ОАО "СМП Банке"
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый день! Как бывший сотрудник банка могу сказать, что с годами в банке становится только хуже, квартальных премий больше нет, ввели ежемесячные. Но их будут платить только при выполнении плана, а планы просто нереальные. Отношение к сотрудникам ужасное особенно со стороны ГО, они считают, что только голова работает, а как к ним не придешь, так вообще пустые столы, сидят все отдыхают, з/п просто смешные в соотношении с выполняемой работой, очень рада, что ушла. Не советую идти работать в этот банк.
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Natali90210 • бывший сотрудник
03.05.2012 15:50
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ЭТО БАНК, КОТОРЫЙ НЕ УВАЖАЕТ СВОИХ СОТРУДНИКОВ!!!!!!!!!!!!