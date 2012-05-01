Добрый день! Как бывший сотрудник банка могу сказать, что с годами в банке становится только хуже, квартальных премий больше нет, ввели ежемесячные. Но их будут платить только при выполнении плана, а планы просто нереальные. Отношение к сотрудникам ужасное особенно со стороны ГО, они считают, что только голова работает, а как к ним не придешь, так вообще пустые столы, сидят все отдыхают, з/п просто смешные в соотношении с выполняемой работой, очень рада, что ушла. Не советую идти работать в этот банк.