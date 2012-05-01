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Работа в ОАО "СМП Банке" отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день! Как бывший сотрудник банка могу сказать, что с годами в банке становится только хуже, квартальных премий больше нет, ввели ежемесячные. Но их будут платить только при выполнении плана, а планы просто нереальные. Отношение к сотрудникам ужасное особенно со стороны ГО, они считают, что только голова работает, а как к ним не придешь, так вообще пустые столы, сидят все отдыхают, з/п просто смешные в соотношении с выполняемой работой, очень рада, что ушла. Не советую идти работать в этот банк.
Natali90210бывший сотрудник
03.05.2012 15:50
1 комментарий
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barbara77
03.05.2012 17:50
полностью согласна с отзывом. проработала в банке 3,5 года. работалось отлично. но с приходом каждого нового руководителя положение ухудшалось. вместо разработки новых услуг (интересных клиентам) руководство взялось за сотрудников. пошли чистки (способы различны: кого-то просто увольняли, кого-то сводили с ума тестами и проверками). очень рада, что ушла.
ЭТО БАНК, КОТОРЫЙ НЕ УВАЖАЕТ СВОИХ СОТРУДНИКОВ!!!!!!!!!!!!
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