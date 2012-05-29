Доброго времени суток, коллеги и друзья!



До марта 2012 года работал в РосКапе. Проработал 2 года в региональной сети. Много было интересных моментов, иногда даже захватывающих. Обо всем рассказать не позволяет подписка о неразглашении... Я лучше потом книгу напишу.



Так вот, что нужно знать тем, кто собирается идти туда работать. РосКап - отличная школа жизни, школа выживания в крупных многофилиальных банках. Хотите понять, работа в банке - это Ваше или нет, тогда прямо в РосКап. Но помните... Как говорил один мой давний друг: "У меня 2 настольные книги: Камасутра и Боевой устав красной армии". Так вот, очень Вам эти книги советую держать рядом, а цитату про "...обязан стойко переносить все тяготы и лишения военной (банковской) службы..." заучить наизусть. А Камасутра применима в основном в психологическом плане.



Всё зависит от позицию, на которую Вы идёте. Идете на операциониста, кассира или кредитника - забетонируйте свой мозг, чтобы оградить его человеческую часть от машинной, которую банк станет в Вас укреплять и развивать. Линейные исполнители по факту являются биологическим продолжением компьютеров и АБС. Это жестко, но это так. Наиболее успешные ОКР и КЭ сочетали роботизированный ум с человечностью и клиентоориентированной душевностью. Это идеал, и такие сотрудников у меня было большинство в подчинении. Совет: почитайте уставы армейские, поймете, что от Вас хотят...



Следующий уровень - управленцы нижнего уровня. Вы будете по факту надзирателями и в случае критического отсутствия персонала - линейными исполнителями. Совет - дополните армейские уставы немного Камасутрой...



Менеджеры среднего звена, руководители функциональных подразделений. Ну что ж, если банк Вас хочет, то Вы получите то, на что рассчитываете. Потому как за ключевых спецов банк держится.



Топ-менеджмент - эта зона закрыта, там всё ясно и понятно, команда сформирована давно и серьёзно.



В общем-то, работать было интересно, если бы не уровень з/п, наверное и не ушел бы. У меня был прекрасный коллектив. Ребята и девчонки верили мне, я верил им. Не смотря на небольшой опыт у отдельных специалистов, коллектив работал, как часы. Нехорошо хвалиться, но всё же скажу, что удалось сплотить людей, накачать их уверенностью и провести через достаточно сложный период. Лишние люди отвалились почти сразу. Костяк коллектива оставался постоянным всё 2 года, да и сейчас остается. У нас забирали людей для того, чтобы затыкать дыры в других отделениях, мы искали новых сотрудников, порой мучительно, принимали, обучали и воспитывали Мне до сих пор стыдно перед своими людьми за те з/п, которые им платил банк. Особенно вымораживали такие моменты, когда выкладывались все и выполняли или перевыполняли план, получали на следующий месяц увеличенный на 50% план, почти выполняли и его, и за неделю до конца отчетного периода получали корректировку плана в 2 раза... Тут выручало только чувство юмора.



Интересна была мотивировка по годовому планированию. "Исходя из того, что реальная потребительская инфляция в этом году будет не 8,5%, а 20%, вы должны дать минимальный прирост по всем показателям 20-25% к концу года!". При этом обесценивание з/п сотрудников никого не волновало. И давали приросты по бизнесу. И 25% и 75%...



Спасибо, что дочитали... "многа букаф" - сам понимаю.

Удачи всем работающим в РК, терпения Вашим семьям!



Если мой отзыв задел кого-то из руководства РК, прошу прощения и спасибо Вам за школу!