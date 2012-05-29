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Исследование Банки.ру — ноябрь, 2017
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избранный отзыв РосКап - отличная школа нормально (0)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Доброго времени суток, коллеги и друзья!

До марта 2012 года работал в РосКапе. Проработал 2 года в региональной сети. Много было интересных моментов, иногда даже захватывающих. Обо всем рассказать не позволяет подписка о неразглашении... Я лучше потом книгу напишу.

Так вот, что нужно знать тем, кто собирается идти туда работать. РосКап - отличная школа жизни, школа выживания в крупных многофилиальных банках. Хотите понять, работа в банке - это Ваше или нет, тогда прямо в РосКап. Но помните... Как говорил один мой давний друг: "У меня 2 настольные книги: Камасутра и Боевой устав красной армии". Так вот, очень Вам эти книги советую держать рядом, а цитату про "...обязан стойко переносить все тяготы и лишения военной (банковской) службы..." заучить наизусть. А Камасутра применима в основном в психологическом плане.

Всё зависит от позицию, на которую Вы идёте. Идете на операциониста, кассира или кредитника - забетонируйте свой мозг, чтобы оградить его человеческую часть от машинной, которую банк станет в Вас укреплять и развивать. Линейные исполнители по факту являются биологическим продолжением компьютеров и АБС. Это жестко, но это так. Наиболее успешные ОКР и КЭ сочетали роботизированный ум с человечностью и клиентоориентированной душевностью. Это идеал, и такие сотрудников у меня было большинство в подчинении. Совет: почитайте уставы армейские, поймете, что от Вас хотят...

Следующий уровень - управленцы нижнего уровня. Вы будете по факту надзирателями и в случае критического отсутствия персонала - линейными исполнителями. Совет - дополните армейские уставы немного Камасутрой...

Менеджеры среднего звена, руководители функциональных подразделений. Ну что ж, если банк Вас хочет, то Вы получите то, на что рассчитываете. Потому как за ключевых спецов банк держится.

Топ-менеджмент - эта зона закрыта, там всё ясно и понятно, команда сформирована давно и серьёзно.

В общем-то, работать было интересно, если бы не уровень з/п, наверное и не ушел бы. У меня был прекрасный коллектив. Ребята и девчонки верили мне, я верил им. Не смотря на небольшой опыт у отдельных специалистов, коллектив работал, как часы. Нехорошо хвалиться, но всё же скажу, что удалось сплотить людей, накачать их уверенностью и провести через достаточно сложный период. Лишние люди отвалились почти сразу. Костяк коллектива оставался постоянным всё 2 года, да и сейчас остается. У нас забирали людей для того, чтобы затыкать дыры в других отделениях, мы искали новых сотрудников, порой мучительно, принимали, обучали и воспитывали smile:) Мне до сих пор стыдно перед своими людьми за те з/п, которые им платил банк. Особенно вымораживали такие моменты, когда выкладывались все и выполняли или перевыполняли план, получали на следующий месяц увеличенный на 50% план, почти выполняли и его, и за неделю до конца отчетного периода получали корректировку плана в 2 раза... Тут выручало только чувство юмора.

Интересна была мотивировка по годовому планированию. "Исходя из того, что реальная потребительская инфляция в этом году будет не 8,5%, а 20%, вы должны дать минимальный прирост по всем показателям 20-25% к концу года!". При этом обесценивание з/п сотрудников никого не волновало. И давали приросты по бизнесу. И 25% и 75%...

Спасибо, что дочитали... "многа букаф" - сам понимаю.
Удачи всем работающим в РК, терпения Вашим семьям!

Если мой отзыв задел кого-то из руководства РК, прошу прощения и спасибо Вам за школу!
Madved331бывший сотрудник
25.05.2012 14:14
9 комментариев
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menY
29.05.2012 12:33
Писал на грани нервного срыва! Бывает.
Madved331
Автор отзыва
29.05.2012 15:50
Однако, уважаемый, ошибаетесь! Нервы уже закалённые. smile8-)
menY
30.05.2012 18:38
а по Вашему отзыву от 25.05.2012 к сообщению в служебном рейтинге "Не место красит человека, а человек место" от 23.05.2011 г. я бы не сказал. Скорей всего взяли себя в руки!
Madved331
Автор отзыва
31.05.2012 12:35
Да, пожалуй, Вы - правы. Можно было бы написать гораздо красочнее и эмоциональние, но многие эпизоды не подлежат разглашению, о чем я коротко сказал в отзыве. Вот потому этот отзыв и стал более спокойным и взвешенным. ))
Pavlonciy
31.05.2012 14:33
Уважаемый Madved331 ! Был я намедни на собеседовании в этом самом банке, которое состоялось по инициативе ИХ сотрудницы отдела подбора персонала. Что Вы думаете ?
1. Несмотря на фронт-офис (обслуживание розницы), вывески нет ВООБЩЕ : найти вход удалось путем расспроса чужих охранников : далеко не сразу.
2. Поскольку, вход через одну лестницу общий, у него ПОСТОЯННО "тусуется" курящая и матерящаяся молодежь... А о наличии банка говорит лишь стенд обменника с курсом.
3. Охраннику здания нет ВООБЩЕ никакого дела до входящих, а в самом офисе охраны не видать. Документы у меня никто так и не спросил...
4. Пригласившую меня кадровичку куда-то "срочно вызвали" и беседовал я лично с "будущим руководителем" : в рабочем помещении отдела.
5. "Будущая руководительница" девушка лет 20-25 оказалась "замом нач. управления". Мы с ней некоторое время пообщались : она рассказала, чем занимается ее подразделение. Что мне там делать нечего - стало ясно почти сразу : ни точным описанием вакансии, ни условиями оплаты она попросту не владела : кадровичку - то вызвали. Не скажу, что она была невежлива, но в конце, она подвела "итог" : у меня кроме вас, еще 16 человек записано - на всех нужно 2 недели ! Жестко, зато честно...
ВЫВОД : возможно, для молодежи с образованием и без опыта этот банк - как раз то, что нужно для "разгона" в банковской карьере. Профессионалам среднего возраста и старше - там ТОЧНО делать нечего, хотя формально они и подчеркивали : ограничений по возрасту у нас нет !
menY
01.06.2012 06:54
"......ограничений по возрасту у нас нет !"

и по образованию тоже!!!
Pavlonciy
06.06.2012 08:34
Прошу прощение : Не НАМЕДНИ, а как-то раз (оговорился).
Evgeny666
06.06.2012 21:24
Ну и мои 5коп. о работе в этом "банке". Ни в коем случае не идите туда работать-потеряете время. Есть с чем сравнивать-реально научили работать за несколько лет в крупном региональном банке! В этом же искуственно поддерживаемом АСВ банке-бюрократия мама не горюй..СССР отдыхает! Такое впечатление что ВСЕ поголовно отделы в Москве заняты исключительно мучительным составлением всевозможных инструкций, приказов, поправок, распоряжений и т.п. И все это каждый день тоннами электронного мусора сбрасывается в подразделения в регионы. Ради интереса провели сравнение толстенной методической разработки по работе с клиентами, политики банка и т.п. с картинками-схемами за прошлый год с разницей в несколько месяцев... Исправлено пару-тройку страниц и все! А ведь наверно отрапортовали и премию получили писатели.. На местах в провинциях рядовых сотрудников вынуждают осваивать профессии: промоутеров, рекламных куръеров-осталось только в ростовые куклы еще их наряжать и по очереди чтоб гуляли возле офисов. Ну кто послабее-соглашаются и ходят по подъездам рекламки в ящики бросают..или в мусорку что гораздо правильнее! То умникам из столицы приходит в голову поголовно всем клиентам всучивать пластиковые карты! С СМС-оповещением естессно.. За..внимание!- 500рэ обслуживания в ГОД!!! При том что даже в Сбере эта услуга стоит 300 и списывается ежемесячно маленькими суммами. Уже не знают-на чем еще денег заработать..банкиры-топ менеджеры..Смех да и только. Насчет идиотских планов по кредитам и вкладам-выше уже товарищ написал-все так и есть. Теперь о технической стороне работы: Афина программа весьма конечно неплохая,НО-при соответствующем тех. обеспечении. А у них-постоянные проблемы, обрывы связи, не печатающие принтеры и все это в разгар рабочего дня! И дела нет никакого никому, ну подумаешь вкладчики клиенты по пол-часа ждут пока все заработает, зато зоркий взгляд проверяющих командированных ревизоров обязательно увидит что мало, МАЛО рекламных наклеек на дверях окнах и бумажки на столах у сотрудников не так лежат и вобще-они в своих провинциях ни черта не делают и зря получают свое пособие. И наконец самый главный для будущих сотрудников момент-уровень зараплаты. Это позор. Неумность. И абсолютная недальновидность в плане создания крепких и профессиональных коллективов на местах. Никакого стимула работать и привлекать клиентов (хотя люди стараются конечно, обхаживают пенсионеров вкладчиков как могут, расписывают все "прелести" банка ..Но-видно московские начальнички считают что никуда не денутся людишки провинциалы..ОШИБАЕТЕСЬ! Денутся! И уходит народ..Уходит и будет уходить! Кроме вашего банка приходят в города и другие действительно работающие организации, которые действительно ценят опыт хороших специалистов и предлагают ну очень приличную по местным меркам зарплату, организацию и условия труда. Поэтому с огромным удовлетворением трудимся теперь в приличной конторе и стараемся скорее забыть про этот т.н. "коммерческий" банк. Кстати-не мешало бы руководству заставить своих подчиненных начальников отделов подучиться НАСТОЯЩЕМУ бизнесу-КАК надо умело из денег делать деньги, а не создавать там в московских офисах видимость бурной работы-основанной на примитивной уверенности, что реклама мол решает все и клиенты должны толпами бежать в их банк..
Обижаться на отзыв не надо-если кому не нравится..Здесь все правда. Лучше сделайте выводы.

Изменено: Evgeny666 - 06.06.2012 21:28
menY
07.06.2012 11:18
Полностью соглашусь с Evgeny666. А Афина заточена только под ОПЕР но не для кредитования.
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